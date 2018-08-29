Saudi Aramco откроет в МГУ центр исследований
Дочерняя структура Saudi Aramco, занимающаяся новыми разработками в области добычи нефти - Saudi Aramco Upstream Technology Company (SAUTC), - подписала соглашение с МГУ им. Ломоносова для продвижения совместных исследований в области нефтегазовой индустрии с фокусом на перерабатывающие проекты. Об этом говорится в совместном заявлении МГУ и Saudi Aramco.
Саудовская компания будет разрабатывать совместно с МГУ новые материалы для нефтегазовой отрасли, а также методы сбора, анализа и моделирования вычислительных ресурсов на нефтепромысловых месторождениях. Стороны также договорились о создании совместных лабораторий, проведении симпозиумов и мастер-классов.
Сколько конкретно Saudi Aramco намерена потратить на развитие центра в МГУ, компания не сообщает.
Saudi Aramco - национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. В 2016 г. наследный принц королевства Мухаммад ибн Салман предложил провести IPO Saudi Aramco. Полученные средства наследный принц рассчитывал направить на реформы, которые должны сделать экономику страны более современной, рыночной и снизить ее зависимость от нефти. Размещение изначально планировалось на конец 2017 г., но неоднократно откладывалось. 27 августа 2018 г. Reuters со ссылкой на источники сообщило, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд решил отказаться от IPO нефтяной госкомпании.