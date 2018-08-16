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Росстат зафиксировал снижение цен на бензин вторую неделю подряд

Цены на бензин в России падают вторую неделю подряд: с 7 по 13 августа они упали на 0,1%. Это следует из еженедельного отчета Росстата «об оценке индекса потребительских цен». При этом цены на дизельное топливо практически не изменились, отмечает служба.

По итогам предыдущей недели, с 31 июля по 6 августа, ситуация была такой же: цены на автомобильный бензин на автозаправках снизились на 0,1%, на дизельное топливо – не изменились.

Весной цены на бензин в России резко выросли. Тогда оптовые цены на внутреннем рынке стали выше розничных цен на бензин, а экспорт – более привлекательным. Кроме того, бензин дорожал из-за роста цен на нефть.

Рост цен остановился в июне после того, как правительство приняло решение снизить акцизы на топливо с 1 июня, а нефтяные компании согласились не повышать розничные цены. Нефтяные компании также договорились ежемесячно наращивать продажи топлива на бирже на 3% по сравнению с 2017 г. по ценам, рентабельным для независимых АЗС, и оставлять внутри страны около 17,5% добытой нефти для последующей переработки на НПЗ.

По итогам июля цены на бензин снизились на 0,1%. Падение цен на бензин в России продлится недолго, рассказывал «Ведомостям» аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. По его словам, оно в первую очередь связано со снижением акцизов и в следующем году стоит ждать продолжения роста цен на топливо.

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