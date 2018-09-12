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Китайская CNPC сможет получить миноритарные доли в проектах «Роснефти»

Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC сможет приобрести миноритарные доли в крупных нефтегазовых проектах «Роснефти», в частности в Восточной и Западной Сибири. Такое условие содержится в подписанном компаниями соглашении о сотрудничестве в области разведки и добычи на российских месторождениях, сообщает «Роснефть».

Кроме того, стороны договорились рассмотреть предложение CNPC об оказании на рыночных принципах сервисных услуг для данных месторождений в области геологоразведки, разработки и добычи углеводородов.

Реализация совместных проектов станет новой вехой в сотрудничестве между двумя крупнейшими энергетическими корпорациями России и Китая и внесет свой вклад в решение стратегических задач, подчеркивают в «Роснефти».

Ранее «Роснефть» и CNPC подписали соглашение о создании совместного координационного комитета для реализации договоренностей между компаниями и продвижения совместных проектов.

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