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Минтранс отозвал ряд допусков на полеты Tajik Air и Somon Air в Россию

Авиационные власти России с 5 апреля отзывают допуски таджикских авиакомпаний Somon Air и Tajik Air на полеты по маршрутам Душанбе - Москва и Душанбе - Новосибирск, а также Худжанда - Новосибирск. Об этом говорится в сообщении Минтранса России.

Причина отзыва допусков объясняется тем, что власти Таджикистана не подтвердили заявки «Уральских авиалиний» на выполнение полетов в страну и «не дали своего ответа на предложение о проведении переговоров в Москве, но и отозвали ранее выданные российским перевозчикам разрешения на выполнение полетов по ряду маршрутов», уточняется в сообщении.

Минтранс предложил таджикской стороне провести двусторонние консультации.

1 апреля Somon Air объявила о приостановке полетов в Россию по некоторым направлениям по требованию Росавиации. Somon Air приостанавливает рейсы из Душанбе в Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Санкт-Петербург, Сочи и обратно, а также из Худжанда в Казань, Санкт-Петербург и обратно, также в начале апреля истекает срок разрешения на полеты из Худжанда в Москву и обратно. Остальные рейсы перевозчика в Россию будут проходить по утвержденному расписанию.

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