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Трамп объявил о заключении нового торгового соглашения с Мексикой

Американские власти договорились с Мексикой о новом торговом двустороннем соглашении взамен Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

«Большое соглашение с Мексикой», – написал Трамп в микроблоге. Ранее он также говорил о достижении договоренности с Мексикой по торговле, которая придет на смену Соглашению о NAFTA и пойдет на пользу обеим странам. Президент США подчеркивал, что стороны откажутся от наименования NAFTA, поскольку, по его мнению, с ним связаны «плохие ассоциации». «Мне нравится называть его "Торговое соглашение США – Мексика", я считаю, что это элегантное название», – добавил президент США.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер отметил, что соглашение, вероятнее всего, будет подписано «в конце ноября» и в пятницу Белый дом отправит соответствующее письмо в конгресс США.

Позже Пенья Ньето поблагодарил Трампа за политическую волю, проявленную во время переговоров, передает Reuters. В телефонном разговоре с американским лидером президент Мексики высказал пожелание, чтобы Канада, которая была третьей участницей NAFTA, присоединилась к новой сделке США и Мексики. Трамп в ответ заявил, что вскоре обсудит с канадским премьер-министром Джастином Трюдо это соглашение и надеется начать переговоры с ним о присоединении Канады к сделке «почти сразу».

Торговое соглашение NAFTA было подписано США, Канадой и Мексикой в 1992 г. В 1994 г. документ вступил в силу. Американский президент Трамп критиковал его и говорил, что оно стимулирует мигрантов приезжать в США для получения работы. Президент США требовал пересмотреть условия соглашения, и этот пункт был одним из главных в его предвыборной программе. Переговоры на эту тему начались в 2017 г.