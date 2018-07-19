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Бизнес
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AliExpress будет доставлять товары в России в день заказа

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Онлайн-магазин Tmall, работающий на базе AliExpress в России, начнет доставлять заказы день в день. Об этом говорится в сообщении AliExpress (есть в распоряжении «Ведомостей»).

С 19 июля быстрая доставка будет доступна для жителей Москвы и затронет только электронику и бытовую технику. Компания обещает, что позже расширит зону доставки на другие российские города, а также ассортимент, но конкретные сроки не называет.

«Мы активно работаем над тем, чтобы сделать Tmall и AliExpress основными местами покупок для россиян», – приводятся в сообщении слова гендиректора AliExpress в России Лю Вей. По его словам, компания перед запуском быстрой доставки изучила отзывы покупателей, для которых время ожидания товара является одним из ключевых факторов покупки.

Tmall начал работать в России в сентябре 2017 г. На онлайн-площадке около 30 000 товарных наименований в разных категориях: электроника, одежда, детские товары и др. До запуска в России сервис работал только в Китае.

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Технологии
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Котировки eBay упали на 9% после выхода квартального отчета

Ведомости
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Котировки крупнейшего в мире интернет-аукциона eBay на открытии торгов 19 июля упали на 9% после выхода отчета за II квартал 2018 г.

Компания увеличила квартальную выручку почти на 10% до $2,64 млрд, что совпало с прогнозами аналитиков, но прибыль ($533 млн) оказалась на $50 млн ниже прогноза. Помимо этого eBay снизила прогноз выручки по итогам года. Инвесторы опасаются, что eBay теряет позиции в электронной коммерции из-за конкуренции Amazon. Кроме того, аналитики указывают на недостаточно хорошие результаты сервиса eBay по продаже и перепродаже билетов StubHub.

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Политика
Новости

В Турции по делу об убийстве посла Карлова арестован бывший полицейский

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В Турции в ходе расследования убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова арестован бывший полицейский, сообщает турецкое агентство «Анадолу». Имя и должность задержанного не называются.

Подозреваемый был задержан в турецкой столице, на допросе он отверг все обвинения в свой адрес, отмечает агентство. Экс-сотрудник правоохранительных органов признан виновным в участии в деятельности террористической организации.

Карлов был застрелен в декабре 2016 г. во время выступления на открытии выставки «Россия глазами турок» в Галерее современного искусства в столице Турции. Посол умер на месте от полученных ранений. Нападавший был убит полицией. 

В ходе расследования убийства Карлова ранее были арестованы семь человек, в том числе турецкий медиамагнат — генеральный директор группы Guru Хайреддин Айдынбаш, а также организатор выставки, на которой был убит посол, Мустафа Тимур Озкан.

Нападение на посла России в Турции

Политика
Новости

Основатель Transparency International в России уволилась из ВШЭ

Ведомости
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Основатель российского отделения Transparency International Елена Панфилова уволилась из Высшей школы экономики (ВШЭ). Об этом Панфилова сообщила на своей странице в Facebook.

В сообщении Панфилова благодарит коллег и студентов за работу, однако она не называет повод увольнения. «Он слишком смехотворен и унизителен для всех вовлеченных», – пишет Панфилова. Она также опубликовала в Facebook заявление на увольнение на имя ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова. В нем указано, что она просит уволить ее по собственному желанию, возникшему «в результате известной вам институционально-этической коллизии». «У руководства университета нарастала нервозность в отношении некоторых наших проектов», – сказала Панфилова Русской службе BBC.

В ВШЭ Панфилова работает с 2009 г. Она заведовала лабораторией антикоррупционной политики, а также читала лекции на факультете социальных наук. Студенты пять раз выбирали ее «лучшим преподавателем», говорится на сайте ВШЭ.

На момент написания материала сайт лаборатории не работал. Он перестал функционировать после того, как заявление об уходе Панфиловой подписали, сказала она ВВС. В разговоре с изданием она подчеркнула, что у нее нет претензий к ВШЭ, а «проблема, условно говоря, с одним-двумя людьми». Лаборатория антикоррупционной политики продолжит работу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ВШЭ.

У лаборатории ВШЭ и Transparency International были совместные проекты, рассказал ВВС гендиректор Transparency International – Россия Илья Шуманов. Среди них – «Декларатор» (постоянно пополняемая база деклараций о доходах и имуществе чиновников, депутатов, руководителей госкомпаний и других публичных лиц), а также «Сексторшн» (кампания, связанная с сексуальными домогательствами к журналисткам в Госдуме).

Семь главных героев «Райского досье» и что о них стало известно

Политика
Новости

Британское МВД назвало домыслами данные о выяснении имен отравителей Скрипаля

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Замминистра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес назвал спекуляциями сообщения в СМИ об установлении личностей тех, кто причастен к отравлению нервно-паралитическим веществом экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

«Я думаю, что эта история относится к разряду "плохо информированные [источники] и дикие домыслы", - написал Уоллес в Twitter.

Ранее Press Association, телеканал ITV и газета The Sun со ссылкой на источники сообщили, что британская полиция с помощью системы видеонаблюдения смогла якобы установить личности подозреваемых в отравлении Скрипалей. По информации этих СМИ, полиция, сопоставив полученную информацию с данными о въезжавших в страну, пришла к выводу о причастности граждан России к преступлению.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники написала, что к отравлению Скрипалей скорее всего причастно Главное разведывательное управление (ГРУ), где он прослужил 15 лет. По утверждению газеты, Скрипаль также был информатором британской разведки MI6. В России его в 2004 г. арестовали по подозрению в шпионаже. Он признал свою вину. Суд приговорил его к 13 годам тюрьмы. После 6 лет заключения в 2010 г. его освободили в рамках обмена шпионами с США.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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Технологии
Новости

Comcast отказалась от борьбы с Disney за активы Мердока

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Американская компания Comcast отказалась от конкуренции с Disney за медиаактивы холдинга 21st Century Fox миллиардера Руперта Мердока. Она сосредоточится на борьбе за британскую телекоммуникационную корпорацию Sky, передало агентство Reuters.

«Comcast не намерена дальше рассматривать приобретение активов 21st Century Fox и вместо этого сосредоточится на нашем предложении по Sky», – говорится в заявлении компании. Comcast предложила за 61% Sky $34 млрд – приобретение медиакомпании должно помочь в конкурентной борьбе с Netflix и Amazon.

Новость о выходе Comcast из борьбы подняла ее котировки на 2,5% и Disney на 1,2%, но снизила котировки Fox на 1% на предварительных торгах.

Соперничество между Disney и Comcast за медиаактивы 21st Century Fox началось в 2017 г. В декабре Disney предложила за них $52,4 млрд акциями, но месяц назад Comcast перебила эту сумму, предложив $65 млрд денежными средствами. После этого Disney улучшила предложение до $71,3 млрд акциями или деньгами на выбор. Предложение Disney уже одобрено регулятором при условии продажи 22 региональных спортивных каналов Fox Sports Regional Networks.

В настоящее время 21st Century Fox принадлежит миллиардеру Руперту Мердоку. В числе ее активов 39% Sky. 12 июля правительство Великобритании одобрило слияние Sky и 21st Century Fox. Решение о слиянии с американским холдингом теперь предстоит принять акционерам Sky.

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Бизнес
Новости

Fortune включил Дурова в список самых влиятельных молодых лидеров

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Двое предпринимателей российского происхождения вошли в список самых влиятельных молодых бизнесменов в возрасте до 40 лет, который опубликовал в четверг журнал Fortune, — это основатель блокчейн-платформы Ethereum и одноименной криптовалюты Виталик Бутерин и основатель Telegram Павел Дуров.

Бутерин — самый молодой предприниматель в рейтинге, ему 24 года. Впервые он попал в список «40 до 40» в 2016 г., заняв 31-е место, в 2017 г. поднялся на 10-е место. В текущем году Бутерин занял 22-е место.

Дуров, которому 33 года, в этом году впервые попал в список Fortune, он занял 25-е место.

C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось

Первое место рейтинга разделили сразу два американских предпринимателя. Первый из них — создатель и генеральный директор Instagram Кевин Систром. Впервые он вошел в топ-40 молодых предпринимателей по версии Fortune в 2011 г., сейчас Систрому 34 года. Второй лидер рейтинга — 34-летний основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг, дебютировавший в списке в 2009 г.

На втором месте основатели конкурента Uber — компании Lyft Логан Грин и Джон Циммер (обоим по 34 года, в списке — с 2014 г.). Замыкает тройку сооснователь и главный исполнительный директор китайского стартапа Meituan-Dianping 39-летний Ван Син. Он попал в список впервые.

В первую десятку также вошли вице-президент General Motors Дивья Сурьядевара (4-е место, 39 лет), соучредитель Airbnb Брайан Чески (5-е место, 36 лет), сооснователь WeWork Адам Нейман (6-е место, 39 лет), соучредитель SenseTime Сюй Ли (7-е место, 36 лет), гендиректор ByteDance Чжан Иминь (7-е место, 35 лет), сооснователь Dropbox Дрю Хьюстон (8-е место, 35 лет), соучредитель Spotify Дэниел Эк (8-е место, 35 лет), основатель Stitch Fix Катрина Лейк (8-е место, 35 лет), основатель Bumble Уитни Вульф Херд (9-е место, 29 лет) и президент Icahn Enterprises Кит Козза (10-е место, 39 лет).

В прошлом году в список самых влиятельных молодых бизнесменов по версии Fortune был включен еще один предприниматель российского происхождения — специалист по кибербезопасности Дмитрий Альперович. В этом году его нет в рейтинге.

Политика
Новости

Трамп ждет следующей встречи с Путиным

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Президент США Дональд Трамп ждет второй встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы закрепить успех, достигнутый на саммите в Хельсинки 16 июля. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

«Саммит с Россией был большим успехом, кроме как у настоящих врагов народа – медиа фейковых новостей. Я рассчитываю на нашу вторую встречу, на которой мы можем начать реализацию многого из того, что обсуждали, включая обуздание терроризма, безопасность Израиля, ядерное нераспространение, кибератаки, торговлю, Украину, мир на Ближнем Востоке, Северную Корею и не только. У этих проблем есть решения, одни – легкие, другие – трудные... но они все решаемы!» – написал Трамп.

Помощник президента России Юрий Ушаков сегодня заявил, что Москва и Вашингтон пока не обсуждают возможность проведения новой встречи президентов России и США. «Пока не проговаривали этот вопрос даже», – сказал он журналистам.

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Экономика
Новости

Минтруд предложил разрешить увольнение сотрудников за утрату доверия

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Минтруд готовит законопроект о включении в Трудовой кодекс России нормы, позволяющей уволить сотрудника в связи с утратой доверия, передает «Интерфакс».

В пресс-службе ведомства пояснили, что такая норма будет подразумевать юридическую ответственность сторон, она поможет «дисциплинировать как работодателей, так и работников». «Осознавая возможность быть уволенным в связи с утратой доверия и занесения соответствующей записи в трудовую книжку, работник станет серьезнее оценивать возможные риски и последствия своих недобросовестных действий», – пояснили в министерстве.

При этом в Минтруде считают, что такая норма в будущем не должна «ударить по работникам», т. е. стать инструментом «сведения счетов с сотрудником, мести или иных неправомерных действий со стороны работодателя». «Такая процедура, по нашему мнению, должна быть четко прописана и должна основываться на результатах дисциплинарной проверки», – добавили в пресс-службе.

В ближайшее время Минтруд предложит обсудить законопроект с заинтересованными сторонами, чтобы учесть интересы как работников, так и работодателей, государства.

Сейчас с формулировкой «в связи с утратой доверия» могут быть уволены госслужащие. Ранее газета «Известия» написала, что с просьбой прописать такое основание для увольнения в Трудовой кодекс в Минтруд обратились бизнес-сообщества.

Россияне назвали cамые перспективные профессии в ближайшие 10 лет

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Бизнес
Новости

«Газпром» будет вычислять воровство газа при помощи big data

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«Газпром» разработал и планирует внедрить во всех дочерних газоснабжающих и газораспределительных компаниях аналитический и управленческий алгоритм, который позволяет в короткие сроки выявлять воровство газа (небаланс), передает «Интерфакс» со ссылкой на журнал «Газовая промышленность».

Наиболее остро проблема воровства газа наблюдается в республиках Северо-Кавказского федерального округа. Потери газа в округе достигают 3,5 млрд кубометров в год - 16 млрд руб. в денежном выражении.

Главный диспетчер компании «Газпром межрегионгаз» (МРГ) Владимир Николаев, его заместитель Александр Филиппов и начальник Центрального производственно-диспетчерского управления МРГ Алексей Минченко в интервью журналу «Газовая промышленность» рассказали о новом порядке организации работы.

По их мнению, сократить небаланс можно при помощи систематизации, унификации и усовершенствования процедуры ежесуточного формирования оперативного баланса газа в части повышения прозрачности и оперативности выявления проблем с балансом газа. Оперативный учет топлива ведется по балансовым зонам, которые формируются на основе гидравлической связи источника газоснабжения, сетей газораспределения, газопотребления и газоиспользующего оборудования покупателей газа.

Все потребители топлива разделены на три группы: ежесуточно отслеживаемые, неотслеживаемые (сдают данные раз в месяц или раз в декаду) и население. В компании также учитывают расходы газа на собственные технологические потери. По мнению руководства МРГ, по каждой балансовой зоне необходимо выйти на ежесуточный контроль не менее 90% объема потребления по всем категориям, кроме населения. Для этого, возможно, потребуется вносить изменения в договора поставки газа.

Премьер Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского округа потребовал наказать виновных в воровстве энергоносителей. По его мнению, неплатежи «в значительной степени вызваны отсутствием должного учета поставленных энергоресурсов и системной работы с потребителями». Медведев считает, что газовые и электрические сети на Кавказе сильно изношены. На потери при транспортировке часто списывают даже те объемы, что были украдены при помощи самовольных подключений и врезок. В 2017 г. на Кавказе было оплачено меньше 85% потребленного газа, говорил Медведев. Общая задолженность увеличилась на 13 млрд руб., долги за электроэнергию выросли на 3,5 млрд руб., отметил он: в 2018 г. ситуация не меняется, долг за газ и электричество «продолжает расти».

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Политика
Новости

Российский посол получил письмо с благодарностью из британского МИДа

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Первый замминистра иностранных дел Великобритании написал письмо послу России в этой стране Александру Яковенко, рассказал Яковенко журналистам в четверг, не уточнив имя автора письма. После отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии власти Великобритании выслали ряд российских дипломатов и объявили бойкот ЧМ по футболу, обвинив Россию в причастности к этому инциденту.

По словам Яковенко, в письме замминистра «тепло» поблагодарил российские власти за прием, оказанный британским болельщикам на чемпионате мира по футболу в России, а также выразил надежду на возможную встречу Яковенко с новым министром иностранных дел Великобритании. «На следующей неделе я и сам планирую выйти с этой инициативой», — добавил Яковенко. По его словам, он хотел бы обсудить с министром отношения двух стран, дело Скрипалей, «плюс есть смерть российского бизнесмена Глушкова, по которой мы тоже не имеем никаких сведений».

Сегодня британская The Sun написала, что Скотланд-Ярд идентифицировал подозреваемых в отравлении Скрипалей и это несколько россиян. Яковенко заявил, что Россия хочет услышать имена подозреваемых от британских властей. «Многие версии в газетах не подтверждаются на официальном уровне», — констатировал посол.

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Бизнес
Новости

Минобороны подало иск к «Туполеву» на 923 млн рублей

Ведомости
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Минобороны России подало в Арбитражный суд Москвы иск к компании «Туполев», входящей в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Ведомство требует взыскать с авиапроизводителя 923 млн руб. Материалы по иску размещены в картотеке арбитражных дел.

Исковое заявление зарегистрировано 17 июля. Суд оставил иск без движения до 20 августа. Суть исковых требований в материалах дела не уточняется.

Ранее Минобороны несколько раз подавало в суд на «Туполева» с требованием взыскать неустойку по госконтрактам на сервисное обслуживание авиационной техники. На судебных заседаниях представители министерства заявляли, что предприятие выполняло обязательства по госконтрактам с существенным нарушением сроков.

Например, за срыв госконтракта от 2014 г. Минобороны требовало взыскать с «Туполева» неустойку в размере 21 млрд руб. В марте 2018 г. этот иск был отозван. Весной 2017 г. Юрий Борисов, занимавший на тот момент пост замминистра обороны (с мая этого года он стал зампредом правительства), утверждал, что «Туполев» по гособоронзаказу 2016 г. не поставил ведомству 11 самолетов после ремонта и модернизации.

«Туполев» в интересах Минобороны выполняет работы по повышению исправности стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС и бомбардировщиков Ту-22М3. На Казанском заводе «Туполева» начато производство глубоко модернизированных Ту-160. Параллельно для Минобороны «Туполев» разрабатывает принципиально новый авиационный комплекс ПАК ДА, который в будущем должен заменить военные самолеты дальней авиации. «Туполев» также производит самолеты специального назначения на базе Ту-214.

Как выглядит новый Ту-160

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