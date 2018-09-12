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IKEA откроет первый магазин на Украине в следующем году

Шведский ритейлер IKEA откроет первый магазин на Украине в 2019 г.: он появится в Киеве. Об этом объявил исполнительный директор компании в Юго-Восточной Европе Стефан Вановербеке на встрече с украинским президентом Петром Порошенко, сообщает Reuters.

Вановербеке не стал раскрывать сумму инвестиций в бизнес на Украине, а также планы экспансии в стране. «Это подходящий момент для IKEA быть здесь, когда мы смотрим на инвестиционный климат и возможности», — сказал он.

IKEA начала рассматривать возможность открытия магазина на Украине более 10 лет назад, отметил Порошенко. По его словам, тогда выходу шведской компании на украинский рынок помешал «инвестиционный климат». «Я думаю, что инвестиционный бум, который сегодня происходит, – это яркий признак доверия к Украине со стороны мировых инвесторов», – добавил он.

Первый магазин IKEA был открыт в 1958 г. в Швеции. Выход на международный рынок компания начала в 1963 г. с Норвегии. В России первый магазин был открыт в 2000 г. В отчете IKEA за 2017 финансовый год упоминалось, что у нее 355 магазинов в 29 странах мира. Однако в августе 2018 г. IKEA впервые открылась в Латвии.

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