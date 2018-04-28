«Сургутнефтегаз» в 2017 году получил прибыль против убытка годом ранее
Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» за 2017 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 194,66 млрд руб. против убытка в 62,47 млрд руб. годом ранее, следует из материалов компании.
Продажи «Сургутнефтегаза» без учета экспортных пошлин выросли на 11,6% до 1,36 трлн руб., операционная прибыль увеличилась на 4,6% до 272,39 млрд руб., доналоговая прибыль составила 246,43 млрд руб. против убытка в 62,03 млрд руб. годом ранее.
Совокупные активы компании по итогам 2017 г. увеличились на 8,1% до 4,24 трлн руб., совокупные обязательства выросли на 31,6% до 626,49 млрд руб.
В I квартале 2018 г. чистая прибыль «Сургутнефтегаза» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 62,08 млрд руб. против 90,75 млрд руб. убытка годом ранее.
Основные направления бизнеса «Сургутнефтегаза» – разведка и добыча углеводородного сырья, переработка нефти и газа, производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов и продуктов газопереработки.