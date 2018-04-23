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Бывший топ-менеджер Gett запустил маркетплейс для водителей и таксопарков

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Бывший операционный директор Gett Александр Мерзликин запустил маркетплейс Guru.Taxi, который помогает таксопаркам искать водителей, а водителям  выбрать наиболее выгодные предложения. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.

Издание отмечает, что компания уже привлекла около $300 000 посевных инвестиций от корпоративного венчурного направления QiwiQiwi Venture. Консультантом проекта выступает Сколковский институт науки и технологий.

При регистрации водитель указывает в анкете сведения о наличии водительских прав, рейтингах в агрегаторах и историю заказов. Guru.Taxi, в свою очередь, включает систему рейтингов водителей, что влияет на уровень их дохода в дальнейшем. 

Зарабатывать маркетплейс рассчитывает на комиссиях от стоимости суточной аренды автомобиля. Ее будут выплачивать автопарки. Водителям платить за сервис не придется.

Создатели проекта оценивают рынок аренды автомобилей для таксомоторных перевозок в $4,9 млрд. Предполагается, что уже к 2020 г. цифра вырастет вдвое за счет активной региональной экспансии агрегаторов, пишет газета.

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Политика
Новости

Банки Латвии прекратили работу с попавшими под санкции россиянами

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Американские санкции, введенные в отношении российских бизнесменов, привели к оттоку капитала из Латвии, пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что банковская система страны и без того пошатнулась из-за серии скандалов с отмыванием средств.

Местный регулятор отметил, что введенные в отношении России международные санкции побудили латвийские банки прекратить отношения с попавшими под санкции россиянами и российскими организациями. «В списке [с кем прекращены отношения] содержались несколько фигурантов [санкционного] списка», – подтвердил агентству руководитель Комиссии рынка финансов и капитала Латвии Петерс Путниньш.

При этом Путниньш отказался назвать конкретные имена, заметив лишь, что речь идет о нескольких лицах, упомянутых в списке.

С середины февраля вклады в латвийских банках уменьшились примерно на 2,5 млдр евро, пишет Bloomberg.

США ввели новые санкции против России 6 апреля. В списке оказались несколько крупных российских бизнесменов и связанные с ними компании, в частности, миллиардер Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент» и «Русал». В санкционный список попали также Виктор Вексельберг и группа «Ренова», Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов и др.

Санкции затронули также любые активы, доля перечисленных компаний в которых составляет более 50%.

Санкции против предпринимателей, компаний и должностных лиц из России были приняты через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп распорядился выслать 60 российских дипломатов в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании, напоминает агентство.

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Бизнес
Новости

СМИ сообщили о подписании контракта на модернизацию авианосца «Адмирал Кузнецов»

Ведомости
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Минобороны и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) подписали госконтракт на ремонт единственного российского тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», сообщает «Интерфакс-АВН» со ссылкой на информированный источник.

«Госконтракт предусматривает выполнение работ по восстановлению технической готовности с отдельными модернизационными работами», – уточнил собеседник агентства. Он не назвал стоимость контракта.

По данным агентства, ремонт и модернизация «Адмирала Кузнецова» продлится от двух с половиной до трех лет. Ранее замминистра обороны Юрий Борисов сообщал, что ремонт крейсера завершится в 2020 г., корабль вернется в боевой флот в 2021 г. Авианосцу предстоит серьезный ремонт, замена всех котлов и оборудования.

Бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Виктор Кравченко рассказал «Интерфаксу», что «Адмирал Кузнецов» после модернизации получит новое ударное противокорабельное оружие, комплексы противовоздушной обороны и систему посадки самолетов. По словам Кравченко, после ремонта единственный российский авианосец сможет функционировать в составе ВМФ еще 10 лет.

«Адмирал Кузнецов» в октябре 2016 г. в составе корабельной ударной группы Северного флота во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий» вышел в Средиземное море. С ноября 2016 г. по февраль 2017 г. группа участвовала в боевых действиях в Сирии. На борту авианосца располагались более 40 летательных аппаратов. За два месяца летчики авиакрыла «Адмирала Кузнецова» выполнили 420 боевых вылетов, поразив более 1200 объектов террористов на территории Сирии.

Авианосцу «Адмирал Кузнецов» требуется ремонт

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Бизнес
Новости

В России закроются онлайн-магазины Quelle и Otto

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Германская Otto Group решила закрыть в России онлайн-магазины одежды и обуви Quelle и Otto. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление гендиректора Otto Group Russia Мартина Ширера.

Собеседник издания пояснил, что закрытие магазинов в России – часть глобальной стратегии Otto Group, которая решила сосредоточиться на маркетплейсе Otto.de для немецкоязычных стран. Ширер не исключил, что в будущем площадка может выйти на международный уровень.

Газета уточняет, что Otto Group при этом не будет полностью уходить из России и продолжит развивать свои бренды Witt, Bonprix и eSolutions. eSolutions, в частности, предоставляет маркетинговые, логистические и IT-сервисы ритейлерам и брендам, в том числе Ralf Ringer, Befree, Zarina и Tom Farr.

В Otto Group, которая работает в России с 1990 г., входят также Nadom Group, ООО «Директ каталог сервис» (каталоги Bonprix, Otto, Witt), приобретенная в 2009 г. Quelle Russia и логистические ООО «Бизнес сервис» и ООО «Промопост», которые находятся в Твери.

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Финансы
Новости

Минфин готов увеличить внутренние займы в 2018 году на 200 млрд рублей

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Программа внутренних заимствований на 2018 г. может быть увеличена на 200 млрд руб., сообщил журналистам руководитель департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский.

«Немножко можем увеличить, миллиардов на двести. Это связано с тем, что рубль был крепче, чем тот, с которым сверстан бюджет», – объяснил Вышковский (цитаты по «Интерфаксу»). В бюджете на 2018 г. заложен курс 64,7 руб. за доллар, в первые месяцы года доллар стоил 57–58 руб.

Вышковский подчеркнул, что возможные изменения никак не связаны с санкциями: «Если мы что-то сейчас изменим, увеличим, например, объем программы внутренних заимствований, то это никак не связано с санкционной темой. Это, наоборот, связано с макроэкономической [ситуацией]».

В бюджете на текущий год предусматриваются внутренние займы на 817 млрд руб. Ранее Вышковский говорил агентству Bloomberg, что в случае наращивания внутренних заимствований они не превысят прошлогоднюю сумму в 1,1 трлн руб.

Планы выхода на внешние рынки Минфин пока не меняет, также не предусматривается отказ от части внешних займов в пользу внутренних, сказал Вышковский. По его словам, массового выхода инвесторов из российских долговых бумаг на фоне санкций не наблюдается. В целом Вышковский оценивает ситуацию на рынке как спокойную.

На внешнем рынке в 2018 г. российский Минфин планирует занять $7 млрд. В середине марта Минфин разместил евробонды на $4 млрд. На российских инвесторов пришлось лишь около 5% выпуска.

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Бизнес
Новости

Бывший акционер Росгосстрах-банка помещена под домашний арест

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Бывший акционер Росгосстрах-банка Надежда Клепальская помещена под домашний арест, следует из картотеки на сайте Лефортовского суда Москвы. Ранее силовики начали расследование в отношении бывших руководителей «Росгосстраха».

Клепальская стала фигурантом уголовного дела по ст. 160 УК (присвоение или растрата), следует из информации в картотеке. По данным газеты «Коммерсантъ», Клепальскую задержали сотрудники ФСБ рано утром 17 апреля в ее московской квартире. В тот же день был задержан бывший вице-президент «Росгосстраха» Сергей Хачатуров, брат бывшего совладельца и президента страховщика Данила Хачатурова, а по десяткам связанных с компанией адресов прошли обыски с участием спецназа.

Следствие считает, что Клепальская вместе с Сергеем Хачатуровым участвовала в хищении нескольких миллиардов рублей у ООО «РГС активы» путем присвоения, пишет газета. В постановлении о возбуждении дела от 17 апреля указывается, что Сергей Хачатуров и Надежда Клепальская, «сформировав преступный умысел», в прошлом году реализовали акции ПАО «Росгосстрах», которое владело ими через ООО «РГС активы», а полученными средствами «распорядились по своему усмотрению», цитирует документ «Коммерсантъ». Ранее упоминалась сумма похищенного – более 1 млрд руб., однако сейчас, по данным газеты, речь может идти о 5 млрд руб., именно такова стоимость сделки.

Защита настаивает, что факта преступления не было, поскольку «нельзя украсть свое же имущество».

Адвокат Сергея Хачатурова Алексей Мельников считает, что «следствие пытается трактовать абсолютно легитимную сделку как уголовное преступление». По его словам, 25 августа 2017 г. акции были проданы под контролем ЦБ на Московской бирже банку «Траст», входившему в «ФК Открытие». «Так что никакого умысла на хищение не было, тем более что компания "РГС активы" принадлежала самому Сергею Хачатурову, а якобы похищенные деньги и сейчас находятся на счете в банке "ФК Открытие". Таким образом, исключена версия, что "ФК Открытие" не знало о сделке», – отметил Мельников. Он оценивает арест Хачатурова и Клепальской как давление на бывших собственников «Росгосстраха».

Надежда Клепальская является сестрой Светланы Клепальской, ранее возглавлявшей совет директоров Росгосстрах-банка. В бизнес-структурах братьев Хачатуровых сестры Клепальские работают с середины 2000-х гг. Сейчас Надежда Клепальская занимает пост гендиректора ООО «Техника и автоматика», среди учредителей которого значатся контролируемая Сергеем Хачатуровым кипрская RGS Capital limited, а также ООО «Легион финанс» и ликвидируемое ООО ИК «Т.А.Р.Г.Е.Т. Капитал», зарегистрированные по тому же адресу, что и ООО «РГС активы».

По данным «Ведомостей», заявление, на основании которого было возбуждено дело против Хачатурова, подало новое руководство «ФК Открытие». Об этом газете рассказывал сотрудник правоохранительных органов и близкий к одной из сторон спора собеседник.

Данил Хачатуров в прошлом году продал «Росгосстрах» холдингу «Открытие». В августе 2017 г. банк «ФК Открытие» и вместе с ним страховая компания были переданы на санацию в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ. Новый предправления «ФК Открытие» Михаил Задорнов утверждал, что в «Росгосстрахе» при прошлом руководстве «сверху донизу царило воровство». Данил Хачатуров отвергал эти обвинения.

Политика
Новости

Внук Зюганова может стать бизнес-омбудсменом Москвы

Ведомости
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Депутат Мосгордумы и внук председателя КПРФ Геннадия Зюганова Леонид может стать новым бизнес-омбудсменом Москвы. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к московскому парламенту.

Сейчас Леонид Зюганов руководит комиссией Мосгордумы по науке и промышленности. В беседе с «Коммерсантом» он отметил, что в его компетенции находятся «все проблемы малого и среднего бизнеса».

В ответ на вопрос о предстоящем назначении парламентарий сказал, что получал предложение, но пока нет «никаких серьезных договоренностей». Леонид Зюганов добавил также, что «пока четкой уверенности нет», что он будет участвовать в выборах в Мосгордуму в 2019 г.

Уполномоченный по правам предпринимателей Москвы назначается мэром по согласованию с федеральным правительством сроком на пять лет. Кандидату должно быть не менее 30 лет – этот ценз внук Зюганова пройдет в июне, указывает газета.

Сейчас эту должность занимает Михаил Вышегородов. Он был назначен на этот пост в 2013 г. от партии Михаила Прохорова «Гражданская платформа». На звонок газеты Вышегородов не ответил.

Как предприниматели покидают основанные ими компании

Политика
Новости

РБК узнал о возможной отставке главы Хакасии

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Глава Хакасии Виктор Зимин может уйти в отставку после инаугурации президента 7 мая. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в администрации президента. Политический блок Кремля активно рекомендует заменить Зимина, в том числе из-за низких рейтингов, но указ президента «еще не подписан», отмечает собеседник, близкий к властям Хакасии.

Зимин считается кандидатурой министра обороны Сергея Шойгу, мнение которого также будет учитываться при решении вопроса, говорит собеседник издания.

Помимо низких рейтингов против Зимина может работать скандал с бывшим руководителем администрации республики Владимиром Бызовым, отмечает один из собеседников. Бызова подозревают в координации преступного сообщества с целью хищения денежных средств. По данным СК, с 1 декабря 2015 г. по 27 декабря 2016 г. участники преступного сообщества похитили более 195 млн руб.

В Хакасии сложная финансовая ситуация. На прошлой неделе агентство Fitch отозвало все кредитные рейтинги республики. По данным Минфина и Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), на 1 января 2018 г. отношение долга Хакасии к ее налоговым и неналоговым доходам за прошлый год составило 136,4%, больше показатель только у Мордовии – 225,7%.

Бизнес-интересы в республике есть у Олега Дерипаски, но ему «с учетом санкций сейчас точно не до того, чтобы включаться в процессы, связанные со сменой главы республики», считает собеседник издания.

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СМИ узнали о скорой поставке в Сирию С-300

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