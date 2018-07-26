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ЧТПЗ пожаловался на изменение ценообразования «Газпрома» на трубы

«Газпром» перешел на спотовое ценообразование при заключении контрактов с производителями труб, что осложняет работу компаний трубной отрасли. Об этом рассказал генеральный директор группы ЧТПЗ Борис Коваленков в интервью «Интерфаксу».

По его словам, раньше при заключении контрактов с «Газпромом» использовалось формульное ценообразование, которое устраивало всех. «Формула позволяла на длительный период работы нивелировать любые изменения цены, поэтому и для металлургов, и для производителей труб работа была прогнозируемой и понятной», — сказал Коваленков.

Сейчас же «Газпром» и производители трубной продукции перешли к спотовому ценообразованию – и контракты заключаются по итогам тендеров. «Прогнозировать понятный результат стало сложнее. Проводя переговоры с поставщиками металла, мы не до конца понимаем, какой ценовой уровень будет на трубную продукцию после завершения тендера», — пояснил гендиректор ЧТПЗ.

Коваленков отметил, что поставка труб под проекты — длительная история, поскольку «необходимо заранее законтрактовывать металл, согласовать его параметры качества, соблюдать графики». При этом у «Газпрома» довольно жесткие требования к качеству продукции, которые может выполнить далеко не каждый производитель.

В текущем году ЧТПЗ планирует поставить «Газпрому» около 200 000 труб большого диаметра.

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, компанию по заготовке и переработке металлолома «Мета», металлоторговое подразделение «Уралтрубосталь». Также в группу входят предприятия по производству магистрального оборудования: «Этерно», «Соединительные отводы трубопроводов», MSA a. s. (Чехия).

Основным акционером группы является Андрей Комаров, совместно с Александром Федоровым они контролируют более 80%.