Бизнес

Новости

Михайловский ГОК остановил одну из фабрик после аварии на газопроводе

Михайловский ГОК (входит в группу «Металлоинвеста») во вторник остановил одну из фабрик из-за прекращения подачи газа на производственную линию, сообщил «Ведомостям» представитель «Металлоинвеста».

По его словам, на данный момент остановлена работа фабрики окомкования. Остальные мощности предприятия – дробильно-сортировочная и обогатительные фабрики и флотационный цех – продолжают работу в штатном режиме, сообщил представитель «Металлоинвеста».

Михайловский ГОК – второй по величине после Лебединского ГОКа комплекс по добыче и обогащению железной руды в России, обеспечивает около 18% производства железорудного концентрата и аглоруды в стране.

Главное управление МЧС по Курской области сообщило, что рано утром во вторник была прекращена подача газа от газораспределительной станции «Железногорск» на предприятия города Железногорска и Михайловский ГОК. Перед этим, в 05.40 мск 4 сентября, в МЧС поступило сообщение о падении давления на газораспределительной станции.

«Падение давления в трубопроводе произошло из-за порыва подземного трубопровода высокого давления диаметром в Железногорском районе. Взрыва и возгорания не последовало», – сообщило МЧС. В результате аварии никто не погиб и не пострадал.

По данным МЧС, от газоснабжения отключены 12 сельских населенных пунктов – всего 1800 абонентов, социально значимых объектов нет. Завершить ремонтные работы планируется в 21.00 вторника.

Расследованием причин инцидента занимается специально созданная комиссия, сообщила «РИА Новости» компания «Газпром трансгаз Москва». Она отметила, что подачу газа в Железногорск планируется восстановить до конца дня.