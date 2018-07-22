Менеджмент / Зарплаты и занятость

Какими будут заводы будущего

Полчища роботов вместо людей – лишь малая толика изменений, которые ждут производство
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Когда люди представляют себе завод будущего, они вспоминают о фабриках «без света», где работают только роботы и машины, которым не нужен свет. О них еще в 1982 г. мечтал генеральный директор General Motors Роджер Смит и говорит сегодня Илон Маск.

Несомненно, автопром будет активно развивать решения по автоматизации, чтобы снизить себестоимость производства автомобилей. Но в реальности ни один прорыв, связанный со снижением затрат и повышением эффективности, не будет возможен исключительно за счет автоматизации, так как большинство задач, которые можно автоматизировать на заводе, уже решены.

Когда появится настоящий завод будущего, на вид он не будет отличаться от существующих, поскольку используемые сегодня процессы уже автоматизированы. Он будет отличаться тем, что мы изобретем совершенно новые процессы и схемы создания автомобилей, которые потребуют совсем новых методов производства.

Автомобиль из 3D-принтера

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