Бизнес

Новости

Путин потребовал от регионов отказаться от «квасного» протекционизма

Президент Владимир Путин потребовал от региональных властей отказаться от протекции, которую они оказывают местным компаниям, ущемляя интересы бизнеса из других регионов. Об этом он заявил на заседании госсовета, посвященном развитию конкуренции в регионах.

«Хочу, чтобы все ко мне сейчас повернулись и услышали: местный производитель — это российский, а не какой-то квасной», — обратился президент к участникам заседания. «Мы наблюдаем такой протекционизм и в регионах, которые у нас находятся в передовиках. Это абсолютно недопустимо», — продолжил Путин.

Желание региональных властей поддержать местный бизнес понятно и правильно, но меры поддержки должны быть общедоступны, считает президент. Протекционистские меры в пользу исключительно местных производителей «искажают, коверкают конкурентную среду», а в долгосрочной перспективе поддержанные таким образом предприятия потеряют эффективность, пояснил Путин. «И они вам же будут навязывать свою продукцию», — заключил он.

Что показали на выставке «Импортозамещение»