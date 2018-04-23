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Бывший топ-менеджер Gett запустил маркетплейс для водителей и таксопарков

Бывший операционный директор Gett Александр Мерзликин запустил маркетплейс Guru.Taxi, который помогает таксопаркам искать водителей, а водителям выбрать наиболее выгодные предложения. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.

Издание отмечает, что компания уже привлекла около $300 000 посевных инвестиций от корпоративного венчурного направления Qiwi – Qiwi Venture. Консультантом проекта выступает Сколковский институт науки и технологий.

При регистрации водитель указывает в анкете сведения о наличии водительских прав, рейтингах в агрегаторах и историю заказов. Guru.Taxi, в свою очередь, включает систему рейтингов водителей, что влияет на уровень их дохода в дальнейшем.

Зарабатывать маркетплейс рассчитывает на комиссиях от стоимости суточной аренды автомобиля. Ее будут выплачивать автопарки. Водителям платить за сервис не придется.

Создатели проекта оценивают рынок аренды автомобилей для таксомоторных перевозок в $4,9 млрд. Предполагается, что уже к 2020 г. цифра вырастет вдвое за счет активной региональной экспансии агрегаторов, пишет газета.

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