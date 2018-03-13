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В Крыму появятся «винные деревни»

Один из крупнейших винных заводов Крыма – «Массандра» к новому курортному сезону откроет специализированные ярмарки – винные деревни, сообщает пресс-служба предприятия.

Проект призван привлечь туристов не только в крупные города полуострова, но и в небольшие поселки, в которых сосредоточены винные хозяйства.

«Винные деревни начнем открывать уже к майским. Если говорить о «Массандре», винзаводы предприятия раскинулись от Судака до Симеиза. Представьте себе, что у гостей Крыма появится возможность знакомиться с вином именно той местности, в которой они находятся. То есть познавать Крым на вкус», – говорит гендиректор «Массандры» Янина Павленко.

Винные деревни будут работать в режиме ярмарок. Совместный с региональными властями проект реализуется в рамках работы над новым туристическим маршрутом «Винная дорога Крыма».

Посетители смогут знакомиться не только с вином, но и с сельскохозяйственной продукцией полуострова – сырами, хлебобулочными изделиями, колбасами, овощами и фруктами. Во время ярмарок планируются выступления крымских творческих коллективов.

«Массандра» владеет 11 000 га земли, из которых 4000 га заняты виноградниками. Предприятие принадлежит управделами президента России, оно объединяет восемь винодельческих хозяйств.

В 2017 г. «Массандра» приняла порядка 80 000 туристов, в этом году предприятие ожидает роста туристического потока.