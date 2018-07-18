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Шувалов подтвердил планы ВЭБ и «Дом.РФ» о партнерстве с КБ «Стрелка»

Председатель Внешэкономбанка (ВЭБ) Игорь Шувалов подтвердил планы госкорпорации и «Дом.РФ» стать партнерами консалтингового бюро «Стрелка», передает ТАСС.

«Сегодня мы на "Стрелку" смотрим не просто как на институт, который помогает Москве и другим городам - уже "Дом.РФ", ВЭБ, Фонд развития моногородов воспринимают "Стрелку" в качестве главного, наиболее профессионального партнера, чтобы конвертировать сегодняшнее состояние в другое, наилучшее», - заявил Шувалов на Московском урбанистическом форуме.

По его словам, ВЭБ и «Стрелка», как два института, должны отвечать за урбанистическое развитие города. При чем на ВЭБ ложится ответственность в части «магистральной, большой экономики», на «Дом.РФ» - в части современного жилья и городской среды. Мы хотим создать партнерство со «Стрелкой», сказал Шувалов.

Формат партнерства пока не определен, уточнил он. По его словам, возможно партнерство «с приобретением активов или договорное».

КБ «Стрелка» основана в 2013 г. Ее учредителем является Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» бизнесмена Александра Мамута. Компания предоставляет услуги стратегического консалтинга, городского планирования и управления проектами.

Ранее «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на источники писали, что ВЭБ может стать стратегическим партнером консалтингового бюро «Стрелка». Сам Мамут не исключал такой возможности. «Стрелка» является исполнителем госзаказов по развитию городской среды. Бюро реализовывало программу «Моя улица» по заказу столичных властей.

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