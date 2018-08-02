Группа «Сафмар» снизила долю в «Сафмар финансовые инвестиции»
Акционер финансово-промышленной группы «Сафмар» Михаила Гуцериева компания «Даглис» продала 15% в финансовом холдинге «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ) за 10,2 млрд руб. Об этом сообщает СФИ.
В результате доля «Сафмара» в капитале СФИ снизится с 54,8 до 39,8%. Акции были предложены международным институциональным инвесторам за пределами США, отмечается в сообщении. Цена продажи акций составила 610 руб. Организатором сделки стал «ВТБ капитал».
На момент публикации акции СФИ на Московской бирже упали в цене на 5,6% к закрытию среды, до 640 руб. за бумагу.
По данным на конец июня, «Даглис» принадлежало 30,4% в СФИ, 16,8% акций владел «Альпинвест холдинг», 4,93% – НПФ «Сафмар», 4,59% – НПФ «Доверие».
«Сафмар финансовые инвестиции» объединяют 100% лизинговой компании «Европлан», 49% страховой компании «ВСК», 100% НПФ «Сафмар» и 99,9% НПФ «Доверие».