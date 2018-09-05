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«Коммерсантъ» узнал о планах миллиардера Керимова купить «Детский мир»

Структуры российского сенатора Сулеймана Керимова, чье состояние Forbes оценивает в $6,4 млрд, могут выкупить пакет АФК «Система» в «Детском мире». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным газеты, Керимов начал интересоваться покупкой детского ритейлера около года назад. Однако после его задержания в аэропорту Ниццы в ноябре 2017 г. процесс остановился, продолжает «Коммерсантъ». Власти Франции подозревали сенатора в уклонении от уплаты налогов, но сняли обвинения с него в июне, после чего переговоры сенатора с «Системой» начались снова, утверждает один из источников. Представитель семьи Керимова сказал «Коммерсанту», что переговоров нет.

«Детский мир» – крупнейший российский ритейлер детских товаров. АФК «Система» основной владелец компании с долей в 52,1%. Еще 14,03% ритейлера находятся у Российско-китайского инвестиционного фонда, остальное – в свободном обращении. В первом полугодии 2018 г. «Детский мир» увеличил чистую прибыль на 46,2% до 1,031 млрд руб., выручка выросла на 14,2% до 48,1 млрд руб. (все данные по МСФО). По итогам торгов на Московской бирже на 4 сентября капитализация «Детского мира» составляет 66,84 млрд руб.

На покупку контрольной доли АФК «Система» в «Детском мире» есть претенденты, говорил в августе основной владелец «Системы» Владимир Евтушенков. «Там их семь», – заявил он (цитата по ТАСС). Однако кто именно – Евтушенков не раскрыл. За два месяца до этого президент «Системы» Андрей Дубовсков говорил, что компания продаст «Детский мир», если за него предложат хорошую премию. По словам Дубоскова, более определенно продажу корпорация будет готова обсуждать осенью.

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