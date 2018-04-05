НПФ «Благосостояние» оказался акционером провайдера бесплатного WiFi в метро

Статья опубликована в № 4541 от 05.04.2018 под заголовком: WiFi в метро готовится к пенсии

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Пенсионный фонд «Благосостояние» оказался крупным миноритарием провайдера бесплатного WiFi в метро – «Максимателекома» Денис Абрамов / Ведомости

«Благосостояние» – крупный миноритарий «Максимателекома», знают сотрудник инвестиционной компании и знакомый менеджеров оператора. Через управляющую компанию «Трансфингруп» «Благосостоянию» принадлежит 23,75% акций оператора, говорит и топ-менеджер самого фонда.

Заместитель гендиректора «Трансфингруп» Арсен Бадырханов это подтвердил. «Максимателеком» работает на инвестиционно привлекательном рынке мобильной медийной рекламы, его технологии формируют инфраструктуру умного города для Москвы и Петербурга, прокомментировал он: это предсказуемая инвестиция с приемлемой доходностью.