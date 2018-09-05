Новости
Бизнес
Новости

Минфин готов обсуждать введение минимальной цены на пиво

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министерство финансов пока не будет выступать с предложением по введению минимальной розничной цены на пиво, но готово обсуждать такую меру с Росалкогольрегулированием. Об этом заявил заместитель министра финансов Илья Трунин.

«Минфин пока не будет выступать с предложением вводить такие меры регулирования. Если такие предложения от Росалкогольрегулирования поступят, будем обсуждать их целесообразность», приводит ТАСС слова замминистра.

Трунин добавил, что вопросы маркировки пивоваренной продукции и установления на нее минимальной розничной цены пока еще недостаточно проработаны.

Ранее руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Алешин сообщил, что ведомство планирует обсудить с Минфином введение минимальной розничной цены на пиво. По его словам, с предложением ввести минимальную цену на пиво в Росалкогольрегулирование обращались участники пивоваренного рынка.

Сам Алешин считает введение маркировки всей пивоваренной продукции логичным и правильным. Однако он отметил, что это не должно привести к перебоям с производством или поставками.

Минимальные цены на алкоголь в России устанавливаются Минфином с 2009 г. Сейчас в России действуют минимальная розничная цена на водку (205 руб. за 0,5 л), коньяк (371 руб. за 0,5 л), шампанское (164 руб. за 0,75 л). Кроме того, рассматривается возможность введения минимальной розничной цены на разные категории вин.

Названы самые трезвые регионы России

Экономика
Новости

Минфин в сентябре поставит новый рекорд по закупкам валюты

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минфин в сентябре – начале октября направит на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила рекордную сумму – почти 427 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов, говорится в сообщении ведомства.

В сентябре Минфин ожидает получить 391,4 млрд руб. сверхдоходов от нефти, в то же время по итогам сентября фактические нефтегазовые доходы оказались выше прогнозных на 35,4 млрд руб. Исходя из этого, в период с 7 сентября по 4 октября Минфин закупит валюту на 426,9 млрд руб., тратя на эти цели ежедневно около 21,3 млрд руб.

Из-за дорожающей нефти на протяжении последних месяцев Минфин последовательно наращивал закупки валюты, доведя их до 383 млрд руб. в августе – начале сентября. Теперь месячные интервенции увеличатся более чем на 11%, а ежедневные – сразу на 27,5%.

Ранее Центробанк по причине волатильности на рынке и резкого ослабления рубля из-за санкций США объявил о прекращении закупок валюты для Минфина на внутреннем рынке с 23 августа до конца сентября. Эта мера помогла стабилизировать курс рубля. Несмотря на это Минфин пообещал выполнить план закупок согласно бюджетному правилу: вместо операций на бирже валюта будет напрямую закупаться Казначейством у ЦБ. В свою очередь регулятор до конца сентября не будет продавать вырученные рубли на внутреннем рынке.

В сообщении Минфин отмечается, что ЦБ будет принимать решение о возобновлении покупки валюты на бирже с учетом фактической ситуации на финансовых рынках в сентябре.

Минфин начал покупать валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила в феврале 2017 г. для стабилизации курса рубля и уменьшения зависимости российской экономики от углеводородов. Валюта в пропорции 45% долларов, 45% евро и 10% фунтов приобретается на дополнительные по сравнению с заложенными в бюджете доходы от нефти (в 2018 г. – сверх базовой цены в $40,8 за баррель). Впоследствии деньги идут на пополнение фонда национального благосостояния.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Иран назвал условие выхода из ядерной сделки

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Страны Европы должны до 4 ноября – даты возобновления санкций США против нефтяной отрасли – принять решительные меры для сохранения ядерной сделки с Ираном. В противном случае дальнейшие усилия будут бесполезными, заявил сегодня заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

«Мы ясно заявили европейцам, что, если ядерная сделка не будет отвечать основным интересам нашей страны, включая экспорт нефти и работу банковского сектора, мы выйдем из СВПД [Совместного всеобъемлющего плана действий]», – приводит иранское агентство Tasnim заявление Арагчи. По его словам, «если Европа не предложит необходимые меры для соблюдения интересов Ирана после возвращения санкций США в ноябре, то участие Тегерана в ядерной сделке потеряет смысл».

«До тех пор пока мы сможем продавать свою нефть, выход из СВПД будет не в наших интересах», – уточнил Арагчи.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД – сделки, которая тормозит ядерную программу Тегерана в обмен на снятие санкций ООН, США и ЕС. Иран заявил, что пока будет придерживаться соглашения, и международные наблюдатели подтвердили, что страна выполняет свое обещание.

В августе вступила в действие первая часть санкций США против Ирана – ограничения на продажу долларов Тегерану, торговлю золотом и рядом металлов, операции с национальной валютой и госдолгом страны. Санкции США, вступающие в действие 4 ноября, затрагивают основу экономики Ирана – нефтяной сектор. В начале июля директор отдела политического планирования госдепартамента Брайан Хук объявил, что США всерьез намерены сократить до нуля нефтяные доходы Ирана.

Евросоюз заявил, что намерен защищать СВПД и европейские компании, которые затронет решение США. «Однако найти практические способы обхода санкций США оказалось непросто, что делает все менее убедительными попытки европейских партнеров удержать Иран в сделке», – отмечает Bloomberg.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Туполев» сообщил предварительные характеристики сверхзвукового самолета

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Предпроектные работы по сверхзвуковому пассажирскому самолету находятся на стадии завершения, есть предварительное понимание по цене и характеристикам, сообщил «РИА Новости» заместитель гендиректора ПАО «Туполев» Валерий Солозобов.

По предварительным оценкам, в самолете будет около 30 посадочных мест, взлетная масса составит примерно 70 т, а крейсерская скорость будет в диапазоне от 1500 до 2200 км/ч. По словам Солозобова, сейчас прорабатываются две основные версии самолета с крылом фиксированной и изменяемой геометрии.

В первые годы производства самолет будет стоить чуть дороже дозвукового дальнемагистрального Ту-214, выпускаемого сейчас на Казанском авиазаводе малыми сериями в специализированных модификациях, добавил Солозобов.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Россия не стоит на месте в вопросе создания гражданского сверхзвукового самолета. По его словам, главная проблема сверхзвуковой авиации – это преодоление звукового барьера.

В январе президент Владимир Путин предложил сделать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе стратегического ракетоносца Ту-160. Объединенная авиастроительная корпорация сообщала, что ведет работу над сверхзвуковым пассажирским самолетом, в котором могут быть использованы наработки и технологии, применяемые в Ту-160.

Ту-160 является самым крупным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом и самолетом с изменяемой геометрией крыла, а также самым тяжелым боевым самолетом в мире, имеющим наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлетную массу (275 т).

10 самых важных самолетов России и СССР

Бизнес
Новости

В России могут запретить свободную продажу спиртосодержащих антисептиков

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Росалкогольрегулирование намерено усилить борьбу с нелегальным оборотом этилового спирта в виде фармсубстанции, сообщил в интервью «РИА Новости» руководитель ведомства Игорь Алешин. В частности, власти хотят запретить свободный оборот спиртосодержащих антисептиков.

Алешин отметил, что на рынке по-прежнему остаются проблемы с нелегальным оборотом алкогольных суррогатов. По его словам, сейчас в качестве доступного заменителя алкоголя используется два вида продукции – медицинские настойки типа «Боярышника» и различные лосьоны и ароматизаторы.

«Перечисленные спиртосодержащие жидкости приобретаются в основном для употребления внутрь», – пояснил Алешин. По его словам, главное преимущество таких суррогатов – это их низкая цена. Но при употреблении не по назначению они могут быть опасны для жизни и здоровья потребителей. 

Сейчас в России действует запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей. Эта мера, по словам Алешина, хорошо работает в обычных продовольственных магазинах, но в аптечной сети настойки боярышника, пиона и перца по-прежнему продаются.

По его словам, изменения в законодательство, регулирующее производство и оборот фармсубстанций, будут внесены в ближайшее время. Они включают в себя усиление ответственности за незаконный оборот медицинского спирта, пресечение его поставок на нелегальный рынок и отмену оборота антисептических медицинских растворов. 

Борьба с алкогольными суррогатами в России усилилась после того, как в декабре 2016 г. от употребления спиртосодержащей жидкости «Боярышник» (лосьона для ванн) в Иркутске умерли 76 человек. 

Технологии
Новости

Опубликованы фотографии создания первой советской баллистической ракеты

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Холдинг «Российские космические системы» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») опубликовал исторический фотоальбом о создании первой советской дальнобойной баллистической ракеты Р-1, которая была испытана 70 лет назад.

Фотографии были сделаны во время производства ракеты и собраны в альбом в 1950 г. Ранее эти снимки были недоступны для широкой аудитории.

На обнародованных фотографиях изображены различные схемы, которые использовались при создании ракеты, а также отдельные детали механизма и специальное оборудование.

Р-1 была аналогом немецкой ракеты ФАУ-2, которую советские специалисты изучали после Второй мировой войны. Инженеры сначала полностью воспроизвели оригинальную систему управления ФАУ-2, а затем на ее основе приступили к созданию собственной системы с использованием отечественных материалов. При этом производство некоторых компонентов налаживалось специально для создания ракеты.

Ракета имела одноконтурную систему управления, т. е. контролировать во время полета можно было только угловое положение оси ракеты и момент выключения двигателей. Наведение осуществлялось по таблицам пуска по цели с заранее известными координатами.

Бизнес
Новости

«Магнит» запустил программу обратного выкупа акций

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

ПАО «Магнит» с 5 сентября запустило программу выкупа своих обыкновенных акций на сумму до 16,5 млрд руб., говорится в сообщении ритейлера. О том, что компания проведет обратный выкуп акций, было объявлено 21 августа.

Программу выкупа реализует «дочка» «Магнита» – АО «Тандер» – через ООО «Ренессанс брокер».

«По условиям программы максимальный объем приобретения составляет 16,5 млрд руб. Реализация программы начнется 5 сентября 2018 г. и завершится не позднее 28 декабря 2018 г.», – говорится в сообщении ритейлера.

Цель программы заключается в том, чтобы обеспечить «Тандер» достаточным количеством акций, необходимым для поощрения топ-менеджмента.

«Ренессанс брокер» будет выкупать акции «Магнита» за свой счет и от своего имени и затем продавать их «Тандеру» по цене, привязанной к средней цене акций на Московской бирже за период выкупа.

Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 30 июня сеть насчитывала 16 960 магазинов: 12 503 в формате «магазин у дома», 244 гипермаркета, 213 супермаркетов «Магнит семейный» и 4000 магазинов дрогери, расположенных в 2808 населенных пунктах России.

В первом полугодии выручка компании по МСФО составила 595 млрд руб., EBITDA 44 млрд руб.

Авто
Новости

Toyota отзывает более 1 млн автомобилей по всему миру из-за риска возгорания

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Японская Toyota Motor Corp. отзывает более миллиона автомобилей по всему миру из-за риска возгорания, сообщает Bloomberg. В частности, будут отозваны автомобили Prius и компактные кроссоверы C-HR.

Из них более 554 000 автомобилей будут отозваны в Японии, 192 000 – в США, уточнил представитель компании. Он добавил, что известно лишь об одном случае, когда автомобиль задымился.

По данным Toyota, провода двигателя, подключенные к блоку управления, со временем подвержены риску износа, что может привести к короткому замыканию или пожару. Отзыв касается всех автомобилей Prius последнего поколения (c 2015 г.) и гибридной версии C-HR (с декабря 2016 г.), выпущенных до мая этого года.

Это один из крупнейших отзывов для Toyota, не связанный с неисправными подушками безопасности производства Takata. В 2014 г. Takata оказалась в центре скандала, когда выяснилось, что ее подушки безопасности взрывались при срабатывании из-за проблем с системой нагнетания воздуха. Металлические осколки летели в водителя и пассажиров, из-за чего 17 человек погибли, более 100 получили ранения. Компании пришлось заменить более 100 млн подушек безопасности. Ситуация затронула 19 автопроизводителей, в том числе Toyota, Ford, Volkswagen, BMW, Tesla.

10 самых дорогих мировых брендов – 2018

Бизнес
Новости

Единственный в России производитель БМП подал два иска к «Тракторным заводам»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

ОАО «Курганский машиностроительный завод», единственный в России производитель боевых машин пехоты, подал два иска к концерну «Тракторные заводы», в структуру которого он входит, следует из картотеки арбитражных дел. Сумма исковых требований – 2,7 млрд руб. Оба заявления поступили в Арбитражный суд Москвы 4 сентября. Другие подробности в карточках дел не приводятся.

Курганмашзавод один из лидеров военно-промышленного комплекса России, единственное в России предприятие, выпускающее боевые машины пехоты, сообщается на его сайте. Завод производит также продукцию гражданского назначения – коммунально-строительные машины, гусеничные транспортные машины и автомобильные прицепы.

«Тракторные заводы» – крупнейший российский концерн в области машиностроения. С 2010 г. предприятие переживает финансовые трудности, все попытки финансового оздоровления закончились безрезультатно. Осенью прошлого года «Тракторные заводы» по поручению правительства были переданы в операционное управление «Ростеху». Совокупные долги концерна превышают 100 млрд руб., писал «Коммерсантъ».

Крупнейший кредитор «Тракторных заводов» – Внешэкономбанк. Совокупные долги концерна перед ВЭБом превышают 84 млрд руб. (активы КТЗ в залоге у ВЭБа). В конце 2017 г. суд по иску Внешэкономбанка ввел в отношении предприятия начальную стадию процедуры банкротства – наблюдение. В августе процесс приостановили в связи с тем, что стороны договорились о реструктуризации долга. Председатель ВЭБа Игорь Шувалов заявил, что банк уступит долг «Тракторных заводов» по рыночной стоимости с дисконтом «Ростеху», который и будет решать судьбу предприятия.

Технологии
Новости

Facebook обвинил Blackberry в краже технологии голосовых сообщений

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Американская компания Facebook подала в федеральный суд Сан-Франциско иск к канадскому производителю смартфонов Blackberry, обвинив его в нарушении патентных прав, сообщает Bloomberg. Жалоба Faceboоk касается шести патентов, связанных с технологиями передачи голосовых сообщений.

Blackberry пока не ответила на запрос Bloomberg с просьбой прокомментировать иск.

Это не первый случай, когда Faceboоk обвиняет Blackberry в краже его технологий. В марте американская компания заявила, что канадский производитель незаконно использовал ее технологию доставки сообщений. Также Faceboоk обвинял Blackberry в нарушении авторских прав в области технологий доставки видео, аудио и графического контента.

Канадская компания в свою очередь в марте обратилась в калифорнийский суд с иском к Faceboоk, обвинив его в нарушении прав интеллектуальной собственности. Соответчиками были заявлены принадлежащие американской компании мессенджер WhatsApp и приложение Instagram.

По мнению Blackberry, соцсети, подконтрольные Марку Цукербергу, присвоили ее инновации, используя в работе WhatsApp и Instagram запатентованные наработки компании в сфере безопасности, интерфейса и сроков эксплуатации аккумулятора.

10 стартапов, которые выросли в технологических гигантов

Политика
Новости

Минздрав не подтвердил участия в разработке законопроекта о ВИЧ-сервисных НКО

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Представители Минздрава не подтвердили своего участия в разработке законопроекта, ужесточающего контроль за НКО с иностранным финансированием, которые заняты в сфере профилактики СПИДа. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей ведомства. В министерстве обещали, что «при поступлении он (документ) будет рассмотрен с привлечением экспертного сообщества».

О том, что законопроект разрабатывался совместно с представителями Минздрава, изданию заявили в Минюсте. Проект предусматривает введение дополнительного контроля за НКО с иностранным капиталом. Они должны будут предоставлять «в уполномоченный правительством РФ орган исполнительной власти» программу и «иные документы, являющиеся основанием для проведения мероприятий в сфере предупреждения (профилактики) распространения ВИЧ-инфекции». Программа будет согласована или запрещена в течение 30 дней. Невыполнение решения грозит закрытием НКО.

В пояснительной записке к опубликованному законопроекту о причинах и целях инициативы не сообщается. Упоминается лишь «обязательное предварительное согласование некоммерческими организациями и структурными подразделениями иностранных некоммерческих неправительственных организаций программ по профилактике распространения ВИЧ-инфекции». В Минюсте пояснили, что усиление контроля актуально из-за высокой «социальной значимости проблемы распространения ВИЧ-инфекции».

Выбор редактора
Бизнес
Новости

РБК узнал о противостоянии Генпрокуратуры и СКР из-за фигуранта списка Титова

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Генеральной прокуратуре пришлось перенаправить из Следственного комитета России (СКР) в МВД дело бизнесмена Сергея Капчука из списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова, чтобы заменить предпринимателю заочный арест на подписку о невыезде. Об этом сообщает РБК со ссылкой на служебную переписку трех ведомств.

По данным издания, причиной стало то, что СКР не реагировал на уведомления Генпрокуратуры. Заместитель генерального прокурора Виктор Гринь с июня трижды обращался к следователям по делу Капчука, но не получил ответа, пишет РБК. В июне Гринь направил уведомление в адрес председателя СКР Александра Бастрыкина о решении отменить уголовное преследование бизнесмена и прекратить в отношении его международный розыск. Такое решение было принято на межведомственном совещании с участием МВД, СКР и ФСБ, где обсуждалось поручение президента об отмене ареста и розыска для ряда предпринимателей из списка Титова.

Второй раз Гринь обратился с тем же вопросом к Бастрыкину в середине июля, третий запрос был направлен в начале августа. В последнем письме, по данным РБК, говорится, что ответа от СКР нет с июня.

В связи с отсутствием ответа со стороны Следственного комитета дело Капчука было направлено в Главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области. 20 августа МВД приняло решение заменить заочный арест бизнесмена на подписку о невыезде и отменить международный розыск.

Сам Капчук сообщил РБК, что ему ничего неизвестно о противостоянии СКР и прокуратуры вокруг его дела.  

Капчук ранее был депутатом Законодательного собрания Свердловской области. В октябре 2001 г. в отношении его возбудили дело о мошенничестве по факту хищения 2 млрд неденоминированных рублей (2 млн руб. после деноминации 1998 г.), принадлежавших ГУП «Свердловская железная дорога».

В 2005 г. Капчук скрылся от следствия в Объединенных Арабских Эмиратах и был объявлен сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. В 2009 г. Генпрокуратура направила запрос о выдаче бизнесмена, после чего Капчук переехал в Англию. Британские власти отказались выдавать россиянина.

Предприниматель вернулся в Россию 15 июня текущего года – до того, как в отношении его был прекращен международный розыск. Он рассказал РБК, что пересек границу под защитой ФСБ.

Читать ещё
Preloader more
Фото