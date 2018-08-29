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«Уралкалий» получил убыток в первом полугодии 2018 года

Убыток «Уралкалия» за первое полугодие 2018 г. составил 242 млн руб., сообщила компания в отчете по МСФО. В первом полугодии прошлого года она получила прибыль 26,1 млрд руб. Выручка выросла на 4,1% до 83,791 млрд руб.

На финансовый результат «Уралкалия» повлиял убыток по курсовым разницам и переоценка производных финансовых инструментов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию.

В первом полугодии этого года убыток компании от курсовых разниц составил 23,5 млрд руб., следует из отчета. В аналогичном периоде 2017 г. курсовая разница позволила компании получить более 9 млрд руб. доходов.

У компании большой долг в иностранной валюте, а основные производственные активы находятся в России, объясняет аналитик «Атона» Андрей Лобазов. Из-за валютной разницы ее задолженность перед банками с 1 января по 30 июня 2018 г. выросла на 8% до 297, 9 млрд руб. По подсчетам Лобазова, без учета курсовых разниц чистая прибыль могла бы привысить $300 млн.

Чтобы минимизировать потери из-за валютных колебаний, «Уралкалий» в июне 2018 г. заключил ряд сделок валютно-процентного свопа на общую сумму $239 млн сроком до 2023 г. В течение этого времени он будет осуществлять платежи по фиксированной ставке: для долларовых платежей она составит 4,5%, для рублевых — 7,7%.