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«Магнит» запустил программу обратного выкупа акций

ПАО «Магнит» с 5 сентября запустило программу выкупа своих обыкновенных акций на сумму до 16,5 млрд руб., говорится в сообщении ритейлера. О том, что компания проведет обратный выкуп акций, было объявлено 21 августа.

Программу выкупа реализует «дочка» «Магнита» – АО «Тандер» – через ООО «Ренессанс брокер».

«По условиям программы максимальный объем приобретения составляет 16,5 млрд руб. Реализация программы начнется 5 сентября 2018 г. и завершится не позднее 28 декабря 2018 г.», – говорится в сообщении ритейлера.

Цель программы заключается в том, чтобы обеспечить «Тандер» достаточным количеством акций, необходимым для поощрения топ-менеджмента.

«Ренессанс брокер» будет выкупать акции «Магнита» за свой счет и от своего имени и затем продавать их «Тандеру» по цене, привязанной к средней цене акций на Московской бирже за период выкупа.

Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 30 июня сеть насчитывала 16 960 магазинов: 12 503 в формате «магазин у дома», 244 гипермаркета, 213 супермаркетов «Магнит семейный» и 4000 магазинов дрогери, расположенных в 2808 населенных пунктах России.

В первом полугодии выручка компании по МСФО составила 595 млрд руб., EBITDA – 44 млрд руб.