Технологии / Наукоемкие технологии
Статья опубликована в № 4605 от 10.07.2018 под заголовком: Роботу дадут денег

Пермский робот Promobot получит деньги ВЭБа

Компания профинансирует новые разработки и нарастит производство
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Инвестиционная «дочка» Внешэкономбанка «ВЭБ инновации» вложит 450 млн руб. в пермских роботов-ассистентов Promobot, сообщили «Ведомостям» гендиректор «ВЭБ инноваций» Олег Теплов и председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков. «ВЭБ инновации» будут вкладывать средства тремя этапами в течение трех лет, рассказывают Теплов и Южаков. Сейчас, по словам Южакова, они обсуждают условия сделки. Они договариваются о сочетании разных форм финансирования: «ВЭБ инновации» смогут и получить долю в компании (это еще не решено), и дать ей конвертируемый заем и использовать другие финансовые инструменты для вложений, например гранты, перечисляют Южаков и Теплов. А возможная доля в компании может достигнуть 35% в зависимости от того, как Promobot будет выполнять целевые показатели (они не раскрываются), рассказывает Южаков. Чем эффективнее работа, тем меньше будет доля «ВЭБ инноваций».

Партнеры собираются подписать договор до конца сентября, а во вторник на выставке «Иннопром» подпишут соглашение о намерениях, рассказывают Теплов и Южаков.

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