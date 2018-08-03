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Продажи адыгейского сыра упали на треть на фоне конфликта между производителями

Доля адыгейского сыра на российском рынке за полгода сократилась на 35,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании-измерителя Nielsen.

Это связано с действующим наименованием места происхождения товара (НМПТ) «Адыгейский сыр», поясняет представитель «Союзмолока» Мария Жебит. Руководствуясь им, торговые сети отказываются от продажи продукции, произведенной в других регионах России – их доля сократилась на 53%. При этом объем производства адыгейского сыра местными компаниями вырос на 20,2%, а их доля на рынке увеличилась с 24 до 44%.

НМПТ «Адыгейский сыр» зарегистрировано Роспатентом в 2004 г. Исключительные права на его производство есть у пяти региональных молочных заводов: Шовгеновского, Гиагинского, Тамбовского, Красногвардейского и Адыгейского. Оспорить их права с 2017 г. пытались компании «Умалат», «Саянмолоко», «Белый медведь» и предприниматель Вадим Агамирян. В январе 2018 г. после серии тяжб Верховный суд отказался передавать на рассмотрение коллегии по экономическим спорам кассацию на постановления президиума суда по интеллектуальным правам. Таким образом были подтверждены права местных производителей.

В «Союзмолоке» отмечают общий рост рынка сыра, что также могло привести к сокращению доли адыгейского сорта. Так, в январе — апреле 2018 г. в России было произведено на 3,1% больше сыра, чем за тот же период 2017 г., а его потребление выросло на 4% до 286 000 т.