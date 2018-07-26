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Олега Дерипаску не избрали в совет директоров En+

Акционеры En+ Group на годовом собрании в четверг избрали новый состав совета директоров, в который не вошли бенефициар группы Олег Дерипаска и ранее назначенные им представители, объявила компания.

Таким образом En+ реализует план по выходу из-под санкций, предложенный ранее членом совета директоров лордом Грегори Баркером и одобренный советом. Он предполагает назначение в совет директоров независимых участников.

В совет директоров En+ входят девять человек. В новый состав были переизбраны лорд Грегори Баркер и Филипп Мейлфейт, которые входили в совет директоров En+ еще до введения в отношении компании санкций США, а также еще семь участников совета директоров, которые были назначены 27 июня в соответствии с планом по выводу En+ из-под санкций.

Накануне минюст США опубликовал предложения лоббистской компании Mercury по выводу En+ и принадлежащей ей на 48% UC Rusal из-под действия санкций. Документ был подготовлен при содействии инвестбанка Rothschild и консультантов из Russell Reynolds и направлен в управление по контролю над иностранными активами США (OFAC).

В письме Mercury к OFAC отмечается, что 27 апреля начал действовать план нового председателя совета директоров En+ лорда Грегори Баркера по выводу En+ и UC Rusal из-под санкций. С тех пор возможность Дерипаски влиять на компании существенно ослабла: сам бизнесмен вышел из совета директоров En+ и письменно пообещал не переизбираться в него, UC Rusal покинули гендиректор и семь номинированных En+ директоров, независимый директор En+ был номинирован в UC Rusal. Для вывода из-под санкций En+ и UC Rusal Дерипаска должен снизить долю в En+ ниже контрольной, а OFAC - утвердить для контроля за процессом двух доверенных юристов.

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