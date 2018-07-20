РЖД может продать контрольный пакет в НПФ «Благосостояние»
РЖД рассматривает вариант продажи контрольного пакета негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников.
РЖД надо продать «Благосостояние», чтобы после акционирования обязательства фонда не повлияли на баланс госкомпании, утверждает собеседник Reuters. По данным агентства, совет фонда обсудит вопрос продажи на следующей неделе, речь идет о доле в 51-75%. Ранее обсуждалась продажа контроля структурам «Газпрома», передает Reuters, но не уточняет, чем закончилось обсуждение. Представители РЖД и «Благосостояния» не ответили на запросы Reuters.
НПФ «Благосостояние» – второй в России по размеру пенсионных резервов: 379,8 млрд руб. на 31 марта 2018 г. (по собственным данным). В настоящее время учредителями фонда являются РЖД, дочерние компании предприятия и Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей. У «Благосостояния» более 1,2 млн клиентов. В соответствии с законом учредители обязаны акционировать фонд до 1 января 2019 г., напоминает Reuters.
«Благосостояние» может продать лизинговую компанию «Трансфин-М», писал «Коммерсантъ». По данным газеты, два предложения фонд уже получил от ВТБ и Сбербанка. Цена предложения колеблется в диапазоне 33-38 млрд руб., говорят источники «Коммерсанта».