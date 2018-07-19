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AliExpress будет доставлять товары в России в день заказа

Онлайн-магазин Tmall, работающий на базе AliExpress в России, начнет доставлять заказы день в день. Об этом говорится в сообщении AliExpress (есть в распоряжении «Ведомостей»).

С 19 июля быстрая доставка будет доступна для жителей Москвы и затронет только электронику и бытовую технику. Компания обещает, что позже расширит зону доставки на другие российские города, а также ассортимент, но конкретные сроки не называет.

«Мы активно работаем над тем, чтобы сделать Tmall и AliExpress основными местами покупок для россиян», – приводятся в сообщении слова гендиректора AliExpress в России Лю Вей. По его словам, компания перед запуском быстрой доставки изучила отзывы покупателей, для которых время ожидания товара является одним из ключевых факторов покупки.

Tmall начал работать в России в сентябре 2017 г. На онлайн-площадке около 30 000 товарных наименований в разных категориях: электроника, одежда, детские товары и др. До запуска в России сервис работал только в Китае.

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