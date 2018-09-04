Сечин назвал число получателей корпоративной пенсии «Роснефти»
В программе негосударственного пенсионного обеспечения «Роснефти» участвуют более 75 000 человек, сообщил главный исполнительный директор нефтяной корпорации Игорь Сечин в интервью ТАСС. Согласно отчетности компании, количество корпоративных пенсионеров «Роснефти» растет – в 2017 г. их было более 72 840, в 2016 г. – около 67 200, в 2015 г. – 62 200.
Программа корпоративных пенсий в «Роснефти» действует с 2000 г., эти выплаты ежегодно индексируются. Сечин сообщил, что «Роснефть» проведет дополнительную единовременную индексацию корпоративных пенсий. «Бывшие сотрудники "Роснефти" получают материальную поддержку: помимо ежегодной индексации корпоративных пенсий компания планирует провести единовременную индексацию пенсий, назначенных до 2010 г.», – сказал он.
По словам Сечина, в 2017 г. взносы «Роснефти» на корпоративные пенсии составили около 6,9 млрд руб., с начала года выплаты неработающим пенсионерам превысили 1,3 млрд руб. В среднем на реализацию программы «Роснефть» тратит более 7,5 млрд руб. в год.
По данным «Роснефти», в 2017 г. взносы компании в учрежденный ею негосударственный пенсионный фонд «Нефтегарант» составили 6,84 млрд руб., пенсионные выплаты – 2,2 млрд руб.