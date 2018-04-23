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Котировки UC Rusal подскочили на 15% после заявления минфина США

Котировки UC Rusal на Московской бирже в 15.02 мск подскочили на 15% после заявления OFAC (структура американского минфина, отвечающая за применение санкций) о том, что США могут снять санкционные ограничения с компании, если Олег Дерипаска откажется от контроля в ней. Объем торгов превысил 110 млн руб.

OFAC также выдал лицензию, согласно которой операции американских резидентов с UC Rusal и его структурами должны быть отменены или завершены до 23 октября текущего года. Ранее сроком завершения или отмены сделок было назначено 5 июня.

Алюминий на новостях о заявлении подешевел на 5%.

«UC Rusal почувствовала воздействие санкций США из-за ее связей с Олегом Дерипаской, однако правительство США не собиралось вредить людям, работающим на UC Rusal и связанные с ней структуры», - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

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