Бизнес

Новости

«Калашников» предлагает разрешить россиянам иметь больше оружия

Концерн «Калашников» разработал поправки в закон «Об оружии», которые могут быть внесены в Госдуму представителями «Единой России». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст законопроекта, который был представлен фракции ЕР. По данным издания, эксперты фракции приступили к последнему этапу согласования документа, которому еще предстоит придать «должную юридическую форму». Законопроект планируется внести либо до конца этой недели, либо в начале следующей, уточнил собеседник.

Производитель оружия предлагает сделать его более доступным для россиян. В частности, вдвое увеличить число единиц разрешенного для владения гладкоствольного и нарезного оружия — с пяти до десяти. Также разрешается сократить сроки владения гладкоствольным оружием для приобретения нарезного охотничьего с пяти до трех лет.

В документе содержится и предложение разрешить гражданам использовать для учебных и тренировочных стрельб магазины большей емкости, сейчас в них не должно быть более 10 патронов. Участвовать в соревнованиях по стрельбе предлагается не только со спортивным, но и с охотничьим оружием.

Право ремонтировать оружие по новым поправкам может быть закреплено не только за его производителем, но и за лицензированными компаниями.

Доля «Калашникова» на рынке боевого стрелкового оружия, по данным компании за 2017 г., составляет около 80%. При этом на внутреннем рынке гражданского оружия в части гладкоствольного длинноствольного присутствие компании оценивается лишь в 2%, а нарезного длинноствольного — в 34%. Поправки в закон в случае их принятия позволят улучшить позиции компании.