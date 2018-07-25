Otto и Quelle перестали работать в России

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Бывший первый замминистра по ЧС допрошен ФСБ по делу о мошенничестве

Бывший первый замминистра по чрезвычайным ситуациям Сергей Шляков допрошен ФСБ в качестве свидетеля по уголовному делу о мошенничестве, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. «Шляков находится на допросе в ФСБ. Пока что в статусе свидетеля», - сказал собеседник агентства.

Шляков был первым замминистра МЧС в 2013-2015 гг. при бывшем (до мая этого года) министре Владимире Пучкове. Уголовное дело о мошенничестве, по которому допрашивается Шляков, возбуждено по материалам проверки расходов МЧС за 2013-2016 гг. Счетной палатой, сообщил источник агентства.

Ранее в среду Шлякова задержали по подозрению в мошенничестве. «Сергей Шляков задержан в подмосковном поселке Медвежьи Озера после обысков в его доме. Правоохранители обнаружили нарушения при строительстве и закупках оборудования для ведомства», - сказал собеседник агентства.

Об итогах проверки МЧС Счетная палата сообщила еще в 2016 г., указав на многочисленные нарушения при закупках учреждениями министерства. Например, в 2015 г. федеральное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности» (ФКУ ЦОД) закупило четыре пожарно-спасательных мотоцикла VFR1200X на базе модели Honda VFR1200X по 2,6 млн руб., тогда как их расчетная стоимость ниже закупочной почти на миллион рублей. В 2015 -2016 гг. МЧС закупило 110 пожарных автоцистерн «Камаз» с улучшенными ТТХ по 15 и 16,6 млн руб., тогда как цена обычной такой пожарной автоцистерны всего 6,6 млн руб.