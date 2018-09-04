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Societe Generale оценил размер возможного штрафа за нарушение санкций США

Один из крупнейших французских банков Societe Generale оценивает в 1,1 млрд евро ($1,27 млрд) размер возможного штрафа со стороны властей США за нарушение санкционного режима, передает Reuters со ссылкой на сообщение банка.

«Societe Generale ожидает, что размер штрафа, связанного с санкциями США, будет практически полностью покрыт резервами, выделенными на урегулирование претензий», – указывают в банке. В общей сложности кредитная организация зарезервировала на покрытие возможных штрафов 1,43 млрд евро.

В сообщении уточняется, что речь идет о расследовании США в отношении некоторых долларовых операций банка, в которых участвовали находящиеся под санкциями США страны. Конкретные страны банк не называет.

В июне Societe Generale согласился выплатить $1,3 млрд регуляторам в США и Франции, чтобы прекратить споры, касающиеся транзакций через Ливию и предполагаемого мошенничества с лондонской межбанковской ставкой Libor.

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