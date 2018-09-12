Генпрокурор Чайка рассказал о «кознях» братьев Магомедовых
Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы мешали иностранному предпринимателю Мишелю Литваку инвестировать в портовую инфраструктуру Краснодарского края. Об этом рассказал на Восточном экономическом форуме генеральный прокурор Юрий Чайка.
«Инвестор, француз, фамилия его Литвак, хотел инвестировать в Краснодарский край несколько миллиардов долларов на развитие портовой инфраструктуры и так далее. Братья Магомедовы выступали за то, чтобы за счет государственного ресурса создавать эту инфраструктуру и строили всякие козни этому человеку», — рассказал Чайка (его цитирует «Интерфакс»).
По словам генпрокурора, французский предприниматель обратился с жалобой в прокуратуру. «Мы все эти вопросы сняли, решили», — добавил Чайка.
ЗАО «Таманьнефтегаз» (входит в группу компаний «ОТЭКО» Мишеля Литвака) является оператором Таманского перегрузочного комплекса сжиженных углеводородных газов, нефти и нефтепродуктов. Кроме того, «ОТЭКО» строит в порту «Тамань» терминальный комплекс по перевалке навалочных грузов (уголь, железная руда, минудобрения и сера) мощностью 35 млн тонн в год.
В 2016 г. президент Владимир Путин поручил Министерству транспорта обеспечить условия для скорейшей выдачи разрешения «ОТЭКО» на строительство железнодорожных подходов к морскому порту «Тамань».
Братья Магомедовы с 30 марта находятся под арестом. Их обвиняют в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества. Сами они вину отрицают. Зиявудин и Магомед Магомедовы занимают девятое место в списке богатейших семей России по версии Forbes. Их состояние оценивается в в $1,4 млрд.
Богатейшие семьи России по версии Forbes
Первое место, как и в прошлом году, заняла семья Гуцериевых - это сам Михаил Гуцериев, его брат Саит-Салам Гуцериев, сын Саид Гуцериев и племянник Билан Ужахов. Совокупное состояние членов семьи Forbes оценил в $5,97 млрд
Второе место четвертый год подряд занимает семья Ротенбергов - Аркадий Ротенберг, его брат Борис Ротенберг и дети Игорь Ротенберг и Лилия Ротенберг. Состояние семьи оценивается в $4,85 млрд
На третьем месте - Валентин Гапонцев и его сын Денис, частный инвестор. Их состояние оценивается в $3,14 млрд
Четвертое место сохранила семья Шаймиевых - Айрат Шаймиев, его сын Тимур Шаймиев и брат Радик Шаймиев. Их состояние, по оценке Forbes, - $2,48 млрд
Пятое место - семья Рахимкуловых (Мегдет Рахимкулов и его сыновья Тимур Рахимкулов и Руслан Рахимкулов). Совокупное состояние семьи оценено в $1,7 млрд
На шестом месте — братья Сергей и Николай Саркисовы. Их состояние оценивается в $1,5 млрд
Седьмое место заняли Шамаловы - Николай Шамалов и его сын Кирилл Шамалов. Их состояние Forbes оценил в $1,47 млрд
Восьмое место - семья Бажаевых (Муса Бажаев, его брат Мавлит Бажаев и племянник Дени Бажаев). Состояние семьи оценивается в $1,41 млрд
На девятом месте Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов. Их состояние оценивается в $1,4 млрд
Замыкает десятку семья Зубицких (Галина Зубицкая, ее сыновья Евгений Зубицкий и Андрей Зубицкий и жена последнего Виктория Казак). Состояние семьи оценивается в $1,06 млрд