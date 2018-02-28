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Fitch пересмотрит рейтинги «Норникеля» и UC Rusal из-за спора акционеров

Международное рейтинговое агентство Fitch поместило рейтинги «Норникеля» и UC Rusal на пересмотр на фоне спора акционеров первой компании. Об этом говорится в сообщении Fitch.

Долгосрочные рейтинги «Норникеля» (ВВВ-) решено пересмотреть с возможностью понижения, а долгосрочный и краткосрочный рейтинги UC Rusal (ВВ- и В) - с «развивающимся» прогнозом.

Рейтинговое агентство решило пересмотреть рейтинги компаний, потому что UC Rusal просит у акционеров разрешения на «русскую рулетку». Fitch не может оценить вероятность срабатывания этого механизма, а также влияние, которое оно может оказать на кредитный профиль Rusal, поскольку возможны несколько результатов, отмечает агентство.

«Угроза постоянного конфликта за контроль в «Норникеле» создает негативное впечатление у инвесторов», – говорил крупнейший совладелец Владимир Потанин на встрече с основным акционером UC Rusal Олегом Дерипаской в декабре 2017 г. Тогда они встретились, чтобы обсудить принципы управления «Норникелем» после истечения пятилетнего периода, во время которого никто не имел права продавать свои доли в компании. UC Rusal попросила у акционеров разрешения на «русскую рулетку». Она была предусмотрена на случай разрешения острого конфликта между Потаниным и Дерипаской.