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Генпрокурор Чайка рассказал о «кознях» братьев Магомедовых

Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы мешали иностранному предпринимателю Мишелю Литваку инвестировать в портовую инфраструктуру Краснодарского края. Об этом рассказал на Восточном экономическом форуме генеральный прокурор Юрий Чайка.

«Инвестор, француз, фамилия его Литвак, хотел инвестировать в Краснодарский край несколько миллиардов долларов на развитие портовой инфраструктуры и так далее. Братья Магомедовы выступали за то, чтобы за счет государственного ресурса создавать эту инфраструктуру и строили всякие козни этому человеку», — рассказал Чайка (его цитирует «Интерфакс»).

По словам генпрокурора, французский предприниматель обратился с жалобой в прокуратуру. «Мы все эти вопросы сняли, решили», — добавил Чайка.

ЗАО «Таманьнефтегаз» (входит в группу компаний «ОТЭКО» Мишеля Литвака) является оператором Таманского перегрузочного комплекса сжиженных углеводородных газов, нефти и нефтепродуктов. Кроме того, «ОТЭКО» строит в порту «Тамань» терминальный комплекс по перевалке навалочных грузов (уголь, железная руда, минудобрения и сера) мощностью 35 млн тонн в год.

В 2016 г. президент Владимир Путин поручил Министерству транспорта обеспечить условия для скорейшей выдачи разрешения «ОТЭКО» на строительство железнодорожных подходов к морскому порту «Тамань».

Братья Магомедовы с 30 марта находятся под арестом. Их обвиняют в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества. Сами они вину отрицают. Зиявудин и Магомед Магомедовы занимают девятое место в списке богатейших семей России по версии Forbes. Их состояние оценивается в в $1,4 млрд.

Богатейшие семьи России по версии Forbes