Группа «Сафмар» снизила долю в «Сафмар финансовые инвестиции»

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Kaz Minerals купит медный проект Абрамовича на Чукотке

Казахстанский производитель меди Kaz Minerals заключил соглашение о приобретении Баимского медного проекта в Чукотском автономном округе, говорится в сообщении компании. Сумма сделки составит $900 млн денежными средствами и акциями.

Сейчас месторождение принадлежит компании ГДК «Баимская», которая приобрела его на аукционе в 2008 г. ГДК «Баимская» является дочерней компанией Millhouse Романа Абрамовича.

По соглашению Kaz Minerals сначала выкупит 75% месторождения. Еще 25% будет куплено в зависимости от реализации проекта, следует из сообщения компании.

Баимское месторождение – одно из крупнейших в мире неосвоенных медных месторождений. Его запасы оцениваются в 9,5 млн тонн меди и 16,5 млн унций золота.

Kaz Minerals в первые 10 лет ожидает среднегодовой объем производства на уровне 250 000 тонн меди и 400 000 унций золота. Капитальные затраты на разработку рудника оцениваются в $5,5 млрд.

Kaz Minerals – медедобывающая компания, ориентированная на развитие современных низкозатратных горнорудных производств в Казахстане, говорится на ее сайте. Акции группы представлены на Лондонской, Казахстанской и Гонконгской фондовых биржах.

Крупнейшими акционерами Kaz Minerals являются президент компании Владимир Ким (33,4% на конец 2017 г.) и глава ее совета директоров Олег Новачук (7,8%).

Возможность приобретения Баимского месторождения помимо казахстанской компании рассматривал также «Норникель». Президент и основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин не раз говорил, что в перспективе с Баимским проектом можно объединить Быстринский. Быстринский ГОК – «дочка» «Норникеля», которая добывает медь в Забайкальском крае.

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