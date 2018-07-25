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Роструд назвал размер долга перед голодающими шахтерами в Забайкалье

Роструд сообщил, что начал проверку в связи с голодовкой работников ООО «Дарасунский рудник» в Забайкальском крае. «По имеющейся информации, задолженность по зарплате перед работниками образовалась за май и июнь на сумму почти 32 млн руб.", – отмечается в сообщении. Сейчас инспекторы Роструда устанавливают причину возникновения такого долга и готовят соответствующие материалы для передачи в правоохранительные органы.

Местное издание «Заб.ру» со ссылкой на пресс-службу губернатора Забайкальского края сообщает, что долг собственника компании составляет около 35 млн руб.

Вице-премьер – министр экономического развития Забайкальского края Сергей Новиченко заявил изданию, что собственник рудника – группа компаний «Урюмкан» – не справляется с обязательствами перед Промсвязьбанком, в котором он кредитовался. В то же время пресс-служба банка заявила, что кредитная организация никогда не финансировала проект «Дарасунский рудник».

Как сообщил изданию один из шахтеров, число объявивших голодовку уже достигло 84 человек. По его словам, на встречу с протестующими приезжали глава Вершино-Дарасунского, представители прокуратуры и директор рудника. Сейчас шахтеры ожидают приезда губернатора Забайкалья Натальи Ждановой.

Ранее стало известно, что рабочие Дарасунского рудника объявили голодовку из-за невыплаты зарплат в течение трех месяцев. Всего 92 сотрудника предприятия отказались работать до тех пор, пока им не выплатят трехмесячный долг по зарплате.