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Великобритания раскроет имена хранящих активы в офшорах россиян

Британский парламент на следующей неделе собирается проголосовать за законопроект, который предусматривает публичное раскрытие имен бенефициаров офшоров на Британских Виргинских и Каймановых островах, сообщает The Times. Принятие законопроекта позволит в том числе узнать владельцев скрытых активов из числа россиян, пишет газета.

Законопроект был инициирован представителем лейбористов в Палате общин Маргарет Ходж. Документ поддерживает коалиция консерваторов, лейбористов, Шотландской национальной партии и других оппозиционных фракций. По словам консерватора Эндрю Митчела, голосов коалиции достаточно для принятия законопроекта.

«Госпожа [премьер-министр Тереза] Мэй до сих пор призывала мир выступать против нарушения Россией международных норм. Но если она собирается выполнить обещание, то должна подтвердить, что грязные деньги, финансирующие худшие злоупотребления, не укрывались под британским флагом где-либо в мире», – заявил Митчелл.

Сейчас находящиеся под суверенитетом Великобритании, но не являющиеся частью страны заморские территории освобождаются от действующего в Соединенном Королевстве требования раскрывать имена владельцев активов.

Бывший британский премьер Дэвид Кэмерон начал реформу налоговых убежищ в 2013 г. С тех пор Лондон публикует реестр бенефициаров активов, скрытых через фирмы-однодневки на территории страны. Тогда правительство не смогло распространить действие этого закона на заморские территории, сославшись на невозможность принимать законы за другие выборные органы власти.