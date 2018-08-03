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Еврокомиссия одобрила покупку «Уралхимом» 10% «Уралкалия»

Приобретение около 10% акций «Уралкалия» компанией «Уралхим» не противоречит европейским нормам конкуренции. Об этом сообщила Еврокомиссия.

Еврокомиссия пришла к выводу, что сделка не мешает конкуренции из-за отсутствия «значительных горизонтальных пересечений и ограниченного числа вертикальных связей между компаниями». «Еврокомиссия утвердила в соответствии с нормами слияния компаний приобретение российской компанией "Уралхим" [акций] российской компании "Уралкалий", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что оценка сделки проводилась по упрощенным правилам проверки слияний компаний, действующим в Европе.

Совет директоров «Уралкалия» одобрил продажу «Уралхиму» по рыночной стоимости не более 10% квазиказначейских акций компании, находящихся на балансе «Уралкалий-технологии» в начале ноября 2017 г. В декабре того же года сделку согласовала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

«Уралкалий» - крупный производитель и экспортер калия. Среди активов компании рудники и семь обогатительных фабрик в городах Березники и Соликамск. Акционеры «Уралкалия» - «Уралхим» Дмитрия Мазепина (20,1%) и бизнесмен Дмитрий Лобяк (20%) через Rinsoco Trading Co Limited.