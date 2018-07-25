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Nestle не удалось доказать в суде исключительные права на форму KitKat

Европейский суд отклонил апелляцию Nestle, которая пыталась оспорить решение предыдущей инстанции и доказать исключительные права на батончик KitKat из четырех палочек. Об этом сообщает Reuters.

KitKat – марка шоколадных батончиков, которые появились в 1935 г. Изначально они выпускались только в форме плоской плитки из четырех палочек, однако сейчас продаются и в других вариантах.

Kit Kat

В 2007 г. Cadbury обратилась в ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO). Компания требовала признать, что у Nestle нет исключительных прав на форму батончика из четырех палочек, писал Reuters. EUIPO встал на сторону Nestle и отклонил заявление, пояснив, что форма KitKat приобрела «отличительный характер» благодаря ее долгому использованию. В 2016 г. Европейский суд аннулировал это решение.

Cadbury выпускает сладости под одноименным брендом, а также Picnic, Wispa и др. Компания принадлежит Mondelez.

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