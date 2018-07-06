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Китай ввел ответные пошлины на товары из США

Пошлины на ввоз американских товаров в Китай вступили в силу. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел КНР Лю Кан. Его слова приводит агентство Bloomberg.

Таким образом, китайские власти ответили на действия американских властей, объявивших о дополнительных сборах в 25% на импорт 818 наименований китайских товаров на сумму $34 млрд в год. В то же время Лю Кан не ответил на вопрос, какой объем товаров из США затронут китайские пошлины.

По мнению Пекина, шаги Вашингтона противоречат нормам ВТО и негативно отражаются на деловой активности во всем мире.

Ранее представитель китайского министерства торговли сообщил, что, нарушая правила ВТО, американские власти спровоцировали крупнейшую торговую войну в экономической истории. Действия США «мешают восстановлению мировой экономики, вызывают потрясения на глобальном рынке, распространяются на многие компании и потребителей», заявляло ведомство.

Представитель китайского Центробанка ранее заявлял также, что пошлины США окажут на экономику Китая незначительный отрицательный эффект и приведут к снижению ежегодных темпов роста ВВП страны лишь на 0,2%.