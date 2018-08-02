МВД предотвратило хищение 2 млрд рублей у энергетической компании

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Суд Венеции освободил задержанного в Италии экс-сенатора Кривицкого

Суд Венеции освободил задержанного в Италии по запросу российских властей фигуранта «дорожного дела», экс-сенатора Дмитрия Кривицкого. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на адвоката Кривицкого Мауро Анетрини. «Суд принял решение об освобождении. Сейчас я не могу сообщить деталей, поскольку пока не получил текст постановления», – сказал юрист.

Сегодня состоялось второе предварительное слушание по делу Кривицкого, на котором защита подала удовлетворенное позднее судом ходатайство об освобождении его из-под стражи. Тем не менее Россия имеет право потребовать экстрадиции Кривицкого в 40-дневный срок. Во Франции рассматривается запрос о предоставлении политического убежища, отметил адвокат.

Неделю назад экс-сенатор (2011–2016 гг.) от Новгородской области Дмитрий Кривицкий был арестован в Италии за преступления, совершенные на территории России. Анетрини тогда заявил, что его клиент регулярно бывал в Италии и «верил, что находится в безопасности от политических преследований, которым подвергался с тех пор, как проголосовал против военных операций на Украине». В реальности Кривицкий отсутствовал на голосовании весной 2014 г., когда верхняя палата дала президенту России Владимиру Путину полномочия использовать войска на территории Украины для защиты российских граждан.

В марте 2017 г. Кривицкого объявили в международный розыск и заочно арестовали по обвинению в получении взятки в 15 млн руб. в 2012 г. По информации «Коммерсанта», обвинение экс-сенатора связано с «дорожным делом» в администрации Новгородской области, по которому уже осуждены бывший первый замглавы администрации Новгородской области Арнольд Шалмуев и его соучастники. Следствие установило, что чиновники отдавали контракты на содержание автомобильных дорог подконтрольным организациям, которые затем переводили часть бюджетных средств на счета аффилированных с чиновниками компаний.