Почему мозговой штурм лучше проводить в баре

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Варвара Гранкова

Профессор Эндрю Ярош из Университета Миссисипи и его коллеги провели эксперимент с участием 20 мужчин. Испытуемые пили коктейль – водку с клюквенным соком – до тех пор, пока их уровень алкоголя в крови не достигал «официального» уровня опьянения, а затем решали задачи на словесные ассоциации. Оказалось, что под воздействием алкоголя задачи решались быстрее и количество правильных ответов было больше, чем у трезвой контрольной группы. Ученые пришли к выводу, что алкоголь помогает в решении креативных задач.

– Профессор Ярош, защищайте свою идею!

– Иногда знаменитые писатели, художники и композиторы утверждают, что спиртное помогает им творить, а кто-то говорит, что под действием алкоголя он соображает лучше. Мы хотели проверить, соответствуют ли эти утверждения действительности. Хотя исследование было небольшим, гипотеза полностью подтвердилась.

Мы задавали участникам 15 вопросов из стандартного теста на отдаленные ассоциации (RAT). Например, такой вопрос: «Какое общее слово объединяет «спрятать», «доллар» и «сложить»?» Ответ – банкнота. Мы обнаружили, что выпившие решали на две трети больше задач за то же время. Они быстрее отвечали на вопросы при лимите времени «минута на вопрос», что кажется еще более удивительным.

– Так алкоголь вовсе не замедляет умственную деятельность?

– Все-таки замедляет. Но решение нестандартных задач – это область, в которой главный эффект от алкоголя – ослабление самоконтроля – дает позитивный результат. В тестах такого типа сложно не застрять на первой пришедшей в голову ассоциации, а алкоголь помогает перелетать с одной мысли на другую. Опрос показал, что по сравнению с трезвыми участниками принимавшие алкоголь на 10% чаще находили ответ под действием «озарения», а не перебора вариантов. Можно прийти к слову «банкнота», методично проходя через все возникающие ассоциации «доллар». Но когда задача усложняется и ассоциативные связи менее очевидны, методичный подход заставляет застревать на неправильных ассоциациях. Естественно, во многих других областях – от решения математических задач до управления автомобилем – трезвость и самоконтроль крайне важны.

– Мозговой штурм лучше проводить в баре, чем в переговорной?

– Если есть необходимость в неожиданных подходах и креативных решениях, несколько бокалов вина или коктейль с мартини за ланчем не повредят. Но не стоит надолго зависать в баре. Если уровень алкоголя в крови намного выше 0,8 промилле, толку от вас не будет: вы вряд ли справитесь с отсечением бредовых идей.

– Вы доводили уровень алкоголя в крови испытуемых до 0,75 промилле. Это какое-то магическое число?

– Задача была превысить разрешенный лимит. Мы выбрали мужчин в возрасте от 21года до 30 лет с одинаковым стажем употребления алкоголя и попросили их не пить и не принимать лекарства за сутки до эксперимента. За четыре часа до его начала исключили любые напитки, содержащие кофеин. Прежде всего, мы дали им перекусить (количество еды зависело от веса испытуемого), а затем 3 раза с интервалом в полчаса давали выпить коктейль с водкой. Соотношение водки и сока в напитке составляло один к трем, но люди с бóльшим весом получали больше коктейля. Чтобы определить, что алкоголь в крови находится на целевом уровне, мы использовали обычный алкотестер. Хочу заметить, что в аналогичном исследовании Матиаса Бенедека и его коллег уровень алкоголя в крови повышали всего до 0,3 промилле, но выпившие тоже справлялись с заданиями лучше, чем трезвые.

– Обязательно ли пить водку с клюквенным соком? Я бы предпочел красное вино.

– В таких исследованиях чаще всего используют этот коктейль, потому что в него легко добавить любое количество водки. Клюквенный сок отлично маскирует ее вкус. Кстати, в эксперименте Бенедека использовалось пиво. Так что, похоже, годится любой напиток.

0,2 л на столько, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно увеличивается в мире потребление спиртного на душу населения. Причины в экономических и социальных проблемах, которые повышают уровень стресса в обществе, и в низких ценах на алкоголь во многих странах

– А как обстоит дело с наркоти­ками?