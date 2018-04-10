Совет директоров UC Rusal покинул еще один человек
Из совета директоров UC Rusal вышел независимый директор Филип Лэйдер. Об этом говорится в сообщении компании на Гонконгской бирже.
Это уже второй подобный случай с начала недели. Ранее совет директоров UC Rusal покинул гендиректор швейцарского трейдера Glencore Айван Глазенберг.
UC Rusal и ее основной владелец Олег Дерипаска попали под новые санкции США. Это означает, что американским резидентам запрещено иметь деловые отношения с ними. Компании других юрисдикций могут опасаться сотрудничать с организациями и людьми из санкционного списка, чтобы самим не попасть под санкции. UC Rusal предупредила о возможности технического дефолта. В понедельник акции компании на Гонконгской бирже рухнули более чем на 50%. По итогам торгов вторника они подешевели еще на 8,7%.
Кто попал под новые санкции США
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)