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Великобритания отказалась признавать российские дипломы об образовании

Великобритания заблокировала заключение соглашения с Россией о взаимном признании документов об образовании. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Лондоне.

По словам представителя российской дипломатической миссии, в английских школах проходят также «политизированные опросы и антироссийские высказывания педагогов, что не делает обучение комфортным для российских учеников».

В сообщении российского посольства подчеркивается, что на положении образовательного сектора Великобритании отрицательно сказывается «неразумная политика правительства консерваторов». Диппредставительства напоминает, что британским властям и так еще «предстоит подсчитывать убытки» в связи с «Брекзитом».

Дипломаты связывают такую ситуацию с ухудшением отношений между Лондоном и Москвой на фоне «антироссийской кампании».

Ранее газета The Telegraph сообщила о значительном (почти 40%) снижении количества учеников-россиян в британских частных школах за последние два года. Издание ссылалось на данные Союза независимых школ Британии (ISC). Таким образом, 2015 г. в частных британских учебных заведениях обучались 2795 учеников из России, к 2018 г. их число сократилось на 40% – до 1699.