Трамп объявил о заключении нового торгового соглашения с Мексикой

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Американские власти договорились с Мексикой о новом торговом двустороннем соглашении взамен Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.
«Большое соглашение с Мексикой», – написал Трамп в микроблоге. Ранее он также говорил о достижении договоренности с Мексикой по торговле, которая придет на смену Соглашению о NAFTA и пойдет на пользу обеим странам. Президент США подчеркивал, что стороны откажутся от наименования NAFTA, поскольку, по его мнению, с ним связаны «плохие ассоциации». «Мне нравится называть его "Торговое соглашение США – Мексика", я считаю, что это элегантное название», – добавил президент США.
Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер отметил, что соглашение, вероятнее всего, будет подписано «в конце ноября» и в пятницу Белый дом отправит соответствующее письмо в конгресс США.
Позже Пенья Ньето поблагодарил Трампа за политическую волю, проявленную во время переговоров, передает Reuters. В телефонном разговоре с американским лидером президент Мексики высказал пожелание, чтобы Канада, которая была третьей участницей NAFTA, присоединилась к новой сделке США и Мексики. Трамп в ответ заявил, что вскоре обсудит с канадским премьер-министром Джастином Трюдо это соглашение и надеется начать переговоры с ним о присоединении Канады к сделке «почти сразу».
Торговое соглашение NAFTA было подписано США, Канадой и Мексикой в 1992 г. В 1994 г. документ вступил в силу. Американский президент Трамп критиковал его и говорил, что оно стимулирует мигрантов приезжать в США для получения работы. Президент США требовал пересмотреть условия соглашения, и этот пункт был одним из главных в его предвыборной программе. Переговоры на эту тему начались в 2017 г.
Бизнес
Новости
Reuters узнал о вмешательстве саудовского короля в подготовку IPO Saudi Aramco
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Власти Саудовской Аравии решили отказаться от IPO нефтяной госкомпании Saudi Aramco из-за вмешательства саудовского короля Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к правительству.
По данным агентства, решение об отказе от публичного размещения нефтяной компании было принято после того, как король встретился с членами семьи, банкирами и руководством нефтяных компаний, включая бывшее руководство Saudi Aramco. Встреча, по словам одного из источников, состоялась во время Рамадана (месяц обязательного для мусульман поста), который завершился в середине июня.
Участники встречи заверили короля, что проведение IPO не поможет королевству, а лишь подорвет его. Основную проблему собеседники короля увидели в том, что сделка потребовала бы публичного раскрытия финансовой информации о компании. Агентство отмечает, что решение короля также сдерживает власть наследного принца Мухаммада ибн Салмана, предложившего провести эту сделку. Он является сыном короля и фактическим руководителем страны. В мае 2018 г. журнал Forbes разместил его на восьмую строчку рейтинга самых влиятельных людей мира.
Наследный принц Саудовской Аравии впервые предложил провести IPO Saudi Aramco в январе 2016 г. Изначально предполагалось, что оно пройдет в конце 2017 г. Полученные средства Мухаммад ибн Салман рассчитывал направить на реформы, которые должны сделать экономику страны более современной, рыночной и снизить ее зависимость от нефти. Но IPO несколько раз откладывали, и, согласно последним планам, оно планировалось на 2019 г. Несмотря на задержки, до последнего времени работа над ним продвигалась. Банкиры и консультанты работали над подготовкой Saudi Aramco к сделке, поскольку ее операции сильно переплетены с деятельностью правительства и других госкомпаний.
Reuters 22 августа со ссылкой на источники сообщило, что госкомпания отложила IPO на неопределенный срок. Вероятность отмены сделки очень высока, указывало агентство. Финансовые советники, работавшие над размещением, были отозваны и переведены в режим ожидания. Это может быть связано с тем, что королевство переключило свое внимание на покупку стратегического пакета национального производителя нефтепродуктов Saudi Basic Industries Corporation, писало Reuters.Председатель совета директоров компании и по совместительству министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, комментируя эти сообщения, заявлял, что правительство «по-прежнему планирует провести IPO Saudi Aramco в свое время, когда условия будут оптимальными».
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Арбитражный суд Москвы отклонил иск петербургского «Инвестори» к Роскомнадзору о взыскании 5 млн руб. убытков, которые, как утверждал истец, он получил из-за попыток ведомства заблокировать мессенджер Telegram, сообщает «РИА Новости».
«Суд решил: в удовлетворении исковых требований ООО "Инвестори" отказать в полном объеме», - огласила решение судья Марина Огородникова. Истец утверждал, что действия ведомства помешали работе сайта организации. Из-за блокировки Telegram клиенты компании не могли пользоваться сайтом, выплачивать проценты, с которых компания могла получить прибыль, жаловался представитель «Инвестори» Владимир Орлов.
Компания отмечала, что сумма упущенной выгоды, по ее оценкам, составила 10 млн руб. При этом «Инвестори» потребовала взыскать лишь 5 млн руб., «так как блокировка мессенджера осуществлялась из благих намерений». Представители Роскомнадзора и Минфина просили оставить эти требования без удовлетворения. Регулятор подчеркивал, что истец не представил доказательств массовой блокировки интернет-ресурсов из-за действий ведомства в отношении Telegram. «Об этом известно только из средств массовой информации», - говорил юрист Антон Куликов.
Роскомнадзор начал блокировать Telegam 16 апреля по решению Таганского суда - мессенджер не исполнил требования Федеральной службы безопасности (ФСБ) передать ей ключи шифрования. 27 апреля бизнесмен Александр Вихарев подал против Роскомнадзора первый иск с требованиями возместить ущерб от незаконной блокировки. Он утверждал, что часть серверов его компании «Инвестори», которая привлекает инвестиции в коммерческую недвижимость, оказалась блокирована из-за блокировки Telegram и его клиенты не могли совершить операции в личных кабинетах.
C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось
twitter.com/durov/
С кем и почему. С ФСБ из-за протестов в 2011 г. В2011 г. Дуров рассказал о требованиях ФСБ заблокировать несколько страничек во «В контакте», где обсуждались массовые акции протеста. Тогда он опубликовал копию запроса ФСБ с фотографией собаки, показывающей язык, с комментарием: «Официальный ответ спецслужбам на запрос о блокировке групп». Чем закончилось. Дуров отказался блокировать группы. Фото. Иллюстрация к посту Дурова о нежелании выполнять требования ФСБ, 8 декабря 2011 г.
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vk.com/durov
С кем и почему. С ФСБ из-за митингов на Украине. 3 декабря 2013 г. «В контакте» получила от ФСБ требование «предоставить регистрационные данные» авторов и организаторов групп, связанных с революцией на Украине. Чем закончилось. «В контакте» не стала выполнять требование. Российская юрисдикция не распространяется на украинских пользователей соцсети, объяснил Дуров. Фото. Это фото Дуров опубликовал на своей страничке «В контакте» в дни событий на Майдане, 27 янвяря 2014 г.
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ГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
С кем и почему. С МВД из-за нарушения правил дорожного движения. 5 апреля 2013 г. в Петербурге белый «Мерседес», за рулем которого, по данным Следственного комитета, был Дуров, нарушил правила дорожного движения, наехал на инспектора ДПС и попытался скрыться. После это в офисе «В контакте» и квартире самого Дурова прошли обыски. Чем закончилось. Против Дурова возбудили дело об административном правонарушении. Однако во время расследования сооснователи «В контакте» Вячеслав Мирилашвили и Лев Левиев продали 48% в соцсети консорциуму инвесторов во главе с фондом UCP Ильи Щербовича. А в январе 2014 г. стало известно, что Дуров продал свою долю «В контакте» бизнесмену Ивану Таврину. Фото. Снимок аварии предположительно с участием Дурова.
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medium.com/@anton.rozenberg
С кем и почему. С Щербовичем из-за Telegram. В апреле 2014 г. фонд UCP Ильи Щербовича подал иск к Дурову. Суть претензий – являясь гендиректором «В контакте», Дуров развивал Telegram, используя ресурсы соцсети», а значит – нарушал интересы UCP как акционера. Дуров отдавать Telegram не захотел и подал встречный иск. Чем закончилось. В итоге долю UCP во «В контакте» купила Mail.Ru Group, после чего фонд отказался от претензий на Telegram. Фото. Команда Telegram перевозит серверы для мессенджера, Лондон
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medium.com/@anton.rozenberg
С кем и почему. С бывшим сотрудником из-за увольнения. Бывший технический директор «В контакте» Антон Розенберг, который потом работал в Telegram, обвинил Павла и Николая Дуровых в незаконном увольнении из Telegram на почве личной неприязни. Розенберг подал в суд на «Телеграф» (российское юрлицо Telegram). Чем закончилось. В итоге Розенберг заключил мировое соглашение с компанией «Телеграф», получив 1,5 млн руб. Фото. Дуров запускает сделанные из денежных купюр самолетики. По словам Розенберга, делает это основатель Telegram из его кабинета. Петербург, Невский проспект.
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instagram.com/durov
С кем и почему. С Жаровым из-за пособничества терроризму. В июне 2017 г. Дуров и Жаров несколько дней вели публичную дискуссию. Жаров заявлял, что основатель Telegram нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером. Дуров на это отвечал, что Telegram заблокировал более 5000 публичных каналов и групп. Чем закончилось: В итоге Дуров согласился на внесение Telegram в реестр организаторов распространения информации, но уточнил, что не будет выполнять законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram. Фото. Публикация Дурова на своей страничке в Instagram во время заочной дискуссии с Жаровым.
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instagram.com/durov/
С кем и почему. С ФСБ из-за ключей шифрования. Летом 2017 г. ФСБ потребовала от Telegram ключи для декодирования сообщений пользователей. Представители Telegram заявили, что выполнить эти требования технически невозможно. Чем закончилось. 13 апреля 2018 г. Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к Telegram. Дуров пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. Фото. Снимок из Instagram Павла Дурова, в подписи к которому он пообещал и дальше защищать конфиденциальность пользователей Telegram, 15 апреля 2018 г.
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Роскомнадзор направил в «Яндекс» уведомление о необходимости закрыть доступ к пиратскому контенту через сервис «Яндекс.Видео». Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В компанию "Яндекс" направлены уведомления о необходимости выполнения решений Мосгорсуда путем прекращения доступа на сервисе "Яндекс.Видео" к фильмам, указанным в данных решениях», - говорится в сообщении пресс-службы. Пресс-служба «Яндекса» отказалась комментировать агентству эту информацию.
Мосгорсуд 24 августа обязал «Яндекс» убрать из списка выдачи в своем поисковике ссылки на пиратские копии шоу и сериалов, принадлежащих «Газпром-медиа». Таким образом, суд удовлетворил заявление телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2х2, «Супер», которые требовали от «Яндекса» прекратить нелегальное распространение контента. Холдинг пояснял, что сейчас «Яндекс» выдает пользователям ссылки на пиратские сайты, где размещены сериалы «Домашний арест», «Вне игры», шоу «Мистические истории» и анимационный сериал «Осторожно земляне».
«Коммерсантъ» ранее писал, что медиахолдинги «Газпром-медиа» и «Национальная медиагруппа» (РЕН ТВ, «Пятый канал»), а также «Первый канал» убрали с главной страницы «Яндекса» свои онлайн-трансляции, потребовав от поисковика удалить пиратские версии записей из поисковой выдачи.
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Социальная сеть Facebook начала тестировать новую функцию, благодаря которой незнакомые между собой пользователи смогут увидеть объединяющую их информацию. Об этом сообщает Cnet со ссылкой на представителя пресс-службы.
Издание поясняет, что пользователям во время общения на странице бренда или группы перед именем комментатора не из списка контактов покажут специальную отметку с общей информацией о нем. Там будет указано, например, что пользователи окончили один университет, выросли в одном городе или являются коллегами.
Представитель Facebook в беседе с изданием отметил, что функция позволит пользователям социальной сети стать ближе. Сейчас она тестируется среди американских пользователей. Других деталей о нововведении компания не уточнила.
Тестирование новой функции происходит на фоне борьбы Facebook, Twitter и YouTube с разобщенностью и харассментом на своих платформах. Стремление соцсети подчеркнуть общность своих пользователей может стать одним из шагов в этом направлении, отмечает издание.
10 самых дорогих мировых брендов – 2018
Kin Cheung / AP
Бренд Apple восьмой год подряд возглавил рейтинг самых дорогих брендов по версии американского Forbes. Журнал оценил его стоимость в $182,8 млрд, за год он подорожал на 8%
1/10
Dado Ruvic / Reuters
На втором месте бренд Google, подорожавший за год на 30% до $132,1 млрд
2/10
Elaine Thompson / AP
Третье место занял бренд Microsoft, стоимость которого за год выросла на 21% до $104,9 млрд
3/10
Amy Sussman / Invision / AP
Facebook оказался на четвертом месте – $94,8 млрд
4/10
Jens Meyer / AP
На пятом месте – Amazon ($70,9 млрд)
5/10
Максим Стулов / Ведомости
Coca-Cola на шестом месте ($57,3 млрд)
6/10
Евгений Разумный / Ведомости
На седьмом месте Samsung ($47,6 млрд)
7/10
Ng Han Guan / AP
Стоимость бренда Disney оценена в $47,5 млрд – восьмое место
8/10
Евгений Егоров / Ведомости
На девятом месте Toyota ($44,7 млрд)
9/10
Десятку самых дорогих брендов замыкает AT&T ($41,9 млрд). Российских брендов в списке Forbes нет
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Крупнейшая нефтехимическая компания России «Сибур» решит до конца сентября, проводить ли первичное публичное размещение акций (IPO) в этом году, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Холдинг ведет переговоры с банками о размещении бумаг на сумму от $2 млрд до $2,5 млрд, сообщили изданию два источника. Они оценили всю компанию в более чем $20 млрд.
По словам одного из источников издания, руководители «Сибура» встретятся с инвесторами на следующей неделе. IPO «Сибура» может стать крупнейшим среди российских компаний с 2007 г., когда ВТБ разместил бумаги на $8 млрд. В 2007 г. UC Rusal Олега Дерипаски привлек через IPO $2,24 млрд. Рекордным было IPO «Роснефти» – на $10,7 млрд в 2006 г.
«Листинг определит справедливую рыночную стоимость [компании] и прекратит аргументы относительно того, хорошо ли выполняет свою работу менеджмент», – сказал изданию предправления «Сибура» Дмитрий Конов. По его словам, IPO может пройти в этом году, либо не состояться вовсе, либо произойти в следующем году. «Открыты все варианты», – указал он.
Руководство обсуждает размещение 10-15% акций компании, большую часть которых продаст крупнейший акционер «Сибура» Леонид Михельсон (владеет 48,5% акций), рассказали изданию два источника. Конов отказался комментировать подробности возможного IPO.
«Сибур» обсуждает IPO с крупнейшими мировыми банками, в том числе JPMorgan, Citi, Goldman Sachs, а также российским Газпромбанком, говорят три источника на рынке. По их информации, компания также заинтересована в привлечении азиатского банка.
«Сибур» не находится под санкциями США в отличие от его крупных акционеров Геннадия Тимченко (владеет 17%) и Кирилла Шамалова (3,9%). Конов сказал FT, что, хотя санкции и учитываются, они не являются определяющим фактором при принятии стратегических решений.
Собеседник «Ведомостей», близкий к одному из акционеров «Сибура», в июле оценивал стоимость компании в $20–26 млрд. Как рассказывали три источника, близкие к разным сторонам сделки, владельцы холдинга подписали акционерное соглашение, согласно которому не ранее 2018 г. Sinopec (владеет 10% «Сибура») наравне с основными акционерами имеет право инициировать вопрос о выводе компании на биржу.
Самые производительные компании из отраслевых групп
Viktor Korotayev / Reuters
«Ведомости» рассчитали производительность труда в 55 крупнейших российских компаниях за 2012-2016 гг. Все компании были разбиты на 9 отраслевых групп. И в каждой группе были определены лучшие компании по выручке на одного сотрудника.
Нефтяная и газовая отрасль. Лукойл (выработка на сотрудника 49,5 млн руб. в год)
1/9
Polymetal International
Металлургия и горнодобыча. Polymetal International (9,8 млн руб. на сотрудника)
2/9
Екатерина Кузьмина / Ведомости
Химия и производство минеральных удобрений. Сибур (14,9 млн руб. на сотрудника)
3/9
Екатерина Кузьмина / Ведомости
Розничная торговля. Лента (7,3 млн руб. на сотрудника)
4/9
Евгений Разумный / Ведомости
Финансовый сектор. Московская биржа (26,9 млн руб. на сотрудника)
5/9
Андрей Гордеев / Ведомости
Связь и информационные технологии. Mail.ru Group (12,1 млн руб. на сотрудника)
6/9
Екатерина Кузьмина / Ведомости
Инфраструктура и транспорт. Аэрофлот (14,0 млн руб. на сотрудника)
7/9
Александр Демьянчук / ТАСС
Машиностроение. Атомэнергопром (7,7 млн руб. на сотрудника)
8/9
Интер РАО
Электроэнергетика. Интер РАО (17,7 млн руб. на сотрудника)
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Хакеры Fancy Bear, которых связывают с российской спецслужбой ГРУ, пытались украсть электронную переписку митрополитов Константинопольской православной церкви, сообщает Associated Press со ссылкой на данные входящей в Dell компании Secureworks, специализирующейся на компьютерной безопасности.
По информации агентства, целью атаки стали аккаунты в Gmail митрополита Варфоломея Самараса — «ключевого доверенного лица» патриарха Константинопольского Варфоломея I, а также еще двух митрополитов — Эммануэля Адамакиса и Элпидофора Ламбриниадиса.
78-летний патриарх Константинопольский в настоящее время «обдумывает вопрос о том, согласиться ли на просьбу Украины отделить ее церковь от российской», пишет AP. Он имеет соответствующие полномочия. По данным агентства, Варфоломей I не ведет электронную переписку. Все три митрополита, которые подверглись атаке, «вовлечены в проблему отделения» украинской церкви. Они не ответили на просьбу о комментарии.
Кроме того, под атаки хакеров попали, в частности, мусульманская организация на Украине «Умма», папский нунций в Киеве, а также аккаунт, связанный с украинской греко-католической церковью, отмечает AP.
Агентство отмечает, что атаки Fancy Bear на религиозные организации происходили в 2015 и 2016 гг., в то время как попытки взлома Константинопольской патриархии продолжаются до сих пор. В октябре 2017 г. около десяти представителей церкви получили электронное письмо, отправленное от имени Никоса-Гиоргоса Папахристу, который был незадолго до этого назначен официальным представителем Константинопольской патриархии. В письме получателям предлагалось открыть файл, который устанавливал на их компьютерах программное обеспечения для слежки.
Русская православная церковь заявила, что не имеет информации о хакерах и отказалась от комментария. Российские чиновники, к которым AP обратилось за комментариями, указывали на предыдущие заявления Кремля о том, что он не имеет отношения к Fancy Bear. У кого именно агентство запрашивало комментарий, в статье не уточняется.
В июле 2018 г. власти США обвинили 12 офицеров ГРУ во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г. По их данным, разведчики взломали серверы комитетов по выборам и национального комитета демократической партии США. Российских разведчиков также обвинили в краже логинов и паролей представителей избирательной кампании Хиллари Клинтон.
10 главных кибератак в истории человечества
Flickr
Эксперты антивирусных компаний «Доктор Веб», Eset и «Лаборатории Касперского», а также компании Digital Security (анализ уязвимостей IT-систем) перечислили самые важные кибератаки в истории. Червь Морриса – один из первых сетевых червей, распространяемых через интернет. Написан аспирантом Корнеллского университета Робертом Таппаном Моррисом и запущен 2 ноября 1988 г. в Массачусетском технологическом институте. Ущерб от червя Морриса был оценен примерно в $96,5 млн. На фото дискета с исходным кодом червя, хранящаяся в музее науки в Бостоне
1/10
Flickr
Компьютерный вирус «Чернобыль», также известный под именами «Чих» и CIH, стал первой вредоносной программой, которая была способна повредить аппаратную часть компьютера – микросхему Flash BIOS. Вирус впервые появился в июне 1998 г., и с тех пор его эпидемия не прекращалась
2/10
Magnus Johansson / AP
В марте 1999 г. вирус Melissa стал первым вредоносным кодом, распространяющимся по электронной почте. Была нарушена работа почтовых серверов нескольких крупных компаний во многих странах. Механизм распространения вируса вызывал взрывную волну инфицированных писем. В результате резко возрастала нагрузка на почтовые серверы и существенно замедлялась – или прекращалась – обработка почтовых сообщений. Ущерб от эпидемии оценили в $80 млн. На фото эксперты Фредрик Бьорк (слева) и Джоан Экстром, которые помогли ФБР вычислить автора Melissa
3/10
Максим Стулов / Ведомости
Вирус Mafiaboy, распространившийся в 2000 г., – одна из первых полномасштабных DDoS-атак (распределенный отказ в обслуживании) через интернет-серверы крупных компаний. Атаку на несколько известных сайтов, включая Yahoo, Fifa.com, Amazon, Dell, eBay и CNN, начал ученик канадской средней школы. Ущерб составил примерно $1,2 млрд
4/10
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Cabir – первый мобильный вирус – полноценный компьютерный червь, заражавший мобильные телефоны в 2004 г. Если телефон был заражен Cabir, то каждый раз при включении телефона на экране показывалось сообщение «Caribe». Вирус маскировался под программу для защиты телефона Caribe Security Manager, которую в виде специального файла пользователь должен был установить самостоятельно. Также он пытался заразить телефоны через Bluetooth
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
ZeuS – троянская программа, появившаяся в 2007 г., – первый в истории случай распространения вредоносного софта через социальные сети. Пользователям Facebook передавалось несколько фотосообщений, которые переадресовывали на сайты с вирусом ZeuS. Затем троянская программа внедрялась в систему, перехватывала регистрационные данные пользователя, что позволяло похищать средства со счетов клиентов ведущих европейских банков. Вирусная атака затронула Испанию, Италию, Германию и Нидерланды. Атакам подверглись не только персональный компьютер жертвы, но и мобильные устройства
6/10
Vahid Salemi / AP
StuxNet – первый вирус военного назначения и первое реально использованное кибероружие. Он атаковал промышленные системы, которые управляли производственными процессами в 2010 г. StuxNet вывел из строя ядерные объекты Ирана, физически разрушив инфраструктуру: тогда могло пострадать до 20% ядерных центрифуг Ирана (на фото одно из предприятий Ирана)
7/10
Patrick T. Fallon/Bloomberg
Вирус Lazarus в 2014 г. привел к масштабной утечке личных данных сотрудников Sony Pictures, электронной почты и неизданных фильмов киностудии. Потери компании были оценены в $100 млн (из них $83 млн – из-за потери готовящихся к прокату картин). Считается, что атака на серверы Sony была выполнена кибергруппой Lazarus, связанной с правительством Северной Кореи
8/10
Денис Абрамов / Ведомости
Специально разработанный для атак на энергетические компании вирус Industroyer предположительно стал причиной сбоев в энергоснабжении в Киеве в декабре 2016 г. Использует четыре легитимных протокола связи, широко распространенных в энергетике, управлении транспортом, водоснабжении и др. Как следствие, он не требует от хакеров предварительного поиска уязвимостей в сетях
9/10
Frank Augstein / AP
Знаменитый вирус-шифровальщик WannaCry в мае 2017 г. атаковал 200 000 компьютеров в 150 странах мира. Ущерб оценен в $1 млрд. Вирус проникал на компьютеры с операционной системой Windows, куда не были установлены обновления, шифровал содержимое жестких дисков и требовал с пользователей $300 за расшифровку. На фото британский IT-эксперт Маркус Хатчинс, которому приписывают нейтрализацию вируса-вымогателя. Правда, спустя два месяца Хатчинса арестовали в США по обвинению в распространении другой вредоносной программы – Kronos. С помощью этого вируса в 2014-2015 гг. кибермошенники успешно воровали данные банковских карт
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Группа «М.видео - Эльдорадо» запустит новый формат магазинов «Эльдорадо» площадью около 600 кв. м для небольших населенных пунктов. Об этом заявил президент группы Александр Тынкован, передает «Интерфакс».
С помощью таких магазинов компания рассчитывает получить доступ к маленьким городам и поселениям, отметил он. «Сейчас магазин не может продавать - я условно говорю - меньше, чем 200 млн руб. в год, или меньше, чем 150 млн руб., потому что он становится нерентабельным: стоимость персонала, стока и всего остального», - пояснил Тынкован. Он добавил, что группа хочет найти модель, позволяющую «продавать мало».
Компания в магазинах нового формата откажется от непрофильного ассортимента, который «размывал предложение "Эльдорадо". Ранее магазины сети предлагали и непрофильные товары, в том числе для детей, дома, а также инструменты. «Это не совсем новый концепт, это, скорее, новая версия концепта "Эльдорадо", она пойдет больше в сторону цифрового [сегмента]», - рассказал гендиректор группы. В то же время ритейлер рассчитывает сохранить большие магазины, но готов оптимизировать часть площадей, «где это уместно или возможно».
Группа была создана после того, как в апреле «М.видео» купила сеть «Эльдорадо» у своего основного акционера - группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. На конец июня она объединяла 840 магазинов (429 «М.видео» и 411 «Эльдорадо»). Консолидированная выручка группы в январе - июне 2018 г. увеличилась на 41,7% до 118,1 млрд руб., чистая прибыль выросла на 88% до 4,684 млрд руб. (показатели по МСФО, включают результаты «Эльдорадо» за май - июнь). Средняя торговая площадь магазинов «Эльдорадо» сегодня - 1400 кв. м, средняя площадь «М.видео» - 1600 кв. м, отмечает агентство.
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Для того чтобы капитальные вложения при реконструкции тепловых электростанций не перекладывались на плечи потребителей, необходимо внедрять эталонный принцип ценообразования. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.
Путин отметил, что нужно определить стабильные источники модернизации тепловой энергетики. Он попросил Минэнерго «самым внимательным образом отнестись к этому вопросу, проанализировать все резервы рынка» (цитата по ТАСС).
При этом, подчеркнул президент, «капитальные вложения не должны перекладываться на плечи потребителей». «Сегодня в отдельных субъектах сложилась практика продавливания необоснованного роста тарифов, в итоге вырученные средства идут не на развитие региональной энергетики, а, соответственно, в карман конкретным лицам, близким к тем, кто принимает решения подобного рода», - отметил Путин.
Есть предложение, добавил он, изменить ситуацию, внедрив «эталонный принцип формирования тарифов».
С 2015 г. правительство ежегодно индексирует тарифы на электроэнергию, ЖКХ, железнодорожные перевозки и газ на уровень инфляции. Это значительно ниже темпов индексации до 2015 г.
1 августа замглавы Минэнерго Вячеслав Кравченко сообщил, что ведомство предложило индексировать тарифы ЖКХ с января 2019 г. на 1,7% в связи с повышением ставки НДС, а с июля - на 4% в соответствии с прогнозной годовой инфляцией. В свою очередь Минэкономразвития предлагает проиндексировать тарифы с 1 января на 1,7%, а с июля - еще на 2,4%.
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Песков рассказал о совместном отдыхе Путина, Шойгу и Бортникова на Енисее
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Президент Владимир Путин провел минувшие субботу и воскресенье на Енисее вместе с директором Саяно-Шушенского заповедника, главой Тывы, министром обороны и директором ФСБ, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин походил по горам, полюбовался красотами. Его сопровождали в этой поездке директор Саяно-Шушенского заповедника (Геннадий Киселев), глава Тывы (Шолбан Кара-оол), министр обороны Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников», – сказал Песков.
Путин не первый раз отдыхает в Тыве. Однако на этот раз президент не устраивал традиционную рыбалку, отметил Песков. По его словам, «это был видовой, природный туризм». Представитель Кремля пообещал в течение дня опубликовать «некоторые кадры минувшего уикенда президента».
В прошлом году в августе Путин также несколько дней провел в Тыве, его также сопровождал уроженец этих мест Шойгу. Тогда президент побывал в труднодоступной тайге, где занимался подводной охотой и рыбачил на горных озерах.
Летом 2013 г. Путин на озере Токпак-Холь поймал щуку весом свыше 21 кг. «Тащил я ее три минуты, это все зафиксировано», – рассказывал позже Путин журналистам. Свой улов он объяснил тем, что на сотни километров вокруг не было ни одной живой души и поэтому даже «такой никудышный рыболов», как он, смог поймать такую рыбку.
Спорт, охота и рыбалка: чем увлекается Владимир Путин
Из архива пресс-службы президента РФ/РИА Новости
Владимир Путин занимается самбо и дзюдо с 11 лет. Восточные единоборства, по мнению президента, дают такие знания, умения и навыки, которые политику просто необходимы, указано на сайте kremlin.ru
1/13
Михаил Климентьев / РИА Новости
Путин предпочитает отечественные горнолыжные склоны. На фото президент во время посещения туристического комплекса на горнолыжном курорте Красная Поляна в феврале 2007 года
2/13
Алексей Никольский / РИА Новости
Президент России Владимир Путин в гала-матче турнира Ночной хоккейной лиги в Сочи (май 2015 года)
3/13
Алексей Дружинин / РИА Новости
В сентябре 2012 года Владимир Путин за штурвалом мотодельтаплана принимал участие в научном эксперименте «Полет надежды». Птицы считали мотодельтоплан своим вожаком. Тогда Владимир Путин совершил три полета: первый ознакомительный, а два других — с птицами
4/13
Алексей Дружинин / РИА Новости
Во время посещения соревнований чемпионата России по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения Владимир Путин пострелял из винтовки для слабовидящих спортсменов (март 2012 г.)
5/13
Дмитрий Астахов / РИА Новости
Президент России Владимир Путин на охоте в районе отрогов западных Саян в августе 2007 г.
6/13
Алексей Дружинин / РИА Новости
В январе 2010 г. Владимир Путин для передвижения по горнолыжному курорту «Красная Поляна» выбрал снегоход
7/13
Алексей Дружинин / РИА Новости
Для экспедиции в места обитания снежного барса – Убсунурскую котловину в Республике Тыва – Владимир Путин выбрал конную прогулку (октябрь 2010 г.)
8/13
Алексей Никольский / РИА Новости
Президент России Владимир Путин на рыбалке в Красноярском крае в июле 2013 г.
9/13
Алексей Никольский / РИА Новости
В январе 2011 г. Путин попробовал сыграть в керлинг во время посещения учебно-тренировочного центра «Новогорск» в подмосковных Химках
10/13
Дмитрий Астахов / РИА Новости
В подмосковных «Горках» Дмитрий Медведев, тогда еще в роли президента, и председатель правительства Владимир Путин играли в бадминтон (июнь 2011 г.)
11/13
Алексей Дружинин / РИА Новости
В августе 2011 г. председатель правительства Владимир Путин погрузился с аквалангом на дно Таманского залива, чтобы увидеть «Русскую Атлантиду» – затопленную часть Фанагории
12/13
Алексей Никольский / РИА Новости
В феврале 2012 г. Владимир Путин на месте второго пилота прокатился на бобслейной трассе во время посещения санно-бобслейного комплекса «Парамоново» в Дмитровском районе Подмосковья
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Apple осенью готовится представить три новых смартфона. Их дизайн будет схож с iPhone X - флагманом компании, представленным в прошлом году, но при этом компания расширит диапазон цен на устройства, чтобы привлечь больше покупателей. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Поменяются также размеры смартфонов и некоторые функциональные особенности, выяснили журналисты. По словам источников, этот год можно сравнить с 2013 г., когда компания представила смартфоны, сохранившие дизайн предыдущего поколения, но получившие новые функции. Собеседники агентства пояснили, что более значительные изменения Apple запланировала на следующий год.
Модель самого высокого класса, которую в компании называют D33, получит дисплей с диагональю около 6,5 дюйма. Она может стать самым большим iPhone и одним из крупнейших смартфонов на рынке. Задняя панель будет выполнена из стекла, а края - из нержавеющей стали. Устройство получит две задние камеры. Смартфон также станет вторым устройством от Apple с OLED-экраном на основе органических светодиодов.
Apple планирует также обновить iPhone X. Представленная в 2017 г. модель оснащена 5,8-дюймовым и OLED-экраном. Обновленное устройство под кодовым названием D32 получит улучшенную камеру и сможет быстрее обрабатывать данные. Самой значительной новинкой от Apple Bloomberg называет смартфон с внутренним именем N84. Он заменит iPhone 8, но будет стоить заметно дешевле. Внешне новый iPhone будет напоминать iPhone X, но будет отличаться некоторыми деталями. Он получит экран с диагональю 6,1 дюйма (у iPhone X - 5,8 дюйма), края корпуса будут алюминиевыми (у iPhone X - из нержавеющей стали). Устройство получит жидкокристаллический экран (вместо OLED, как iPhone X), что также снизит затраты на его производство. Телефон представят в нескольких цветах.
В начале 2016 г. компания отчиталась о 1 млрд активных устройств. К началу 2018 г. их количество выросло до 1,3 млрд. Три новых iPhone, которые должны появиться в сентябре, имеют хорошие шансы увеличить этот показатель, пишет агентство. На торгах 2 августа акции Apple подорожали до $207,05, что соответствует рыночной капитализации в $1 трлн. «Мы расширяем охват на развивающихся рынках, видим сильный, двузначный рост выручки и добились огромного прогресса на пути к нашей цели значительно увеличить бизнес услуг», – комментировал показатели гендиректор Apple Тим Кук. Компания отмечала, что рассчитывает на высокие продажи iPhone в этом квартале, а выручку планирует на уровне $60–62 млрд (это будет рост на 14–18% к аналогичному периоду 2017 г.).
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Коллектив Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) в открытом письме к президенту Российской академии наук (РАН) Александру Сергееву попросил остановить выселение учреждения из здания в Москве. Текст обращения научного руководителя ИНИОНа академика Юрия Пивоварова от имени коллектива опубликовала на своей странице в Facebook ведущий научный сотрудник института Оксана Киянская.
«Над ИНИОНом вновь нависла угроза. В Министерстве науки и высшего образования было проведено совещание, смысл которого заключается в том, чтобы выселить подразделения института из тех зданий, в которых он сейчас располагается. Это будет означать не очередной переезд, что само по себе проблема, а добивание ИНИОНа», – говорится в письме.
Сейчас ИНИОН располагается в здании по ул. Кржижановского в средоточии социально-гуманитарных учреждений академии, указывает Пивоваров. По его словам, расположение не просто удобно и привычно, а является необходимым условием для нормального функционирования ИНИОНа. «Судя по всему, нас хотят перевезти в место, совершенно не приспособленное для института социально-гуманитарного профиля», – отмечает Пивоваров.
Сотрудники других институтов приходят в ИНИОН выписывать новую литературу и наоборот, объясняет академик: без такого очного традиционного общения ИНИОН не сможет выполнять свою функцию центрального связующего звена социально-гуманитарных институтов РАН, и интернетом здесь не обойтись. К тому же будет разорвана связь между различными подразделениями ИНИОНа, что приведет к дезинтеграции нашего института, распаду его целостности, подчеркивает Пивоваров.
На свое нынешнее место ИНИОН переехал в 2015 г. после пожара в здании на Нахимовском проспекте. Тогда огонь, вызванный коротким замыканием, уничтожил более 5 млн экземпляров изданий в библиотеке института. В июле 2017 г. управление служебными зданиями потребовало от ИНИОНа переехать, объяснив это необходимостью ремонта здания на ул. Кржижановского. Позже институту предложили занять помещение Всероссийского института научной и технической информации РАН. Против этого выступили более 600 ученых, заявивших в письме в ФАНО об очень плохих условиях работы в предлагаемом новом здании.