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Великобритания отказалась признавать российские дипломы об образовании

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Великобритания заблокировала заключение соглашения с Россией о взаимном признании документов об образовании. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Лондоне.

По словам представителя российской дипломатической миссии, в английских школах проходят также «политизированные опросы и антироссийские высказывания педагогов, что не делает обучение комфортным для российских учеников».

В сообщении российского посольства подчеркивается, что на положении образовательного сектора Великобритании отрицательно сказывается «неразумная политика правительства консерваторов». Диппредставительства напоминает, что британским властям и так еще «предстоит подсчитывать убытки» в связи с «Брекзитом».

Дипломаты связывают такую ситуацию с ухудшением отношений между Лондоном и Москвой на фоне «антироссийской кампании».

Ранее газета The Telegraph сообщила о значительном (почти 40%) снижении количества учеников-россиян в британских частных школах за последние два года. Издание ссылалось на данные Союза независимых школ Британии (ISC). Таким образом, 2015 г. в частных британских учебных заведениях обучались 2795 учеников из России, к 2018 г. их число сократилось на 40% – до 1699.

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Бизнес
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Минфин США не гарантирует снятие санкций после изменения структуры собственности UC Rusal

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Представитель Минфина США заявил, что изменения структуры собственности UC Rusal, усилия российского бизнесмена Олега Дерипаски дистанцироваться от нее не гарантируют снятие санкций с металлургической компании, передает Reuters.

«Сокращение доли, принадлежащей человеку, находящемуся под санкциями, само по себе не является основанием для исключения из санкционного списка», - уточнил представитель ведомства. «Минфин проводит тщательный анализ фактов и обстоятельств каждого запроса на удаление из санкционного списка», - добавил он.

Дерипаска принял решение снизить долю в En+ ниже 50%. Бизнесмен также согласился уйти из совета директоров компании и назначить новых независимых директоров, с тем чтобы они составляли большинство в совете. En+ принадлежит 48,1% акций UC Rusal. По акционерному соглашению En+ является контролирующим акционером металлургической компании.

Сейчас Дерипаска контролирует 66,1% En+, еще 5,8% – у его жены Полины. Пакет Дерипаски исходя из котировок на Лондонской бирже стоит $2,24 млрд. До какого уровня Дерипаска готов снизить долю, неизвестно.

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Новости

«Первый канал» покажет Евровидение

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«Первый канал» 8, 10 и 12 мая будет транслировать Евровидение-2018, передает РИА «Новости». В этом году конкурс организует Португалия.

Россию на музыкальном конкурсе будет представлять Юлия Самойлова с песней I Won't Break. Режиссером концертного номера является Алексей Голубев, готовивший номер для Полины Гагариной (заняла второе место) на Евровидении-2015.

Участниками первого полуфинала, который состоится 8 мая, станут Азербайджан, Исландия, Албания, Бельгия, Чехия, Литва, Израиль, Белоруссия, Эстония, Болгария, Македония, Хорватия, Австрия, Греция, Финляндия, Армения, Швейцария, Ирландия и Кипр.

Во втором полуфинале 10 мая будут участвовать Норвегия, Румыния, Сербия, Сан-Марино, Дания, Россия, Молдавия, Голландия, Австралия, Грузия, Польша, Мальта, Венгрия, Латвия, Швеция, Черногория, Словения и Украина.

«Из каждого полуфинала в финал (12 мая) выходит по 10 стран, набравших больше всего голосов. В финале они присоединятся к "большой пятерке" стран (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания)», — пояснили в пресс-службе телеканала.

В 2017 г. Евровидение проводилось в Киеве. Представлять Россию на конкурсе должна была Самойлова с композицией Flame Is Burning. Однако власти Украины запретили ей въезд на территорию страны на три года из-за посещения Крыма.

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Новости

Полиция начала искать главреда «Дождя» из-за фильма о «питерском авторитете»

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Главное управление МВД по Санкт-Петербургу потребовало у гендиректора «Дождя» Натальи Синдеевой предоставить «сведения о месте фактического нахождения» главного редактора телеканала Романа Баданина на территории США. Об этом сообщил Telegram-канал «Открытые медиа» со ссылкой на источник, близкий к телеканалу.

И. о. главного редактора «Дождя» Александра Перепелова подтвердила «Ведомостям», что полиция ищет Баданина.

Сотрудников МВД интересует, как долго журналист находится в США и с чем связан его отъезд, сообщают «Открытые медиа». В случае если речь идет о командировке, Синдееву просят представить копии соответствующих документов. Кроме того, полиция просит предоставить характеристику Баданина.

Также полиция передала Синдеевой две повестки о вызове на допрос в качестве свидетелей двух сотрудников телеканала – специального корреспондента Марии Жолобовой и продюсера Дарьи Жук.

Баданин возглавил «Дождь» в июле 2016 г. В сентябре 2017 г. он уехал учиться в Стэнфордский университет (находится в штате Калифорния, США). Он сохранил свою должность на время учебы, и. о. главного редактора телеканала стала Перепелова.

Согласно информации на странице Баданина в Facebook, 25 апреля он находился в Брюсселе. 

В январе стало известно, что полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело о клевете после выхода на «Дожде» расследования о «петербургском авторитете» Илье Трабере и его возможных связях с президентом Владимиром Путиным. Есть ли в деле конкретные подозреваемые, не сообщалось.

В августе 2017 г. на телеканале «Дождь» вышел документальный сериал «Питерские». В первом эпизоде рассказывалось о Трабере и его возможных связях с Путиным. Автор фильма – Мария Жолобова.

В расследовании канал указывал, что Трабер якобы единственный из живых так называемых криминальных авторитетов, знакомство с которым признавал президент России. Трабер, как указал «Дождь», в 1990- гг. был основным владельцем магазина «Антиквар», вторым владельцем была мэрия Санкт-Петербурга. Мэром Петербурга тогда был Анатолий Собчак, у которого работал Путин.

Далее «Дождь» ссылается на слова бизнесмена Максима Фрейдзона о том, что Путин якобы получал часть доходов топливной компании «Совэкс», которая в конце 90-х гг. перешла под контроль Трабера. Также «Дождь» указывает, что мэрия во времена Собчака и Путина была совладельцем местного морского порта, которым якобы управлял тот же Трабер.

Бизнес
Новости

Россия и Белоруссия обсуждают создание единого трейдера для поставок молока

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Россия и Белоруссия рассматривают возможность создания единого трейдера для поставок молока и молочной продукции на российский рынок. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза России.

В ходе переговоров стороны пришли к единому мнению по вопросу большинства товарных позиций. «Вопрос по оставшимся станет темой последующих консультаций, как и вопрос о создании единой компании-трейдера, которая будет осуществлять все поставки из Республики Беларусь и контроль за качеством и ценой продукции», – уточняется в пресс-релизе.

«Мы признаем наличие определенных проблем и готовы обеспечить контроль за качеством и объемами поставок», – приводятся в сообщении слова начальника главного управления внешнеэкономической деятельности минсельхоза Белоруссии Алексея Богданова.

В конце марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости найти для белорусского молока альтернативные рынки. Нельзя на одном рынке все время сидеть, говорил белорусский лидер. 

Россельхознадзор из-за постоянных нарушений ветеринарных требований собирался с 26 февраля запретить поставки молочного сырья из Белоруссии. После консультаций с белорусской стороной введение запрета перенесли на 6 марта. Позже российская сторона отказалась от ограничительных мер, введя усиленный контроль за белорусской продукцией.

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СМИ сообщили о погибших в новых столкновениях на границе Израиля с сектором Газа

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При возобновившихся столкновениях в секторе Газа на границе с Израилем погибли три палестинца, сотни человек ранены, передает AP.

Власти Израиля заявили, что защищают границу страны. По мнению израильских властей, палестинские лидеры организуют протесты для того, чтобы использовать толпу в качестве прикрытия для совершения вооруженных атак.

В пятницу около тысячи молодых палестинцев собрались в сотнях метров от границы Израиля. Они поджигали шины, метали камни на противоположную сторону. Отдельные группы пытались прорваться через забор, использую взрывчатку. Израильские военные сначала применили слезоточивый газ, после открыли огонь по ним. По словам очевидцев, когда началась стрельба, на некоторое время палестинцы отступили, но потом вновь предприняли попытки прорваться через границу.

Десятки палестинских машин скорой помощи эвакуировали раненых. Чиновники здравоохранения Палестины официально сообщили о трех убитых и 611 раненых, из них 138 человек пострадали от пожара. В свою очередь министерство здравоохранения сектора Газа, подконтрольное группировке «Хамас», сообщило о трех убитых выстрелом в голову и 300 раненых, передает The Times of Israel.

Минобороны Израиля сообщило, что военные предотвратили попытку проникновения протестующих палестинцев на территорию страны. «Сотни мятежников» пытались прорваться через забор.

Как отмечает The New York Times, это уже пятая пятничная акция протеста из еженедельных выступлений палестинцев на границе, объявленных как «Великий марш возвращения». В четырех предыдущих акциях протеста погибли около 40 палестинцев.

«День гнева» на Ближнем Востоке

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Новости

МЧС предупредило об атаках хакеров на автомобили и медицинские приборы

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Хакеры могут отключать подушки безопасности и управление автомобилем, атаковав подключенные к интернету системы, предупредил Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС «Антистихия».

«В 2018 г. возможны атаки подключенных к интернету систем: автомобилей (отключение подушек безопасности, управление машиной, слежение за ее владельцем) и медицинских приборов», — приводит «РИА Новости» текст заявления центра.

По его данным, в прошлом году число хакерских атак на российские информационные объекты увеличилось более чем в четыре раза.

Чаще всего использовались вирусы-шифровальщики (36%), часть атак приходилось на эксплуатацию уязвимостей (26%) и компрометацию учетных данных (23%).

Ранее «Лаборатория Касперского» назвала автомобили и медицинские приборы в числе наиболее вероятных целей киберпреступников в 2018 г. Хакеры могут выйти за границы привычных устройств, считают эксперты. Например, с помощью фитнес-гаджетов и других устройств для здорового образа жизни мошенники могут похищать персональные данные.

10 главных кибератак в истории человечества

Стиль жизни
Новости

Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» откроет «Кинотавр»

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Фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» откроет «Кинотавр» в этом году, следует из программы кинофестиваля.

Фильм рассказывает о начале творческого пути музыканта Виктора Цоя и группы «Кино». Главную роль исполнил Тео Ю, также в фильме сыграли Рома Зверь, Ирина Старшенбаум, Александр Горчилин, Филипп Авдеев и другие.

Серебренников монтировал фильм, находясь под домашним арестом. Он обвиняется в хищении бюджетных средств при подготовке проекта «Платформа». Следствие считает, что режиссер и его знакомые похитили 133 млн руб.

Мировая премьера фильма состоится на 71-м Каннском кинофестивале в мае. В российский прокат картина выйдет 7 июня.

Закроет кинофестиваль фильм Веры Кричевской «Дело Собчака».

29-й Открытый российский фестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи со 2 по 10 июня. В основной конкурсной программе представлены 12 фильмов.

Технологии
Новости

Абызов заявил о неэффективности инструментов блокировки Telegram

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Министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов заявил о том, что инструменты блокировки мессенджера Telegram неэффективны, передает «Интерфакс».

«Не все инструменты, которые применяются нашим надзором, работают эффективно», - отметил Абызов. По его словам, необходимо избегать таких ситуаций, как с блокировкой Telegram. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, необходимо проанализировать, как работают все инструменты, которые есть в наличии, «как работают в том числе системы обратной связи, когда ограничивается пользователь, который не имеет никакого отношения к предмету ограничений, как быстро реагирует на это надзорное ведомство», пояснил он.

По его словам, важна и скорость принятия решений. «Мы не можем себе позволить, если какие-то инструменты дают сбой, исправлять их в течение длительного времени. А сутки - это уже длительное время», - отметил Абызов. По его словам, в информационной среде необходимо принимать решения практически моментально. «Если где-то ошиблись - быстро исправить. Сегодня так система не сработала», - заявил он.

Абызов надеется, что Роскомнадзор и владельцы Telegram смогут договориться. «Telegram - это круто. Я надеюсь, что удастся найти решение», - сказал он. 

В ночь на 27 апреля в реестр запрещенных сайтов попали ip-адреса «В контакте», «Яндекса», Twitter, Facebook, «Одноклассников», Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet. К сбоям в работе этих сайтов привели действия иностранных хостинг-провайдеров, объяснил Роскомнадзор. Позже Mail.ru Group, которой принадлежат «Одноклассники», «Мой мир» и «В контакте», запустила собственные прокси-серверы для обхода блокировок.

C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось

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Новости

«Мегафон» приобрел частоты для 5G

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«Мегафон» закрыл сделку по покупке компании «Неоспринт» за 720 млн руб., следует из сообщения компании. 70% суммы «Мегафон» выплатит до 7 мая этого года, остальные деньги компания получит спустя три месяца.

По данным «Мегафона», «Неоспринт» владеет третьим по величине частотным ресурсом в диапазоне 3,4-3,6 ГГц, доступным в Москве, - ей принадлежит полоса частот шириной 24 МГц. Этот диапазон частот востребован для строительства сетей 5G - «Мегафон» планирует развернуть на них в столице опытную сеть пятого поколения, которая будет работать на ЧМ-2018 по футболу.

Пока ни у одного российского оператора нет частот для развертывания таких сетей. Между тем, согласно программе «Цифровая экономика», к 2020 г. 5G-сети должны быть развернуты во всех городах России с населением от 1 млн человек.

5G позволяет подключаться к интернету на скорости втрое большей, чем в сетях четвертого поколения (LTE), - до 1 Гбит/с. Технологию планируется применять для подключения сотен тысяч датчиков и других устройств интернета вещей. Одну из первых 5G-сетей в мире развернули на Олимпийских играх в Пхенчхане Intel, Samsung и оператор KT. В течение пяти лет расходы российских операторов на внедрение 5G составят примерно 300 млрд руб., посчитала ранее операционный директор «Мегафона» Анна Серебряникова.

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Стиль жизни
Новости

Группа ABBA записала две новые песни впервые за 35 лет

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Шведская группа ABBA впервые за 35 лет записала две новые песни. Об этом сообщается в официальном аккаунте группы в Instagram. «Мы все четверо почувствовали, что спустя 35 лет будет весело объединить свои силы снова и прийти в звукозаписывающую студию. Так мы и сделали», — говорится в сообщении.

Результатом стали две новые песни, одну из которых — I Still Have Faith in You — в декабре исполнит цифровая копия квартета в специальной программе, спродюсированной телеканалами NBC и BBC, отмечается в сообщении.

По словам музыкантов, в процессе работы они почувствовали, что время будто остановилось, а 35 лет перерыва были лишь коротким отпуском. «Возможно, мы постарели, но песня — новая. И это хорошо!» — заключили они.

Группа ABBA была создана в 1972 г., за 10 лет существования квартет выпустил восемь альбомов, сообщается на сайте группы. До сих пор ежегодно продаются около 2-3 млн пластинок группы. Песни ABBA легли в основу мюзикла Mamma Mia!, который посмотрели около 60 млн человек.

В 2010 г. АВВА была включена в Зал славы рок-н-ролла. Осенью 2017 г. группа анонсировала мировое турне, в которое отправились цифровые копии музыкантов.

Авто
Новости

Управляющий директор Kia Motors в России ушел из компании

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Управляющий директор Kia Motors Rus Александр Мойнов с 27 апреля оставляет пост и покидает компанию «на основании личного решения», сообщила компания. Его преемник пока не назначен, говорится в сообщении.

Мойнов пришел в Kia в январе 2016 г. одновременно с новым президентом Йонг Гю Паком. Тогда Мойнов вернулся в Россию из General Motors, где он занимал должность президента СП «FAW-GM Легкие коммерческие автомобили» в Китае. Он начал работу в автомобильном бизнесе с 1993 г. и занимал руководящие должности в GM, Opel, Chevrolet.

Под руководством Мойнова Kia увеличила рыночную долю с 10,2% до 11,4%, а Kia Rio стал самым продаваемым автомобилем российского рынка, отметила компания в сообщении об отставке. Президент Kia Motors Rus Чжон Вон Чжон, который возглавил Kia Motors Rus в конце октября 2017 г., поблагодарил уходящего управляющего директора «за проделанную работу», отметил его «заметный вклад в успехи бренда в непростые для рынка годы», пожелав «успехов в дальнейших начинаниях».

Kia — вторая марка российского рынка после Lada. В I квартале 2018 г. Kia продала в России 52 201 автомобиль, рост на 40%, весь рынок увеличился на 21,7% (по данным Ассоциации европейского бизнеса). В прошлом году продажи южнокорейской марки выросли на 22% (181 947 шт.) при общем росте рынка на 11,9%.

10 самых продаваемых автомобилей в 2017 году

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