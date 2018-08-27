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Reuters узнал о вмешательстве саудовского короля в подготовку IPO Saudi Aramco

Власти Саудовской Аравии решили отказаться от IPO нефтяной госкомпании Saudi Aramco из-за вмешательства саудовского короля Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к правительству.

По данным агентства, решение об отказе от публичного размещения нефтяной компании было принято после того, как король встретился с членами семьи, банкирами и руководством нефтяных компаний, включая бывшее руководство Saudi Aramco. Встреча, по словам одного из источников, состоялась во время Рамадана (месяц обязательного для мусульман поста), который завершился в середине июня.

Участники встречи заверили короля, что проведение IPO не поможет королевству, а лишь подорвет его. Основную проблему собеседники короля увидели в том, что сделка потребовала бы публичного раскрытия финансовой информации о компании. Агентство отмечает, что решение короля также сдерживает власть наследного принца Мухаммада ибн Салмана, предложившего провести эту сделку. Он является сыном короля и фактическим руководителем страны. В мае 2018 г. журнал Forbes разместил его на восьмую строчку рейтинга самых влиятельных людей мира.

Наследный принц Саудовской Аравии впервые предложил провести IPO Saudi Aramco в январе 2016 г. Изначально предполагалось, что оно пройдет в конце 2017 г. Полученные средства Мухаммад ибн Салман рассчитывал направить на реформы, которые должны сделать экономику страны более современной, рыночной и снизить ее зависимость от нефти. Но IPO несколько раз откладывали, и, согласно последним планам, оно планировалось на 2019 г. Несмотря на задержки, до последнего времени работа над ним продвигалась. Банкиры и консультанты работали над подготовкой Saudi Aramco к сделке, поскольку ее операции сильно переплетены с деятельностью правительства и других госкомпаний.

Reuters 22 августа со ссылкой на источники сообщило, что госкомпания отложила IPO на неопределенный срок. Вероятность отмены сделки очень высока, указывало агентство. Финансовые советники, работавшие над размещением, были отозваны и переведены в режим ожидания. Это может быть связано с тем, что королевство переключило свое внимание на покупку стратегического пакета национального производителя нефтепродуктов Saudi Basic Industries Corporation, писало Reuters. Председатель совета директоров компании и по совместительству министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, комментируя эти сообщения, заявлял, что правительство «по-прежнему планирует провести IPO Saudi Aramco в свое время, когда условия будут оптимальными».