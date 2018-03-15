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Бизнес
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Илон Маск пообещал создать «межгалактическую медиаимперию»

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Основатель Tesla и SpaceX миллиардер Илон Маск сообщил о планах заняться медиабизнесом. Изначально в своем Twitter предприниматель написал лаконичный твит «Thud!», позже уточнив, что это название его «новой межгалактической медиаимперии». Бизнесмен добавил, что ставить восклицательный знак в названии компании необязательно.

Позже представитель Маска подтвердил в беседе с Variety планы бизнесмена создать компанию с таким названием. Другие детали проекта он не раскрыл. В базе данных регистрации доменов GoDaddy адрес thud.com уже зарезервирован, отмечает издание.

The Verge отмечает, что Маск ранее планировал купить сайт фейковых новостей The Onion. Он также нанял его ключевых сотрудников, в том числе бывшего главного редактора The Onion Коула Болтона и исполнительного редактора Бена Беркли. Сами журналисты сказали The Daily Beast, что займутся «новым комедийным проектом».

«Совершенно очевидно, что комедия - это следующий рубеж после электромобилей, разведки космоса и нейроинтерфейсов. Не знаю, как можно не замечать этого», - прокомментировал свои планы Маск.

Маск - основатель частной космической компании SpaceX, производителя электромобилей Tesla и Neuralink, разрабатывающей нейроинтерфейсы для подключения мозга к компьютеру. Еще один проект предпринимателя - The Boring Company, которая занимается строительством подземного туннеля под Лос-Анджелесом.

Как прошел пуск Falcon Heavy

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Политика
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Министр обороны Великобритании предложил России «заткнуться»

Ведомости
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После инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери России следует не отвечать на решение Великобритании выслать из страны российских дипломатов, заявил на пресс-конференции министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон.

«Это абсолютно возмутительно и жестоко - то, что Россия сделала в Солсбери. Мы отреагировали на это. Откровенно говоря, России следует отойти в сторону и заткнуться», - сказал Уильямсон (трансляцию его выступления вел BBC).

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта объявила о введении ограничительных мер против России из-за отказа Москвы отвечать на ультиматум с обвинениями в покушении на жизнь Скрипаля и его дочери. Лондон вышлет из страны 23 российских дипломатов, двусторонние контакты между странами будут заморожены, члены королевской семьи и правительства не приедут летом на чемпионат мира по футболу в России.

Мэй также пообещала начать проверку поступающих в Великобританию российских грузов и частных самолетов, заморозить «подозрительные» счета, связанные с Россией и ее госактивами, в случае появления свидетельств того, что они могут быть использованы против британских граждан.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг подчеркнул, что ответные меры против Великобритании «не заставят себя ждать». Министр иностранных дел Сергей Лавров пообещал выслать из страны британских дипломатов.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на лавочке возле торгового центра в английском Солсбери 4 марта. По данным британских спецслужб, они подверглись воздействию разработанного в СССР нервно-паралитического вещества. Сейчас пострадавшие находятся в коме.

В России Скрипаль в 2004 г. был осужден за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 г. он был помилован и отправлен на запад по программе обмена шпионами.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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Бизнес
Новости

ВТБ завершил приобретение доли в «Магните»

Ведомости
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ВТБ завершил приобретение 29,1% акций «Магнита». У основателя компании Сергея Галицкого осталось 3,04% ритейлера. Об этом говорится в сообщении «Магнита».

О том, что ВТБ купит более 29% ритейлера «Магнит» у его основного акционера Галицкого, объявили в середине февраля. Это одно из крупнейших слияний и поглощений в этом году, отметил президент ВТБ Андрей Костин. «Надо что-то изменить в своей жизни», – сказал Галицкий, который занимался компанией более 25 лет. Кроме того, он перестал быть гендиректором «Магнита». Этот пост занял Хачатур Помбухчан, работавший финансовым директором ритейлера. Галицкий рассказал, что теперь будет заниматься развитием детско-юношеского футбола и различными проектами в Краснодаре, где продолжит жить.

ФАС удовлетворила ходатайство ВТБ о покупке доли в «Магните» без предписаний. Вероятность монополизации рынка продуктового ритейла крайне мала, отмечал ранее руководитель ФАС Игорь Артемьев.

Как сотрудники «Магнита» прощались с Галицким

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Недвижимость
Новости

Обманутым дольщикам в Балашихе начали выдавать ключи от квартир

РИА Новости/Ведомости
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Первые девять комплектов ключей от 7-го и 8-го корпусов ЖК «Лукино» в подмосковной Балашихе вручены дольщикам, передает «РИА Новости».

«Здесь застройщик попросту обманул людей, и мы нашли компанию "Гранель", которая достроила эти дома. Но при том что дома были сданы, мы не могли вручить ключи. Причиной являлась невозможность получить документ от природоохранной зоны "Лосиный остров", – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, пришлось обратиться к представителю президента в ЦФО. «Была оказана помощь, поддержка на федеральном уровне», – сказал он. Ключи от всех 688 квартир будут вручены до конца месяца.

Жилой комплекс в микрорайоне Лукино в Балашихе начали строить в 2005 г. Изначально в рамках проекта планировалось возвести восемь домов с детским садом, школой и торгово-развлекательным комплексом. Во время кризиса в 2009 г. строительство было остановлено, а в 2011 г. застройщик объекта – компания «Мэнни» была признана банкротом по решению суда. В конце 2010 г. в проект вошел новый застройщик – компания «Севморшельфнефтегаз», которая взялась строить 7-й и 8-й корпуса. Но в 2011 г. строительные работы на объекте были прекращены и не велись пять лет.

В мае 2016 г. ГК «Гранель» по договоренности с правительством Московской области и администрацией г. Балашихи взяла на себя обязательства по достройке объекта, насчитывавшего 688 обманутых дольщиков.

По словам президента ГК «Гранель» Ильшата Нигматуллина, его компания вложила в проект более 1,1 млрд руб.

Политика
Новости

Британское посольство пообещало сохранить порядок выдачи виз россиянам

Ведомости
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Процесс рассмотрения и выдачи британских виз россиянам не изменится, несмотря на обострение отношений между Москвой и Лондоном, сообщило в четверг посольство Великобритании в России.

«Мы получаем много запросов от граждан России о получении британских виз на фоне усилившихся политических разногласий между странами. Мы хотим официально подтвердить, что процесс подачи и рассмотрения виз для граждан России остается неизменным», – говорится в сообщении британской дипмиссии в Facebook и Twitter.

«В прошлом году 96% заявлений от граждан России были рассмотрены положительно», – отмечается в сообщении.

Ранее в четверг посольство России в Великобритании предупредило британцев о проблемах с получением российских виз после высылки 23 российских дипломатов. «Посольство изучает возможности по перераспределению обязанностей в рамках существующей кадровой ситуации. Проблема усугубляется еще и тем, что британская сторона не позволяет направить на консульскую помощь сотрудников из Москвы, не выдавая им визы», – заявила пресс-служба посольства России. Приоритетом их работы является «обслуживание российских граждан», подчеркнуло посольство.

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Финансы
Новости

СМИ сообщили параметры выпуска российских евробондов

Ведомости
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Минфин выпускает новые 11-летние еврооблигации и доразмещает бонды с погашением в 2047 г. («Россия-2047») в рамках сделки по обмену прошлых внешних облигационных займов на $4 млрд, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

По данным собеседника агентства, ориентир доходности 11-летних долговых еврооблигаций составляет около 4,75%, дополнительного транша «Россия-2047» – около 5,5%. Финальные параметры сделки будут определены в пятницу.

В бюджете России на 2018 г. предусмотрены внешние заимствования на $7 млрд, из которых $4 млрд приходится на обмен старых бумаг, $3 – на новый транш евробондов.

О начале обмена российских еврооблигаций с погашением в 2030 г. («Россия-2030») на $4 млрд Минфин объявил 7 марта. Заявки собираются до 15 марта, их планируется одобрить в пятницу. Облигации будут выкуплены по единой цене, которая определится по итогам анализа книги заявок. Цена обмениваемых облигаций не должна превышать 113,5% от номинала.

В прошлом году Минфин также занял на внешнем рынке $3 млрд и обменял старый выпуск евробондов на $4 млрд.

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Политика
Новости

Макрон пообещал скоро объявить о мерах против России из-за отравления Скрипаля

Ведомости
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Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал в ближайшие дни рассказать о мерах, которые Франция примет в отношении России в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании, сообщает агентство Reuters.

«Все заставляет нас думать, что ответственность за произошедшее действительно лежит на России», - сказал Макрон, отметив, что в ближайшие дни объявит об ответе Парижа.

Официальный представитель правительства республики Бенжамен Гриво 14 марта говорил, что французская сторона не будет вводить серьезных мер до официальных выводов следователей о причинах случившегося. Он подчеркивал, что власти Франции «не занимаются политической фантастикой по таким серьезным темам».

В тот же день премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в «незаконном использовании силы против» ее страны в связи с делом Скрипаля. Британские власти приняли решение о высылке 23 российских дипломатов из страны в течение недели. Великобритания также решила отказаться от отправки своих официальных лиц на чемпионат мира по футболу, который пройдет летом в России.

В ответ министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не имеет никакого отношения к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери, а Великобритания пытается ввести в заблуждение мировую общественность.

Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в английском Солсбери 4 марта. Британские спецслужбы считают, что они были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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Бизнес
Новости

Помощник главы Якутии выплатил штраф за дебош на борту самолета «Аэрофлота»

Ведомости
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Помощник главы Якутии Евгений Шигапов выплатил административный штраф за деструктивное поведение на борту самолета «Аэрофлота». Об этом сообщил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев в эфире канала «Россия 24».

Чиновник в феврале был отстранен от полета за неподчинение требованиям экипажа и попытку самовольно проникнуть в кабину пилотов. Шигапов вместе с главой Якутии Егором Борисовым и его супругой Прасковьей Борисовой явились на посадку на рейс Москва – Якутск последними, пытались пройти на борт без предъявления посадочных талонов, при этом словесно оскорбляли членов экипажа и негативно высказывались в адрес авиакомпании.

В итоге они нашли посадочные талоны и сели на свои места. После этого Шигапов, увидев, что из кабины пилотов выходит сотрудник авиакомпании, оттолкнул его и попытался самовольно проникнуть в кабину, требуя личного разговора с командиром воздушного судна.

Чиновника сняли с рейса и передали полиции. Из-за его действий вылет был задержан более чем на час.  «Аэрофлот» заявлял, что намерен подать в суд на Шигапова.

«У людей попросили посадочные, люди их не предъявили — они считают, что они большие чиновники и должны сразу сесть. Но стюардесса не может пустить на борт пассажиров без предъявления посадочного талона», — прокомментировал ситуацию Савельев.

При этом Борисов написал на своей странице в Instagram, что конфликт возник из-за того, что сотрудники аэропорта забыли передать ему и его супруге посадочные талоны, которые принесли позже с извинениями.

Топ-10 авиакомпаний с лучшим питанием на борту

Недвижимость
Новости

Эксперты назвали темпы роста строительства жилых небоскребов в Москве

Ведомости
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За год (с февраля 2017 г. по февраль 2018 г.) в Москве число жилых высоток в продаже увеличилось на 41%, подсчитали эксперты риэлторской компании «Азбука жилья». Это максимальное увеличение по сравнению с другими типами домов: рост остальных категорий не превышал 25%.

Всего в границах «старой» Москвы на первичном рынке жилья в реализации находится 681 корпус, из которых почти 62% – это высотные дома ( 17 этажей и выше).

По данным компании, большая часть высотных домов - 59% - приходится на корпуса комфорт-класса, 39% относится к бизнес-классу. За последние 1,5 месяца в продажу вышли три проекта с небоскребами: ЖК «Лобачевского 120» с высотой до 39 этажей, ЖК «Прайм парк» - до 41 этажа, в ЖК «Небо» предельная этажность – 52 этажа.

В «комфорте» высотность домов достигает уровня 40 этажей. В сегменте «от 40 этажей и выше» большая часть приходится на бизнес-класс – 16 корпусов, три корпуса в «Москва-сити» относятся к элитному сегменту. Самые высокие дома расположены в ММДЦ «Москва-сити»: «Око» (85 этажей), Neva Towers (75 этажей) и «Город столиц» (73 этажа).

Кто строит жилые небоскребы в Москве

Политика
Новости

«Голосу» отказали в аренде помещения для работы колл-центра в день выборов

Ведомости
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Общественному движению «Голос», традиционно организующему независимое наблюдение за выборами, отказали в аренде помещения под колл-центр, сообщается на сайте движения.

«Голос» предварительно заключил и оплатил договор. Однако владелец помещения отказал в аренде после визита участкового в сопровождении неизвестного человека в штатском, рассказал член совета движения Роман Удот.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сказала журналистам, что в курсе проблемы. «Надеюсь, у них все будет в порядке. Потому что мы заинтересованы, чтобы была на этом поле конкуренция. Они нас критикуют, мы их - когда считаем необходимым».

Ранее ЦИК отказался аккредитовать представителей СМИ «Левиафан» и «Молния» в качестве наблюдателей на выборах. «Левиафан» планировал отправить на избирательные участки 4500 сторонников Навального, «Молния» – 850 человек от «Голоса».

Выборы президента России состоятся 18 марта.

Как россиян зовут на выборы

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Политика
Новости

Яшин и Навальный призвали сторонников не участвовать в открытии памятной доски Немцову

Ведомости
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Движение «Солидарность», одним из основателей которого был Борис Немцов, не станет участвовать в инициированной кандидатом в президенты Ксенией Собчак акции открытия мемориальной доски в память об убитом политике, заявил председатель политсовета организации Илья Яшин.

Открытие памятной доски на доме, где в последние годы жил Немцов, состоится 16 марта. Бюро «Солидарности» приветствует это событие и призывает «сторонников демократического движения России» прийти к дому № 3 на Малой Ордынке в субботу, чтобы возложить цветы и почтить память Немцова, написал Яшин на своей странице в Facebook.

«Сразу оговорюсь: в завтрашнем «официальном открытии» доски мы участвовать не будем, потому что расцениваем его как предвыборное мероприятие. Нас коробит от того, что память Немцова пытаются использовать для агитации в президентской кампании», подчеркнул Яшин.

«А еще больше нас коробят благодарности и реверансы в адрес [мэра Москвы Сергея] Собянина, — заявил политик. — Подчиненные мэру городские службы почти три года варварски громили народный мемориал Немцова на Большом Москворецком мосту. И установка памятной доски стала результатом давления на власть со стороны гражданского общества, а не доброй воли Собянина».

Решение «Солидарности» поддержал основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Памятная доска должна быть и ее установка является заслугой многих людей, которые добивались этого на протяжении длительного времени, но «Солидарность» правильно отказывается участвовать в «предвыборной акции Собянина – Собчак», написал Навальный в своем Telegram-канале.

Власти Москвы одобрили установку памятной доски после обращения кандидата в президенты Ксении Собчак. «27 февраля исполняется три года со дня гибели Бориса Немцова. В правительство Москвы с просьбой увековечить его память и установить памятную доску на доме, где он жил, обратилась Ксения Собчак. Ее обращение поддержали многие общественные деятели», — написал Собянин на своей странице в Twitter. Приняли решение поддержать установку памятной доски Борису Немцову. Она будет установлена за общественные деньги при условии согласования жителей этого дома».

Осенью 2017 г. мемориальная доска на доме Немцова была установлена по инициативе проживающего в доме муниципального депутата Сергея Маркова при поддержке других жильцов. Однако департамент культурного наследия Москвы назвал установку доски незаконной. Табличку дважды снимали активисты движения SERB.

Акция памяти Бориса Немцова

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Бизнес
Новости

Росавиация приостановила сертификат авиационной безопасности аэропорта Перми

Ведомости
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Росавиация приостановила действие сертификата авиационной безопасности международного аэропорта Перми, сообщил советник руководителя ведомства Сергей Извольский.

«Сертификат авиационной безопасности приостановлен до устранения выявленных нарушений», — сказал Извольский «Интерфаксу».

Какие именно нарушения были выявлены, он не уточнил, сославшись на «служебную информацию». Аэропорт сейчас продолжает обслуживать рейсы, добавил Извольский. Комментария аэропорта пока нет.

АО «Международный аэропорт «Пермь» получило сертификат авиационной безопасности 10 января 2017 г. сроком на два года.

25% плюс 1 акция пермского аэропорта принадлежат ООО «Новая Колхида» (структура «Новапорта» Романа Троценко), 25% краевому министерству по управлению имуществом и земельными отношениями, 25% минус 1 акция — у АО «Корпорация развития Пермского края».

Рейтинг самых пунктуальных аэропортов мира

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