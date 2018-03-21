«Яндекс» стал ключевым продавцом рекламы на Avito
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«Яндекс» стал ключевым продавцом рекламы на Avito, сообщили компании. Avito уже несколько лет отдает некоторую часть своего трафика для размещения объявлений через рекламную сеть «Яндекса», теперь же их сотрудничество «существенно расширилось», уточнил представитель поисковика. Он отказался раскрыть, какую именно часть трафика Avito отдаст «Яндексу» под размещение рекламы и на какой части трафика эта площадка продолжит продавать рекламу самостоятельно. Представитель Avito уточнил, что клиентам «Яндекса» станет доступно больше половины рекламных возможностей этой площадки по размещению объявлений. Через «Яндекс» рекламодатели смогут размещать объявления как в десктопной, так и в мобильной версии Avito. Финансовых условий соглашения и других деталей стороны не раскрывают.
Avito станет одним из крупнейших партнеров в рекламной сети «Яндекса» - поисковик продает рекламу не только на своих ресурсах, но и десятках тысяч сайтов рунета. Сам «Яндекс» - крупнейший игрок на российском рынке интернет-рекламы.
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