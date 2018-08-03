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Reuters сообщил об уходе из Крыма последней западной сети отелей

Последняя работавшая в Крыму западная сеть отелей — американская Best Western Hotels & Resorts — покинула полуостров из-за санкций, сообщает Reuters со ссылкой на двух сотрудников гостиницы.

По данным агентства, отель продолжает работать, но под другим названием. В 2000-х гг. он стал называться «Best Western Севастополь», сейчас отель называет себя «Гостиница «Севастополь». Бренд Best Western исчез из оформления и систем бронирования.

Построенный в середине прошлого века отель в разные годы принимал известных политиков и деятелей культуры, включая поэта Иосифа Бродского. После смены названия в сервисе отеля ничего не изменилось, отмечает агентство: он так же сдает комнаты по $100 за ночь и предлагает завтраки на живописной террасе с видом на бухту.

«Теперь мы называемся просто "Гостиница «Севастополь". Но ничего не поменялось, стандарты те же, три звезды. Просто перестали платить за франшизу», — рассказал один из собеседников агентства.

Генеральный директор отеля и представители Best Western отказались отвечать на вопросы Reuters. С контролирующим владельцем гостиницы агентство не смогло связаться.

Санкции в отношении России были введены после присоединения Крыма в 2014 г. Они запрещают американским компаниям вести бизнес в Крыму, инвестировать в экономику полуострова и сотрудничать с рядом лиц из России.

Как выглядит крымский отель, признанный лучшим в мире