РЖД может продать контрольный пакет в НПФ «Благосостояние»

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ФСИН проверит информацию о пытках в ярославской колонии

Центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) направил сотрудников в исправительную колонию № 1, расположенную в Ярославле, для проведения внутренней проверки по информации «Новой газеты». Ранее «Новая газета» выпустила материал и опубликовала видеоролик, на котором мужчины в серой камуфляжной форме по очереди избивают привязанного к столу заключенного. Издание утверждает, что на видео запечатлены сотрудники ярославской колонии.

«В настоящее время по факту размещения в СМИ видеозаписи о совершенных в июне 2017 г. противоправных действиях сотрудников ИК-1 УФСИН по Ярославской области назначена служебная проверка с участием комиссии центрального аппарата ФСИН России», - говорится в сообщении службы.

Руководство ФСИН осудило «поведение подобных сотрудников». Служба сожалеет, что в уголовно-исполнительной системе происходят случаи, дискредитирующие ФСИН.

В свою очередь Следственный комитет возбудил уголовное дело об избиении сотрудниками ярославской колонии заключенного по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия).

Ранее управление ФСИН по Ярославской области пообещало провести проверку информации о пытках заключенного и по ее результатам принять решение о привлечении виновных к ответственности.

По информации «Новой газеты», на видео запечатлены не менее 10 сотрудников ФСИН. Они избивают дубинкой заключенного Евгения Макарова, переодически обливая его водой. Макаров при этом привязан к столу. Год назад этот заключенный уже жаловался на пытки, пишет газета. Его адвокат направляла жалобы на избиение во ФСИН, Следственный комитет и прокуратуру. Она также обращалась в ЕСПЧ. Суд направил официальный запрос в Россию с требованием разъяснить, что произошло с Макаровым. На запрос ЕСПЧ пришел ответ, что оснований для возбуждения уголовного дела нет. В постановлении следователя об отказе в возбуждении уголовного дела говорилось, что ФСИН год назад провела внутреннюю проверку. Несколько сотрудников были допрошены с применением полиграфа. Информация об избиении Макарова тогда не подтвердилась, говорилось в документе, на который ссылается «Новая газета».

Исправительная колония № 1, расположенная в Ярославле, ранее уже оказывалась в центре скандала, связанного с избиением заключенных. В прошлом году фигурант дела о беспорядках на Болотной площади Иван Непомнящих и двое других осужденных жаловались на избиения сотрудниками ФСИН. Прокуратура и следователи проводили проверку по их заявлениям. Адвокаты неоднократно жаловались на то, что их не пускают к осужденным. В конце апреля 2017 г. ЕСПЧ в ответ на запрос адвокатов направил ФСИН и Минюсту предписание с требованием провести независимый медицинский осмотр заключенных и допустить к ним адвокатов. 3 мая УФСИН по Ярославской области сообщило о проведении медицинского осмотра троих заключенных. Следы побоев у них обнаружены не были.