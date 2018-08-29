«Уралкалий» получил убыток в первом полугодии 2018 года

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Убыток «Уралкалия» за первое полугодие 2018 г. составил 242 млн руб., сообщила компания в отчете по МСФО. В первом полугодии прошлого года она получила прибыль 26,1 млрд руб. Выручка выросла на 4,1% до 83,791 млрд руб.
На финансовый результат «Уралкалия» повлиял убыток по курсовым разницам и переоценка производных финансовых инструментов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию.
В первом полугодии этого года убыток компании от курсовых разниц составил 23,5 млрд руб., следует из отчета. В аналогичном периоде 2017 г. курсовая разница позволила компании получить более 9 млрд руб. доходов.
У компании большой долг в иностранной валюте, а основные производственные активы находятся в России, объясняет аналитик «Атона» Андрей Лобазов. Из-за валютной разницы ее задолженность перед банками с 1 января по 30 июня 2018 г. выросла на 8% до 297, 9 млрд руб. По подсчетам Лобазова, без учета курсовых разниц чистая прибыль могла бы привысить $300 млн.
Чтобы минимизировать потери из-за валютных колебаний, «Уралкалий» в июне 2018 г. заключил ряд сделок валютно-процентного свопа на общую сумму $239 млн сроком до 2023 г. В течение этого времени он будет осуществлять платежи по фиксированной ставке: для долларовых платежей она составит 4,5%, для рублевых — 7,7%.
Бизнес
Новости
Полугодовая прибыль крупнейшего российского порта упала почти в два раза
Консолидированная выручка НМТП увеличилась на 7%, до $480,5 млн, показатель EBITDA – на 3,7%, до $342,66 млн. Рентабельность EBITDA снизилась на 2,3%, до 71,3%. Отношение чистого долга к EBITDA улучшилось до 1,32 против 1,64 на начало года. Чистый долг группы снизился на 18,2%, до $879,8 млн. Размер денежных средств и их эквивалентов на конец полугодия составил $227,2 млн.
НМТП – крупнейший порт России по грузообороту и финансовым показателям. Сейчас 50,1% акций компании на паритетных условиях принадлежит «Транснефти» и группе «Сумма» через Novoport Holding. Кроме того, «Транснефть» через «дочку» «Транснефть-сервис» владеет еще 10,5%, «Сумма» – 2,75%. 20% акций НМТП принадлежит Росимуществу, 5,3% находится в управлении РЖД.
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Бывший гендиректор Ozon Дэнни Перекальски стал консультантом торговой сети «Магнит» по маркетингу и цифровым технологиям. Об этом сообщаетРБК со ссылкой на представителя «Магнита».
Собеседник агентства уточнил, что Перекальски займется продвижением сети в цифровом пространстве и поможет ей стать более клиентоориентированной. Перекальски подтвердил РБК, что с прошлой недели стал консультантом «Магнита».
Компания рассчитывает, что экс-руководитель интернет-ритейлера использует свой опыт и знания для трансформации маркетинга, развития диджитал-коммуникаций, клиентской аналитики и сервиса, программ лояльности, брендинга и собственных торговых марок «Магнита». «Дэнни будет отвечать за формирование нового подхода к покупателям: изменение коммуникации, создание проактивной среды, максимально отвечающей их потребностям и интересам», - уточнил представитель компании.
Он руководил Ozon с 2014 по конец 2017 г.
Сеть магазинов «Магнит» была основана в 1994 г. бизнесменом Сергеем Галицким. Общее число магазинов сети на 30 июня приблизилось к 17 000.
Как выглядит магазин без касс и продавцов от Amazon
Elaine Thompson / AP
Американский интернет-ритейлер Amazon в понедельник открыл в Сиэтле первый в мире автоматизированный супермаркет Amazon Go без касс и продавцов, сообщил официальный сайт компании
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Elaine Thompson / AP
Чтобы войти в магазин через турникет, нужен смартфон с приложением от Amazon
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Elaine Thompson / AP
Войдя в магазин, покупатель может взять все необходимые продукты, положить в специальную сумку и покинуть помещение
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Elaine Thompson / AP
При помощи установленных на полках сканеров стоимость покупки автоматически списывается со счета пользователя в приложении
4/10
Elaine Thompson / AP
Отказаться от товара можно, поставив его обратно на полку
5/10
Elaine Thompson / AP
В супермаркете использованы те же технологии, что и в беспилотных автомобилях: компьютерное зрение, комплексирование данных с разных датчиков и глубинное обучение
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Elaine Thompson / AP
Tехнология не нуждается в радиочастотных метках (RFID) на товарах
7/10
Elaine Thompson / AP
Автоматизированный магазин Amazon, отмечает ВВС, открылся в тестовом режиме год назад только для сотрудников компании
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Jason Redmond / Reuters
Во время тестирования возникали некоторые трудности в работе супермаркета, в частности, когда товары с полок брали дети или система неправильно идентифицировала пользователя
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Elaine Thompson / AP
По мнению The New York Times, подобные технологии угрожают рабочим местам примерно 3,5 млн кассиров в США, но компания говорит, что нововведение просто даст им другую работу
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Окружной суд Амстердама в мае арестовал принадлежащие «Газпрому» акции оператора газопровода «Голубой поток» Blue Stream Pipeline Company B.V. по иску «Нафтогаза Украины». Об этом говорится в отчете российской компании, опубликованном в среду. Также сообщается, что арест наложен на погашение задолженности BSPC перед «Газпромом».
«В настоящий момент ПАО "Газпром" оспаривает в судах Швейцарии, Нидерландов и Великобритании действия НАК "Нафтогаз Украины" по признанию и приведению в исполнение арбитражного решения от 28 февраля 2018 г., в том числе обеспечительные меры», – говорится в отчете «Газпрома».
Стокгольмский арбитраж в феврале обязал «Газпром» доплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. До этого суд постановил, что украинская сторона должна выплатить «Газпрому» $2,018 млрд долга за поставки газа. С учетом этого «Газпром» должен доплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. Российская компания обжаловала это постановление суда и ждет решения по апелляции. «Нафтогаз» в свою очередь пытается взыскать с «Газпрома» $2,56 млрд, не дожидаясь рассмотрения жалобы.
Газопровод «Голубой поток» предназначен для поставок российского газа в Турцию через акваторию Черного моря, минуя третьи страны. Он дополняет газотранспортный коридор из России в Турцию, который проходит через территорию Украины, Молдавии, Румынии и Болгарии. BSPC – совместное предприятие «Газпрома» и итальянской Eni.
Финансы
Новости
Шведский онлайн-брокер запустил самый дешевый глобальный фонд в мире
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Шведский онлайн-брокер Avanza Bank AB в среду объявил о запуске самого дешевого глобального фонда в мире, пишет Bloomberg. Он взимает комиссию за управление в размере всего 0,05% от стоимости чистых активов фонда, общая годовая стоимость для клиентов составляет около 0,1%, включая ежегодную оплату и транзакционные издержки. В среднем семь других скандинавских фондов взимают комиссию в 0,3% в год за аналогичные услуги, отмечает агентство.
Главный исполнительный директор Avanza Рикард Йозефсон считает, что низкая стоимость услуг – единственный способ конкурировать, когда речь заходит об инвестиционных продуктах.
По его словам, в мире нет более дешевого глобального фонда. «Мы провели опрос с Morningstar, и нигде в мире больше нет глобального фонда, доступного для всех клиентов», – сказал Йозефсон.
Avanza ожидает, что его низкая комиссия позволит повысить число клиентов и достичь долгосрочных финансовых целей. В конце июня у Avanza было 776 400 клиентов, что на 22% больше, чем годом ранее, и на 168% больше, чем пятью годами ранее. Кроме того, Avanza ожидает, что новый фонд сделает «клиентов более активными и побудит их инвестировать в другие инструменты» онлайн-брокера, добавил Йозефсон.
Как цвета влияют на поведение инвесторов
Андрей Гордеев / Ведомости
Рост котировок на биржах традиционно отражается зеленым цветом, а падение – красным
1/15
Андрей Гордеев / Ведомости
Это давний обычай, но, как выясняется, такая цветовая гамма может оказывать определенное психологическое воздействие на поведение инвесторов
Показ цен акций в красном цвете заставляет людей ожидать их дальнейшего падения в ближайшее время и менее высокой доходности – в более отдаленной перспективе
4/15
Alex Grimm / Reuters
Если просто представить убыток черным цветом, он будет восприниматься гораздо менее остро и болезненно, выяснили исследователи
5/15
Евгений Разумный / Ведомости
А если красным, то людей можно сделать примерно на 25% менее склонными к риску
6/15
Ramin Talaie / Bloomberg
Красный цвет традиционно воспринимается как цвет опасности. Вам может показаться, что ваши деньги буквально горят
7/15
Андрей Гордеев / Ведомости
Однако подсознательно участник торгов может откликаться не только на сам цвет, но и на его интенсивность
8/15
Olivia Harris / Reuters
Отражение прибылей и убытков в ярких цветах может сделать клиентов более склонными к трейдингу, говорит Дэниел Иган, директор по поведенческим финансам и инвестициям в нью-йоркской финансовой фирме Betterment
9/15
Mark Lennihan / AP
К дополнительным действиям может подтолкнуть не только боязнь, вызванная красным цветом, но и ярко-зеленый цвет, которым отражают прибыль и рост
10/15
Денис Абрамов / Ведомости
«Мы знаем, что люди чрезмерно остро реагируют на полученные доходы в краткосрочном периоде. Цвет может усиливать эту реакцию и удвоить эмоции», – говорит Иган
11/15
Eugene Hoshiko / AP
Поэтому отражение динамики котировок в нейтральных цветах может убрать лишние, пусть и не осознаваемые эмоции, и тем самым помочь инвестору в принятии более взвешенного решения
12/15
Lee Jin-man / AP
Интересно, что на ряде азиатских рынков ситуация с цветами обратная, чем на Западе (на фото – Сеул)
13/15
Issei Kato / Reuters
Там рост котировок передается красным цветом, а падение – зеленым (на фото – Токио)
14/15
Richard Drew / AP
Поведение инвесторов, как и людей в принципе, нередко определяется тем, что психологи называют бессознательным предубеждением – факторами, которые мы зачастую не осознаем или которые кажутся нам незначительными
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Вице-премьер Татьяна Голикова оценила эффект от предложений президента Владимира Путина по проведению пенсионной реформы и их стоимость для государства. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1».
По словам Голиковой, с 2019 до 2028 г. от повышения пенсионного возраста пенсионная система получит около 7,8 трлн руб. Эти деньги пойдут на повышение пенсий. «В 2019 г. повышение возраста даст системе около 2,9 трлн руб., но на увеличение пенсий будет направлено в общей сложности 3,29 трлн, в том числе бюджетный трансферт», - уточнила она (цитата по ТАСС).
Вице-премьер добавила, что решение Путина об повышении пенсионного возраста для женщин на пять лет вместо восьми, то есть до 60, а не 63 лет, будет стоить бюджету 3,2 трлн руб. Голикова уточнила, что снижение предложенного возраста выхода на пенсию для женщин затронет 2,4 млн человек. Программа переквалификации россиян предпенсионного возраста, по оценке Голиковой, потребует 30 млрд руб. в течение шести лет. Она охватит примерно 75 000 человек. Увеличение пособия по безработице для лиц предпенсионного возраста - 31,8 млрд руб. в течение шести лет. Программа охватит около 65 800 человек.
Траты на повышение пенсий труженикам села с большим стажем оцениваются примерно в 117 млрд руб. в течение шести лет. Инициатива затронет 1 млн человек. Вице-премьер напомнила о предложении Путина сократить стаж, который требуется для досрочного выхода на пенсию, с 45 до 42 лет для мужчин и с 40 до 37 лет для женщин. «В течение шести лет стоимость этого мероприятия для государства составит 57,4 млрд руб.», - рассказала она.
«Примерно к 2030-2031 гг. мы рассчитываем на почти полное обнуление трансфертов в Пенсионный фонд из бюджета, то есть Пенсионный фонд должен выйти на самоокупаемость», - подчеркнула вице-премьер. Она добавила, что все доходы Пенсионного фонда пойдут на индексацию пенсий темпами выше инфляции.
Ранее Путин выступил с телеобращением к россиянам. Во время получасового ролика президент заявил, что откладывать пенсионную реформу нельзя. По словам Путина, это безответственно, а нерешительность в этом вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность страны. Российский лидер предложил смягчить вариант пенсионной реформы от правительства и призвал россиян с пониманием отнестись к этим изменениям. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что смягчение пенсионной реформы приведет к росту расходов Пенсионного фонда на 500 млрд руб. в течение шести лет.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
Григорий Сысоев / ТАСС
ЗА
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
1/10
Максим Стулов / Ведомости
ПРОТИВ
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
2/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
3/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Я считаю, что решение внесено своевременно и правильно. У нас нет времени, эти решения нужно принимать», – заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам
4/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ПРОТИВ
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
ЗА
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в TwitterАлексей Кудрин
6/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
7/10
Андрей Махонин / Ведомости
ПРОТИВ
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
8/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин
9/10
Михаил Метцель / ТАСС
По словам президента России, ни один из предложенных вариантов пенсионной реформы ему не нравится, но нужно думать о перспективе. «Когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста», — заявил Владимир Путин во время поездки в Калининград
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Группа «Аэрофлот» за первые шесть месяцев текущего года по международным стандартам финансовой отчетности получила убыток в размере 5,2 млрд руб. против прибыли в 2,9 млрд в первом полугодии прошлого года. Об этом говорится в сообщении группы. При этом выручка «Аэрофлота» за тот же период выросла на 13,2% до 265,8 млрд руб.
Ключевым фактором, повлиявшим на операционные затраты, стал рост цен на авиационный керосин, объясняется в сообщении группы. По данным «Аэрофлота», за полгода 2018 г. рост составил почти 30%. В результате расходы на авиатопливо за шесть месяцев увеличились на 38,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 77,9 млрд руб.
Кроме того, на 5,8% выросли расходы на обслуживание воздушных судов и пассажиров, в основном за счет роста объемов перевозок, а также на 8,7% увеличились расходы на оплату труда после повышения зарплаты командиров воздушных судов.
За шесть месяцев «Аэрофлот» перевез 24,9 млн пассажиров, что на 8,2% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Выручка от регулярных пассажирских перевозок увеличилась на 14,6%, от чартерных – на 32,3%, от грузовых перевозок – на 13,9%.
Общий долг группы «Аэрофлот» по состоянию на 30 июня снизился на 7,3% по сравнению с показателем на конец 2017 г. и составил 97 млрд руб.
Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»
Tony Gutierrez / AP
Консалтинговая компания в области стратегии и оценки стоимости бренда Brand Finance опубликовала рейтинг самых дорогих брендов авиакомпаний в мире. На первом месте, как и в 2017 г., – American Airlines. Бренд американской авиакомпании за год подешевел – с $9,811 млрд до $9,094 млрд в этом году
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Paul Sancya / AP
Второе место занимает американская Delta. Brand Finance оценила бренд авиакомпании в $8,712 млрд против $9,232 млрд годом ранее
2/11
Mike Blake / Reuters
Топ-3 самых ценных брендов замыкает еще один американский авиаперевозчик – United. Бренд компании оценен в $7,027 млрд ($7,161 в 2017 г.)
3/11
Kamran Jebreili / AP
На четвертом месте, как и годом ранее, – Emirates. Компания из ОАЭ в 2016 г. занимала первое место рейтинга. В 2017 г. ее бренд, по данным консалтинговой компании, стоил $6,082 млрд, а в этом году подешевел до $5,336 млрд
4/11
Kiichiro Sato / AP
Пятерку самых ценных мировых брендов авиакомпаний замыкает американский лоукостер Southwest Airlines. Бренд компании оценивается в $5,298 млрд против $6,001 млрд годом ранее
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Евгений Разумный / Ведомости
Китайская China Southern Airlines заняла шестое место рейтинга. Бренд авиаперевозчика оценен в $4,063 млрд – компания поднялась на одну позицию в рейтинге (годом ранее бренд оценивался в $3,705 млрд)
6/11
Tyrone Siu / Reuters
Еще одна китайская авиакомпания – China Eastern Airlines – также усилила позиции в рейтинге и поднялась на седьмую строчку. По данным Brand Finance, ее бренд подорожал до $3,810 млрд с $3,145 млрд
7/11
Евгений Разумный / Ведомости
С шестой на восьмую строчку рейтинга опустилась британская British Airways – ее бренд оценили в $3,484 млрд в этом году против $3,708 млрд в прошлом
8/11
Евгений Разумный / Ведомости
Еще один китайский авиаперевозчик – Air China – занял девятую строчку рейтинга с оценкой бренда в $3,433 млрд ($2,893 млрд годом ранее)
9/11
Андрей Махонин / Ведомости
Топ-10 замыкает крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa. За год ее бренд подорожал до $2,914 с $2,259 млрд, по данным Brand Finance
10/11
Андрей Гордеев / Ведомости
Российская авиакомпания «Аэрофлот» оказалась на 24-м месте, поднявшись на одну позицию по сравнению с 2017 г. По оценкам консалтинговой компании, бренд "Аэрофлота" подорожал до $1,429 млрд с $1,270 млрд годом ранее. При этом "Аэрофлот" второй год подряд признается самым узнаваемым авиационным брендом
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Facebook с 30 августа сделает свою видеоплатформу Watch доступной пользователям по всему миру. Об этом сообщается в официальном блоге компании. Платформа предназначена для публикации видеоблогов, прямых трансляций и авторских шоу.
«Сегодня мы делаем Facebook Watch доступным повсюду и даем людям во всем мире новую возможность открыть для себя прекрасные видеоролики и общаться с создателями, друзьями и другими фанатами», - заявила руководитель подразделения видео компании Фиджи Симо, чьи слова приводятся в пресс-релизе.
Сервис Watch заработал в августе 2017 г. До сих пор он был доступен только для американских пользователей. С помощью этого сервиса, как отмечает Bloomberg, Facebook рассчитывает конкурировать с крупнейшим видеосервисом от Google. В отличие от принадлежащего технологическому гиганту видеохостинга YouTube, где свои видео могут публиковать все, кто захочет, Watch предназначен для публикации авторских шоу. Речь идет о программах, которые создаются в рамках партнерских соглашений с Facebook.
Авторы контента могут монетизировать его на платформе Facebook, присоединившись к программе Ad Breaks. Эта программа позволяет включать рекламные ролики в видео. По данным TechCrunch, если автор предусматривает рекламные паузы в своем проекте, то 45% поступлений от рекламодателей будет получать Facebook.
10 самых дорогих мировых брендов – 2018
Kin Cheung / AP
Бренд Apple восьмой год подряд возглавил рейтинг самых дорогих брендов по версии американского Forbes. Журнал оценил его стоимость в $182,8 млрд, за год он подорожал на 8%
1/10
Dado Ruvic / Reuters
На втором месте бренд Google, подорожавший за год на 30% до $132,1 млрд
2/10
Elaine Thompson / AP
Третье место занял бренд Microsoft, стоимость которого за год выросла на 21% до $104,9 млрд
3/10
Amy Sussman / Invision / AP
Facebook оказался на четвертом месте – $94,8 млрд
4/10
Jens Meyer / AP
На пятом месте – Amazon ($70,9 млрд)
5/10
Максим Стулов / Ведомости
Coca-Cola на шестом месте ($57,3 млрд)
6/10
Евгений Разумный / Ведомости
На седьмом месте Samsung ($47,6 млрд)
7/10
Ng Han Guan / AP
Стоимость бренда Disney оценена в $47,5 млрд – восьмое место
8/10
Евгений Егоров / Ведомости
На девятом месте Toyota ($44,7 млрд)
9/10
Десятку самых дорогих брендов замыкает AT&T ($41,9 млрд). Российских брендов в списке Forbes нет
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Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил гендиректором Российской государственной библиотеки (РГБ) Вадима Дуду. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
С 2016 г. исполняющим обязанности генерального директора РГБ был Владимир Гнездилов. 28 августа РБК со ссылкой на источники сообщил о скорой отставке Гнездилова. В качестве повода к отставке один из собеседников издания называл «недоработки во многих вопросах». Источник, близкий к администрации президента, уточнял в беседе с изданием, что директором РГБ может стать Дуда.
Дуда окончил Московский авиационный институт (МАИ) по специальности инженер-механик. С июня 2012 г. по декабрь 2013 г. он занимал пост директора департамента информационной политики и международных связей Минкультуры. До перехода в РГБ Дуда возглавлял Всероссийскую библиотеку иностранной литературы им. М. И. Рудомино. На этой должности он работал с 2015 г.
Лучшие места мира по версии Time
FRED DUFOUR / AFP
Журнал Time составил рейтинг 100 лучших мест мира, которые стоит посетить, где стоит остановиться на ночь. Среди 34 мест, которые рекомендуются к посещению, – московский парк «Зарядье». Для составления рейтинга Time опросил своих редакторов, корреспондентов, а также десятки экспертов. Потом выбранные места оценивали по нескольким показателям, например оригинальность и качество. На фото: футуристическая библиотека Tianjin Binhai Library, Китай
1/34
Cycling Through Water
Велодорожка через озеро Cycling Through Water в Бельгии
2/34
Morgan's Wonderland
«Остров вдохновения Моргана» в Сан-Антонио, штат Техас
3/34
Linh PHAM / AFP
Золотой мост, Вьетнам
4/34
Tippet Rise Art Center
Центр искусств Tippet Rise Art Center, Монтана
5/34
The World of Avatar
Тематический парк «Пандора: мир Аватара», Флорида
6/34
Elbphilharmonie
Эльбская филармония, Гамбург, Германия
7/34
BAY ISMOYO / AFP
Музей модернистского и современного искусства в Джакарте, Индонезия
8/34
Skygarden
Парк-эстакада Seoullo 7017 Skygarden, Сеул, Южная Корея
9/34
Oliver Guy / Idaho Dark Sky
Международный заповедник темного неба, Айдахо
10/34
senegal.org
Культурный центр Thread в деревне Sinthian на юго-востоке Сенегала
11/34
Евгений Разумный / Ведомости
Парк «Зарядье», Москва, Россия
12/34
Courtesy of Underwater Museum of Art
Подводный Музей искусства во Флориде, США
13/34
David Mcnew / AFP
Роща Mariposa из приблизительно пятисот гигантских секвой, национальный парк Йосемити, Калифорния, США
14/34
Courtesy of Tai Kwun Centre for Heritage and Arts
Комплекс из 16 зданий, ранее принадлежавших полиции и суду Tai Kwun, Гонконг, Китай
15/34
Courtesy of Austin Central Library
Центральная библиотека Остина, Техас, США
16/34
Changchui Creative Park
Парк развлечений ChangChui, Бангкок, Таиланд
17/34
Lluise Gene / AFP
Дом-музей Висенс, Барселона, Испания
18/34
Samia Errazouki / AP Photo
Библиотека Al-Qarawiyyin, Фес, Марокко
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HaibinDu
Первый специализированный Центр культуры и дизайна в Китае, Шэньчжэнь
20/34
Kuvatoimisto Kuvio Oy
Общественная сауна Löyly в Хельсинки, Финляндия
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Altaf Qadri / AP Photo
Городской дендрарий Sunder Nursery в Нью-Дели, Индия
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Tariq Mikkle Khan / AP Photo
Тематитечкий парк Tivoli Gardens, Копенгаген, Дания
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King Abdulaziz Center for World Culture
Центр всемирной культуры имени короля Абдулазиза, Дахран, Саудовская Аравия
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Lascaux International Center for Cave Art
Международный центр наскальной живописи Lascaux, долина реки Везер, Франция
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Experimentarium
Экспериментарий в Хеллерупе, Копенгаген, Дания
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ArchDaily
Культурный центр Teopanzolco, Куэрнавака, Мексика
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Brynn Anderson / AP Photo
Национальный мемориал мира и справедливости, Алабама, США
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Daniel Olivsa/ AFP
Лондонский Митрей, также известный как храм Митры, Великобритания
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Louvre Abu Dhabi
Художественный музей Louvre в Абу-Даби, ОАЭ
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Joseph Campbell / REUTERS
Виртуальный тематический парк Oriental Science Fiction Valley, Гуанчжоу, Китай
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Trust for For Governors Island
Остров Говернорс (Губернаторский остров в Нью-Йорке), США
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Kamran Jebreili / AP Photo
Тематический парк World Abu Dhabi, открытый компанией Warner Bros. в Абу-Даби, ОАЭ
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mocaa museum
Музей современного искусства Zeitz MOCAA, Кейптаун, Южная Африка
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Телеобращение президента России Владимира Путина, в котором он заявил о смягчении условий пенсионной реформы, было его личной инициативой и не обсуждалось с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, Путину было необходимо объяснить причины повышения пенсионного возраста, которыми руководствовалось правительство, и рассказать, почему нельзя было медлить с преобразованиями. В то же время президент хотел выразить свое несогласие с некоторыми параметрами реформы и внести предложения по ее смягчению, добавил Песков.
«Это смелый поступок, это поступок в стиле Путина, в стиле убеждений Путина. Он принял решение напрямую обратиться к людям», — заявил пресс-секретарь.
В среду Путин в телеобращении к россиянам объявил об изменении условий пенсионной реформы, предложенной правительством. Президент предложил поднять пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет, разрешить многодетным матерям досрочно выходить на пенсию, а также сохранить условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера. Кроме того, Путин считает необходимым повысить пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста, а за увольнение перед пенсией ввести административную ответственность.
Предложения президента по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму. В июле законопроект о повышении пенсионного возраста был принят в первом чтении.
По словам Путина, правительство до последнего времени искало способы обеспечить устойчивость пенсионной системы без повышения пенсионного возраста. При этом президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но откладывать его нельзя, и призвал россиян отнестись с пониманием к предстоящим нововведениям.
Какие меры предложил Путин для «смягчения» пенсионной реформы
Александр Колбасов/ТАСС
Предложить стимулы для бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста. Установить для работодателей «административную и даже уголовную ответственность» за увольнение работников предпенсионного возраста и за отказ прнимать на работу граждан по причине их возраста
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Наталья Шарапова / Ведомости
Уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет
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Юрий Смитюк/ТАСС
Предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей: если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока, если четверо – на четыре года, а для женщин, у которых пять и более детей, «все должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет»
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Максим Стулов / Ведомости
Сохранить на переходный период все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 г., в частности, льготы по налогам на недвижимость и землю. «Как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет»
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Александра Астахова / Ведомости
Начать выплату 25%-ной надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе, со стажем работы не менее 30 лет
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АГН «Москва»
Ввести программы переквалификации для людей предпенсионного возраста. На переходный период считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию
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Денис Кожевников/ТАСС
Сохранить действующие пенсионные льготы для коренных малочисленных народов Севера
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Андрей Гордеев / Ведомости
Сохранить льготы для шахтеров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев и ряда других категорий
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Кремль не считает нормальным иск США во Всемирную торговую организацию (ВТО) против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Не считаем это нормальным», - заявил пресс-секретарь президента. В то же время, по словам представителя Кремля, подача иска - «законное право США». «Безусловно, Россия будет использовать здесь всю широкую палитру контраргументов», - заключил Песков.
Ранее стало известно, что США подали иск в ВТО против России. Таким образом Вашингтон пытается оспорить введенные Москвой «специальные защитные меры» в отношении импорта из США. Соединенные Штаты в своем заявлении подчеркивали, что Россия нарушает правила международной организации, поскольку ее пошлины применяются лишь к товарам из США и не затрагивают товары других стран. По словам американской стороны, размер пошлин, введенных Россией, также превышает допустимые по условиям членства в ВТО.
Президент США Дональд Трамп ввел дополнительные импортные пошлины на сталь и алюминий 23 марта. Согласно указу американского президента, пошлинами в 25% облагается стальная продукция из всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Пошлины в 10% затрагивают импорт алюминия из всех стран, кроме Австралии и Аргентины. В отношении поставок выведенных из-под действия пошлин стран, за исключением Австралии, применяются импортные квоты.
Россия в начале июля ответила на заградительные меры Вашингтона, установив повышенные ставки импортных пошлин в размере от 25 до 40% от стоимости ввозимого из США товара. Москва обложила дополнительными пошлинами все товары США, аналоги которых производятся в России. Министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что Москва оценивает ущерб от повышенных американских пошлин в $537,6 млн в год.
Политика
Новости
Силуанов оценил расходы бюджета после смягчения пенсионной реформы
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Смягчение пенсионной реформы, предложенное президентом Владимиром Путиным, приведет к росту расходов Пенсионного фонда на 500 млрд руб. в течение шести лет. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, передает «Интерфакс».
«Это (предложения Путина) потребует уточнения наших бюджетных планов. Это потребует уточнения проектировок бюджета Пенсионного фонда, которые мы реализуем на предстоящие трехлетний и шестилетний периоды», - отметил министр финансов. По его словам, с учетом роста расходов Пенсионного фонда будет увеличен и трансферт фонду из федерального бюджета.
Ранее в среду, 29 августа, Путин выступил с телеобращением к россиянам, в котором выразил свою позицию по поводу повышения пенсионного возраста в России. Президент предложил, в частности, смягчить условия пенсионной реформы, предложенные правительством. Он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не до 63 лет, а до 60. Путин призвал снизить срок выхода на пенсию для многодетных матерей, а также повысить максимальный размер пособия по безработице для россиян предпенсионного возраста.
Президент рассказал об альтернативах повышению пенсионного возраста, которые изучало правительство. Однако другие сценарии не принесли бы результата или даже ухудшили бы ситуацию, признался президент. Премьер-министр Дмитрий Медведев после обращения Путина поручил правительству «в максимально короткие сроки» изменить пенсионный законопроект.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
Григорий Сысоев / ТАСС
ЗА
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
1/10
Максим Стулов / Ведомости
ПРОТИВ
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
2/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
3/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Я считаю, что решение внесено своевременно и правильно. У нас нет времени, эти решения нужно принимать», – заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам
4/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ПРОТИВ
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
ЗА
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в TwitterАлексей Кудрин
6/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
7/10
Андрей Махонин / Ведомости
ПРОТИВ
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
8/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин
9/10
Михаил Метцель / ТАСС
По словам президента России, ни один из предложенных вариантов пенсионной реформы ему не нравится, но нужно думать о перспективе. «Когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста», — заявил Владимир Путин во время поездки в Калининград