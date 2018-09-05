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Минфин готов обсуждать введение минимальной цены на пиво

Министерство финансов пока не будет выступать с предложением по введению минимальной розничной цены на пиво, но готово обсуждать такую меру с Росалкогольрегулированием. Об этом заявил заместитель министра финансов Илья Трунин.

«Минфин пока не будет выступать с предложением вводить такие меры регулирования. Если такие предложения от Росалкогольрегулирования поступят, будем обсуждать их целесообразность», – приводит ТАСС слова замминистра.

Трунин добавил, что вопросы маркировки пивоваренной продукции и установления на нее минимальной розничной цены пока еще недостаточно проработаны.

Ранее руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Алешин сообщил, что ведомство планирует обсудить с Минфином введение минимальной розничной цены на пиво. По его словам, с предложением ввести минимальную цену на пиво в Росалкогольрегулирование обращались участники пивоваренного рынка.

Сам Алешин считает введение маркировки всей пивоваренной продукции логичным и правильным. Однако он отметил, что это не должно привести к перебоям с производством или поставками.

Минимальные цены на алкоголь в России устанавливаются Минфином с 2009 г. Сейчас в России действуют минимальная розничная цена на водку (205 руб. за 0,5 л), коньяк (371 руб. за 0,5 л), шампанское (164 руб. за 0,75 л). Кроме того, рассматривается возможность введения минимальной розничной цены на разные категории вин.

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