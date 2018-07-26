Бизнес

Новости

Счетная палата нашла нарушения при реконструкции аэропорта в Калининграде к ЧМ-2018

Работы по реконструкции калининградского аэропорта «Храброво» были плохо организованы, сроки выполнения не соблюдались, что привело к дополнительным тратам. К такому выводу пришла Счетная палата по итогам проверки.

Реконструкция аэропорта началась в 2014 г. в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Сначала подрядчиком было выбрано ООО «Стройновация». Но в августе 2016 г. Росавиация в одностороннем порядке расторгла контракт компанией из-за того, что она отставала от сроков на девять месяцев. В конце декабря того же года правительство своим постановлением назначило достраивать аэродром ОАО «Центродорстрой».

Реконструкция должна была закончиться в 2016 г., говорится в сообщении Счетной палаты. Однако в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по контракту, а также из-за недостаточного контроля со стороны Росавиации и ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» работы завершились только в 2018 г.

«Низкий уровень организации работ и перенос срока их завершения привели к удорожанию стоимости реконструкции аэропорта с 3,3 млрд руб. до 3,9 млрд руб., или на 655 млн руб., подлежащих оплате за счет средств федерального бюджета», — констатировал директор департамента Счетной палаты Олег Чернявский.

Кроме того, стоимость работ по контракту с «Центродорстроем» была рассчитана с учетом удорожания закупаемого импортного оборудования. Проверка же показала, что часть установленного в аэропорту оборудования произведена в России, а оплата импортного оборудования осуществлялась в рублях, поэтому его стоимость не зависела от курса валюты и не могла вырасти.

Также Счетная палата заметила, что в контракт с «Центродорстроем» была включена часть работ, принятых по мировому соглашению со «Стройновацией». Эти работы не выполнялись вторым подрядчиком.

В связи с этим Счетная палата обратила внимание на необходимость скорректировать стоимость контракта с «Центродорстроем». Отмечается, что «Администрация гражданских аэропортов» уже учла этот совет и снизила цену контракта на 25,8 млн руб.

Город в аэропорту