Каждый десятый пользователь бесплатного WiFi заплатил за отключение рекламы

За 2017 год их количество увеличилось в полтора раза

Бесплатный WiFi в поездах московского метро «Максимателеком» запустил в 2013 г. Евгений Разумный / Ведомости

В 2017 г. 176 000 пассажиров общественного транспорта Москвы, метро Санкт-Петербурга и ряда региональных аэропортов при пользовании бесплатным WiFi заплатили за отключение рекламы. Она демонстрируется перед подключением к интернету. Об этом говорится в сообщении оператора сети WiFi – компании «Максимателеком». За год количество оплативших отказ от рекламы пользователей выросло на 52%.

Платную опцию, позволяющую отписаться от рекламы, «Максимателеком» запустил в мае 2015 г. Сейчас отказ от рекламы в московской сети «Максимателекома» стоит от 50 руб. (подписка на месяц) до 1177 руб. (на год). В Петербурге такая услуга стоит 50–888 руб.

«Максимателеком» не раскрывает пропорций годовых и месячных платежей.

Бесплатный WiFi в поездах московского метро «Максимателеком» запустил в 2013 г. Сейчас его сеть работает также в «Аэроэкспрессах», на Московском центральном кольце, наземном общественном транспорте. «Максимателеком» также работает в 14 российских аэропортах, включая Новосибирск, Иркутск, Казань и др. В мае 2017 г. «Максимателеком» запустил сеть в петербургском метро.

По данным оператора, в 2017 г. к его сети в среднем подключалось 1,3 млн уникальных пользователей в день. На пике это около 1,5 млн, уточняет представитель компании Анастасия Самойлова. К концу прошлого года от рекламы отписывалось примерно 10% ежедневной аудитории провайдера, добавляет она.

Данные о доходах и их структуре «Максимателеком» не раскрывает. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2016 г. его выручка составила 1,27 млрд руб. Но представители компании ранее называли эти цифры неточными.

По оценке «ТМТ консалтинга», в 2017 г. рынок WiFi-услуг в России составил более 4 млрд руб. Примерно 1,7 млрд руб. – выручка «Максимателекома», считает аналитик «ТМТ консалтинга» Ирина Якименко. По ее словам, около 75% этой выручки – доходы от рекламы, а на платные услуги для пользователей, т. е. отписку от рекламы, приходится 10%.

С тем, что платежи желающих отписаться от рекламы могут формировать около 10% выручки «Максимателекома», согласен и гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

Платная блокировка рекламы становится популярной по мере того, как люди привыкают к WiFi в общественном транспорте и пользуются им все больше и больше, считает Якименко. Когда частота использования возрастает, следующий логичный шаг – избавиться от мешающей рекламы, отмечает она.

Представитель «Максимы» объясняет рост числа пользователей платной антирекламной опции продуманным тарифным предложением. В прошлом году «Максима» позволила отписываться от рекламы по единому тарифу на всех видах транспорта, где работает ее WiFi, объясняет он. Кроме того, свою роль играет вирусный маркетинг – пользователи делятся позитивным опытом, привлекая новых подписчиков, говорит представитель компании.

Ранее представители «Максимателекома» говорили, что 10–15% пользователей, платящих за отказ от рекламы, – комфортный для них уровень: в противном случае размывается рекламная бизнес-модель, напоминает Кусков. Большое количество отписавшихся от рекламы клиентов говорит об успехе проекта, считает он. До «Максимы» операторам в целом не удавалось продавать услуги пользователям бесплатного WiFi: люди воспринимали его как дополнительный бесплатный сервис кафе, гостиниц, ресторанов, отмечает Кусков.