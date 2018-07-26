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Avito запустит сервис по поиску авиабилетов

Сайт объявлений Avito в сотрудничестве с поисковым сервисом Aviasales запускает пилотный проект по поиску авиабилетов и туристических путевок. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя по развитию бизнеса Avito Николая Петрова.

«Мы видим растущий спрос как на внутренний, так и на внешний туризм, и поэтому вместе с Aviasales решили запустить пилотный проект по поиску авиабилетов», - пояснил собеседник газеты. Тестирование нового сервиса avitotravel.ru стартовало около недели назад, уже совершено около 20 бронирований.

Полноценный запуск сервиса компания планирует на август. Газета отмечает, что ресурс использует алгоритм Aviasales для поиска билетов и базу данных путевок туристической компании Level.Travel. Стороны не раскрывают условия сотрудничества. По словам представителей компаний, Avito войдет в партнерскую программу Travelpayouts, в рамках которой Aviasales предоставляет свой поисковый движок для работы под брендом партнера.

«Мы получаем комиссию с агентств и с авиакомпаний, которые продают конечному потребителю свои услуги, и делимся ею с партнером, в среднем мы выплачиваем до 2% по авиабилетам и до 6% по отелям», - приводит издание слова управляющего директора Aviasales Макса Крайнова.

Avito - один из популярнейших сайтов рунета, специализирующийся на публикации объявлений о продаже вещей и предоставлении услуг. Основную часть выручки площадка зарабатывает именно на платежах пользователей за размещение частных объявлений. По данным исследовательской компании Mediascope и собственным данным Avito, в среднем в месяц сервис используют 32 млн человек.

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