НПФ «Благосостояние» оказался акционером провайдера бесплатного WiFi в метро
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
«Благосостояние» – крупный миноритарий «Максимателекома», знают сотрудник инвестиционной компании и знакомый менеджеров оператора. Через управляющую компанию «Трансфингруп» «Благосостоянию» принадлежит 23,75% акций оператора, говорит и топ-менеджер самого фонда.
Заместитель гендиректора «Трансфингруп» Арсен Бадырханов это подтвердил. «Максимателеком» работает на инвестиционно привлекательном рынке мобильной медийной рекламы, его технологии формируют инфраструктуру умного города для Москвы и Петербурга, прокомментировал он: это предсказуемая инвестиция с приемлемой доходностью.
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}
* **** *. **,**% ***** «***************» *********** «************», *********** ***************** ********* ********* *********. ***** ****** *********** «**********» * ******** ****** ** **********.
******** * **** *. ***** ********** **** * ****** (****** «*** ***********»). ** «**************» ******** ******** **% **** *******. * ****** ** ***** **** *. ************* ***** *** *** ***** ********** ****, ************* ***********. ** *** ** ********** ******* ** **%. * **** *. **** ******** ***** *%
************* «***************» ******** *********** ******* ********** «**********» (****** * *** «*******») ****** ******** * ***** *******. ** ***, ** «**************» ** ********** ***** * **** *******.
******** * «************» *********, ** ****** «*****-**********», *** * ******** «******* ************», ******* *********** **% «*** ****». ******** *********** ******** * *** ************* ********** ** ** *** ** ********** **** ******** *****, ***** «***********».
********** **** * ********** ***** «**************» ***** ********* * **** *. *** **** ******** * «**************», ** ********** *********** ******, * ******** ************ **********, * *********** – * *** * ** ********** **********, * *** ***** ************, ******** * ******. * *** **** *. «**************» ******** **** * ************* *****.
****** * ** ********* «**************» ** **********. ** ****** «*****-**********», * **** *. ******* ********* *,** **** ***., ************* ********* ******** *** ***** *********. ** ******, ******* * ******* **** *. ******** «*** **********», * **** *. ******* «***************» **** ******** *,* **** ***. **% – ****** ** ********** ******* ** ********* *********** *************, *** **% ********** ** ******* ******, * *** ***** ******* ** *******.
«**************» ***** ******* ***** * *** ******* *******, **** ******* ********** *****, ******** ***** ***** * **** ***., ******** *********** «*************» ***** **********: **,**% ***** ** ****** **** ***** *,* **** ***. «**************» *** **** ****** ****, *** ************ ********-*********, ******* **********: ******** ******* ******** ** ********* ******, ************ ******* ********** ** *********, * *** ************ *********, ********** ** ***** ****** * ********** *****.
** ****** ********* «*** ***********» ***** ********, ********* ******** * «***************» ****. ** ** ******, * **** *. ******* ********* * ********* * **** *. ******* ******** ** **%. ********, ******** ****** * *****, ******* ************ *********, ******* * *********, *********** ******, *********** ********. ***** ****** ******** * ********* «***************» ***********, ********* ***.