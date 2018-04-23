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Быстринский ГОК отгрузил первую партию медного концентрата в Китай

Быстринский горно-обогатительный комбинат произвел отгрузку первой партии продукции – 1500 т медного концентрата отправлены контрагентам в Китай, говорится в сообщении «Норникеля» (основной владелец предприятия). До конца апреля планируется отгрузить еще 3000 т.

В ближайшие месяцы комбинат готовится отправить потребителям и первую партию железорудного концентрата, рассказал первый вице-президент «Норникеля» Сергей Дяченко.

В «Норникеле» позитивно оценивают перспективы рынка медного и железорудного концентрата и планируют наращивать производства. «В настоящее время приоритетным рынком сбыта продукции Быстринского ГОКа является Китай, но в планах компании вывод нашей продукции и на другие азиатские рынки. "Норникель" также прорабатывает вопрос о поставках магнетитового и медного концентрата российским потребителям», – сообщил старший вице-президент компании Сергей Батехин.

Быстринский ГОК построен «Норникелем» (компании принадлежит 50% плюс 1 акция предприятия, инвестфонд CIS Natural Resources владеет 36,7% комбината, китайская Highland Fund – 13,3%) в труднодоступной части Забайкальского края в конце 2017 г., в 90 км от российско-китайской границы. Комбинат разрабатывает полиметаллическое месторождение Быстринское на территории Газимуро-Заводского района. Балансовые запасы месторождения – 343 млн т руды.

Сейчас комбинат работает в режиме пусконаладки. В 2018 г. запланирован поэтапный ввод предприятия в эксплуатацию. В 2019 г., с выходом на проектную мощность, ГОК будет ежегодно производить около 3 млн т магнетитового концентрата и 260 000 т медного концентрата. В перспективе планируется также производство золотосодержащего (гравитационного) концентрата с последующим обогащением на собственных мощностях.