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РБК узнал о противостоянии Генпрокуратуры и СКР из-за фигуранта списка Титова

Генеральной прокуратуре пришлось перенаправить из Следственного комитета России (СКР) в МВД дело бизнесмена Сергея Капчука из списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова, чтобы заменить предпринимателю заочный арест на подписку о невыезде. Об этом сообщает РБК со ссылкой на служебную переписку трех ведомств.

По данным издания, причиной стало то, что СКР не реагировал на уведомления Генпрокуратуры. Заместитель генерального прокурора Виктор Гринь с июня трижды обращался к следователям по делу Капчука, но не получил ответа, пишет РБК. В июне Гринь направил уведомление в адрес председателя СКР Александра Бастрыкина о решении отменить уголовное преследование бизнесмена и прекратить в отношении его международный розыск. Такое решение было принято на межведомственном совещании с участием МВД, СКР и ФСБ, где обсуждалось поручение президента об отмене ареста и розыска для ряда предпринимателей из списка Титова.

Второй раз Гринь обратился с тем же вопросом к Бастрыкину в середине июля, третий запрос был направлен в начале августа. В последнем письме, по данным РБК, говорится, что ответа от СКР нет с июня.

В связи с отсутствием ответа со стороны Следственного комитета дело Капчука было направлено в Главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области. 20 августа МВД приняло решение заменить заочный арест бизнесмена на подписку о невыезде и отменить международный розыск.

Сам Капчук сообщил РБК, что ему ничего неизвестно о противостоянии СКР и прокуратуры вокруг его дела.

Капчук ранее был депутатом Законодательного собрания Свердловской области. В октябре 2001 г. в отношении его возбудили дело о мошенничестве по факту хищения 2 млрд неденоминированных рублей (2 млн руб. после деноминации 1998 г.), принадлежавших ГУП «Свердловская железная дорога».

В 2005 г. Капчук скрылся от следствия в Объединенных Арабских Эмиратах и был объявлен сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. В 2009 г. Генпрокуратура направила запрос о выдаче бизнесмена, после чего Капчук переехал в Англию. Британские власти отказались выдавать россиянина.

Предприниматель вернулся в Россию 15 июня текущего года – до того, как в отношении его был прекращен международный розыск. Он рассказал РБК, что пересек границу под защитой ФСБ.