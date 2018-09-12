Новости
Бизнес
Новости

IKEA откроет первый магазин на Украине в следующем году

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Шведский ритейлер IKEA откроет первый магазин на Украине в 2019 г.: он появится в Киеве. Об этом объявил исполнительный директор компании в Юго-Восточной Европе Стефан Вановербеке на встрече с украинским президентом Петром Порошенко, сообщает Reuters.

Вановербеке не стал раскрывать сумму инвестиций в бизнес на Украине, а также планы экспансии в стране. «Это подходящий момент для IKEA быть здесь, когда мы смотрим на инвестиционный климат и возможности», — сказал он.

IKEA начала рассматривать возможность открытия магазина на Украине более 10 лет назад, отметил Порошенко. По его словам, тогда выходу шведской компании на украинский рынок помешал «инвестиционный климат». «Я думаю, что инвестиционный бум, который сегодня происходит, – это яркий признак доверия к Украине со стороны мировых инвесторов», – добавил он.

Первый магазин IKEA был открыт в 1958 г. в Швеции. Выход на международный рынок компания начала в 1963 г. с Норвегии. В России первый магазин был открыт в 2000 г. В отчете IKEA за 2017 финансовый год упоминалось, что у нее 355 магазинов в 29 странах мира. Однако в августе 2018 г. IKEA впервые открылась в Латвии.

10 стартапов, которые выросли в технологических гигантов

Политика
Новости

Власти Великобритании ответили на заявление Путина по «делу Скрипалей»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

На попытки Великобритании получить объяснения по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери Россия всегда отвечала обманом и ложью и эта позиция Москвы не изменилась, заявил представитель премьера Терезы Мэй.

В среду президент России Владимир Путин сказал, что Москва знает реальные личности двух мужчин, которых Великобритания обвинила в отравлении Скрипалей. По его словам, речь идет о гражданских лицах. «Ничего там особенного и криминального нет», – отметил президент.

«Эти люди – офицеры российской военной разведки, ГРУ. Правительство раскрыло роль ГРУ, его оперативников и их методы, эта позиция поддерживается нашими международными союзниками», – заявил пресс-секретарь Мэй журналистам на просьбу прокомментировать слова Путина.

«Мы неоднократно просили Россию объяснить, что произошло в Солсбери в марте, и они отвечали обманом и ложью. Я не вижу ничего, что позволило бы предположить, что сейчас что-то поменялось», – заключил представитель премьера.

Скрипали были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери в марте. Спустя неделю британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России, и обвинила Москву в причастности к происшедшему.

Великобритания 5 сентября объявила, что подозреваемые в отравлении Скрипалей въехали в страну под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Лондон не исключает, что это псевдонимы. Британская прокуратура отмечала, что подозреваемые находятся на территории России. Мэй заявила, что они принадлежат к «российской военной разведке, известной как ГРУ» и что они получили приказ на «высоком уровне» руководства России. Франция, Германия, Канада и США поддержали вывод Великобритании о том, что Скрипалей отравили офицеры ГРУ и что «эта операция была почти точно одобрена на высоком правительственном уровне». Эти страны призвали Россию обеспечить «полное раскрытие программы по разработке «Новичка».

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей

  • Главное
  • Популярное
Экономика
Новости

Российский офшор «остров Октябрьский» появился в Калининграде

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Остров Октябрьский, где в августе был создан один из специальных административных районов, официально появился в Калининграде. Решение принял 12 сентября местный городской совет, выделив часть Московского района, сообщает «Интерфакс». Теперь компании, желающие стать резидентами острова, смогут начать процедуру редомициляции (перевод компании в другую юрисдикцию). Первыми о своем желании переехать на Октябрьский заявили UC Rusal и энергетическая «дочка» ее основного (48,13%) акционера En+ – компания En+ Holding: их советы директоров в середине августа поручили менеджменту подготовить подробный план переезда.

О том, что острова Октябрьский юридически не существует, объявил замминистра финансов Илья Трунин в минувшую пятницу, 7 сентября. Это подтвердил «Ведомостям» и бывший вице-премьер Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков: остров существовал только как исторический район, но формально такой географической единицы не было.

Кроме острова Октябрьский специальным административным районом станет остров Русский во Владивостоке. Создание САРов – одна из мер поддержки попавших в санкционные списки российских компаний. Стать резидентами офшоров смогут только зарегистрированные за рубежом компании. Они должны инвестировать в России минимум 50 млн руб. за полгода после регистрации. Взамен компаниям обещаны низкие налоговые ставки и смягчение контроля. Получить доступ к информации о бенефициарах резидентов САРа смогут только управляющая компания, контролирующие органы и суды. Платить налоги с прибыли от продажи активов и с полученных дивидендов не придется, с выплаченных – 5%.

Технологии
Новости

МВД возбудило дела о хищении выделенных на производство фильмов денег

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

МВД возбудило дела о мошенничестве в особо крупном размере по факту хищения денег, выделенных на производство нескольких фильмов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В МВД не уточнили сумму похищенных денег. При этом особо крупным размером считается ущерб от 1 млн руб.

Речь идет о хищении бюджетных средств, выделенных на фильмы «Суперпапа», «Боб» и «Сны Севы Горелова», уточняет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее РБК сообщал со ссылкой на два источника, что дела были возбуждены по обращению министра культуры Владимира Мединского. По данным издания, общая сумма хищений может достигать 35 млн руб.

Весной Минкультуры пожаловалось в Генпрокуратуру на несколько компаний. Претензии предъявлены киностудиям, которые получили деньги из бюджета, но фильмов не сняли, денег министерству не вернули и не заплатили штрафов. Их пять: «Аркада интертеймент» (фильм «Пес рыжий»), «Линия кино» – «студия Сергея Соловьева» (фильм «Елизавета и Клодиль»), «Ин моушн» (фильм «Обратная сторона Луны»), ГУП «Киностудия «Чеченфильм» (фильм «Тоска») и «МВ синема» (фильм «Криминальный блюз для саксофона»).

Самые кассовые фильмы в России

Политика
Новости

Бывший первый заместитель Мединского стал директором НИИ

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Владимир Аристархов, покинувший пост первого заместителя министра культуры в июне, назначен директором Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Дмитрия Лихачева. Указ об этом подписал Мединский, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-релиз Минкультуры.

С назначением Аристархова НИИ должен получить «дополнительный импульс для изучения состояния российского общества в свете реализации государственной культурной политики», цитируются в пресс-релизе слова руководителя департамента науки и образования Минкультуры Александра Аракелова.

Аристархов в свою очередь отметил, что перед институтом ставится задача «научного обеспечения проведения государственной культурной политики», говорится в пресс-релизе. «Для меня очень важно то, что когда мы работали над важнейшими документами нашей отрасли, мы опирались именно на помощь экспертов института наследия», — добавил он.

21 июня премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении Аристархова. В документе говорилось, что он освобожден от должности по собственной просьбе. В предыдущем составе правительства — до утверждения президентом Владимиром Путиным в мае нового состава — у Мединского было пять заместителей, а статус первого имел только Аристархов. Он курировал деятельность двух департаментов — музеев, а также науки и образования.

Согласно декларации о доходах 2017 г., Аристархов в 2017 г. заработал больше всех в министерстве — 142 млн руб.

В мае 2016 г. депутаты Госдумы Сергей Обухов и Валерий Рашкин направили в правоохранительные органы запросы с требованием проверить деятельность Аристархова. Парламентарии подозревали его в злоупотреблении должностными полномочиями. В октябре того же года Медведев объявил ему замечание по ст. 59.1 закона о госслужбе (Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции). Причина такого решения не называлась.

Технологии
Новости

ВТБ поможет «Почте России» ускорить доставку интернет-посылок

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Банк ВТБ и «Почта России» на паритетных началах создадут совместное предприятие (СП) в сфере логистики для ускорения доставки интернет-посылок. Каждая сторона вложит в проект в течение трех лет по 10,2 млрд руб. О заключении соответствующего договора сообщает «Почта России».

Стороны учредят АО «Национальные логистические технологии» для создания 38 логистических центров по всей стране общей площадью более 400 000 кв. м. Строительство будет финансироваться через вклады в уставный капитал СП с одновременной эмиссией акций в пользу каждой из сторон.

Инфраструктура создается для обслуживания как российских, так и зарубежных участников рынка дистанционной торговли. Запуск логистических центров позволит обеспечить доставку купленных в интернете товаров на следующий день после онлайн-заказа во всех крупных городах страны и через день в областных центрах.

Первый уровень терминалов состоит из семи логистических хабов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Хабаровске, они расположатся в аэропортах или непосредственной близости от них. Хабы будут обеспечены высокой степенью автоматизации процессов и возможностью производить как импортно-экспортные операции по отправке посылок, так и доставку товаров по заказам клиентов через российские онлайн-магазины со специально выделенных складских зон. Второй уровень терминалов из 10 центров расположится в городах с населением более 1 млн человек, они будут оборудованы автоматизированной сортировкой посылок и складскими зонами для хранения и обработки заказов. Третий уровень терминалов из 21 центра обеспечит сервис по доставке онлайн-заказов в городах и областях с населением более 500 000 человек.

Ранее гендиректор «Почты России» Николай Подгузов оценивал общие инвестиции в проект в 24 млрд руб. Он также сообщал, что «Почта России» планирует ускорить доставку посылок из Китая и в ближайшее время начнет развивать экспресс-канал доставки, что позволит сократить ее сроки с текущих двух-трех недель до одной недели, а в перспективе – до трех дней. Это коснется товаров стоимостью $10–15.

Самые щедрые и самые экономные компании

Экономика
Новости

Костин прокомментировал совет Орешкина продавать доллары

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент ВТБ Андрей Костин не согласился с рекомендацией министра экономического развития Максима Орешкина продавать доллары и покупать рубли.

«Я бы не был так уверен», – сказал Костин в интервью радиостанции Business FM в ответ на просьбу прокомментировать слова Орешкина. Ранее Орешкин также в интервью Business FM на вопрос, стоит ли при текущей ситуации на рынке продавать доллары и покупать рубли, ответил утвердительно.

«У меня будет немного более сдержанное отношение именно в силу геополитики, потому что я с ним согласен – есть причины, которые будут способствовать росту рубля. Но я должен дождаться ноября, посмотреть – если настолько плохи будут санкции для наших предприятий, экономики», – отметил Костин.

Банкир охарактеризовал Орешкина как хорошего прогнозиста и знатока экономики. Костин также назвал Орешкина одним из самых ярких экономистов, которые работали в ВТБ. В 2012-2013 гг. Орешкин был главным экономистом «ВТБ капитала». Ранее Костин также хвалил Орешкина. «35 лет, а мыслей сколько и ума сколько», – говорил он про Орешкина осенью прошлого года.

В интервью Business FM Костин также предположил, что Центробанк сохранит ключевую ставку на заседании в пятницу. «Полагаю, Центральный банк хотя понимает сейчас возросшие риски, но также понимает, на мой взгляд, что этого нельзя делать», – считает банкир.

В понедельник, 11 сентября, рубль обвалился до минимальных за 2,5 года значений, в последующие дни курс несколько скорректировался. По словам Орешкина, ослабление рубля связано с краткосрочным резким оттоком капитала из России, и как только отток прекратится, тенденция развернется в обратную сторону. Министр подчеркивал, что не видит ни одной причины для изменения Минэкономразвития среднесрочного и долгосрочного прогноза курса в 63-64 руб. за доллар.

Экономика
Новости

Нью-Йорк сместил Лондон с первого места в рейтинге мировых финансовых центров

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Нью-Йорк обогнал Лондон и стал лидером в рейтинге международных финансовых центров. Это следует из итогов исследования аналитической компании Z/Yen.

Третье и четвертое места, как и в прошлогоднем рейтинге, заняли Гонконг и Сингапур. На пятом месте оказался Шанхай, сместивший Токио. Пекин, Цюрих и Франкфурт вошли в топ-10 списка, сместив Торонто, Бостон и Сан-Франциско.

Сильный рост в рейтинге показал Санкт-Петербург. Он поднялся на 11 строчек — до 80-го места, обогнав российскую столицу. Москва, как Рига и Баку, остались на прежних местах — на 83-м, 87-м и 95-м соответственно. Алма-Ата потеряла две строчки, спустившись на 96-ю.

В июне 2016 г. Великобритания по итогам референдума решила выйти из Евросоюза. Окончательный выход планируется в 2019 г.

Ранее в сентябре компания Wealth-X опубликовала рейтинг городов по количеству людей с состоянием не менее $30 млн. В нем Нью-Йорк по итогам 2017 г. уступил Гонконгу первое место. Третье место занял Токио, четвертое — Лос-Анджелес, пятое — Париж.

10 городов мира, где дороже всего переночевать

Финансы
Новости

Сбербанк опроверг информацию о захвате заложников в московском отделении

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сбербанк опроверг информацию о захвате заложников в отделении в Тушино в Москве. В офисе банка на улице Фабрициуса в первой половине дня 12 сентября проводятся плановые учения по защите клиентов и сотрудников от противоправных посягательств, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Сбербанка.

В тренировке участвуют работники банка, правоохранительные органы и экстренные службы. Офис приступит к обслуживанию клиентов сегодня в 13.00 мск, уточнили в банке.

«Информация о захвате заложников в отделении кредитной организации в Москве не соответствует действительности», – также сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

О захвате заложников в отделении Сбербанка в Тушино сообщил Telegram-канал Mash. Позже он уточнил, что речь идет об учениях – «правда, об этом полицейские и сотрудники Росгвардии узнавали прямо на месте», отмечалось в сообщении. По данным канала, до этого все территориальные подразделения выдвинулись на место по настоящей тревоге.

Бизнес
Новости

Китайская CNPC сможет получить миноритарные доли в проектах «Роснефти»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC сможет приобрести миноритарные доли в крупных нефтегазовых проектах «Роснефти», в частности в Восточной и Западной Сибири. Такое условие содержится в подписанном компаниями соглашении о сотрудничестве в области разведки и добычи на российских месторождениях, сообщает «Роснефть».

Кроме того, стороны договорились рассмотреть предложение CNPC об оказании на рыночных принципах сервисных услуг для данных месторождений в области геологоразведки, разработки и добычи углеводородов.

Реализация совместных проектов станет новой вехой в сотрудничестве между двумя крупнейшими энергетическими корпорациями России и Китая и внесет свой вклад в решение стратегических задач, подчеркивают в «Роснефти».

Ранее «Роснефть» и CNPC подписали соглашение о создании совместного координационного комитета для реализации договоренностей между компаниями и продвижения совместных проектов.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Экономика
Новости

Орешкин назвал равновесный курс рубля

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Равновесный курс рубля при текущей цене нефти в $78 за баррель и условии отсутствия закупок валюты для Минфина в рамках бюджетного правила составляет около 50 руб. за доллар, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью «РИА Новости».

В августе после анонса новых санкций США рубль начал резко слабеть. Это вынудило ЦБ остановить закупки валюты для Минфина на внутреннем рынке до конца августа, что временно стабилизировало курс. В понедельник, 11 сентября, рубль обвалился до минимальных за 2,5 г. значений: на Московской бирже доллар дорожал до 70,34 руб., евро – до 81,67 руб. В последующие дни курс скорректировался. Сейчас доллар и евро торгуются по цене около 69,6 руб. и 80,7 руб. соответственно.

По словам Орешкина, ослабление рубля связано с краткосрочным резким оттоком капитала из России, и как только отток прекратится, тенденция развернется в обратную сторону. «И если посмотреть вчерашний день, то рубль начал серьезно укрепляться, несмотря на то что на глобальных рынках развивающиеся валюты чувствовали себя стабильно», – добавил он. Орешкин подчеркнул, что не видит ни одной причины для изменения среднесрочного и долгосрочного прогноза курса в 63-64 руб. за доллар.

«Платежный баланс у нас сильный, бюджетный баланс – около одного процента ВВП профицит, внешний долг – умеренный», – напомнил Орешкин. Он отметил, что несмотря на кризис на рынках развивающихся стран Россия имеет достаточный запас прочности.

В апреле, после введения санкций США против российского бизнеса, Минэкономразвития также указывало, что равновесный курс с начала 2017 г. оценивается на уровне около 50 руб. за доллар.

Равновесным является курс валюты, который обеспечивает равновесие платежного баланса при условии отсутствия торговых ограничений и нетипичной динамики оттока или притока капитала.

Политика
Новости

Мосгоризбирком назвал дату и место инаугурации Собянина

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Церемония инаугурации Сергея Собянина, победившего на выборах мэра Москвы, состоится 18 сентября в концертном зале «Зарядье», подтвердил ТАСС руководитель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Накануне о планах Собянина провести инаугурацию в «Зарядье» сообщал источник «Интерфакса».

Мосгоризбирком на заседании в среду официально утвердил результаты прошедших выборов мэра Москвы, победителем признан Сергей Собянин, передает «Интерфакс». Решение было принято большинством голосов при одном «против». «Больше всех москвичей поддержали Сергея Семеновича Собянина. Если сравнивать с 2013 г., то сейчас его поддержали где-то на 400 000 больше избирателей», – сообщил Горбунов. Явка на выборах составила 30,94%.

Выборы мэра Москвы прошли 9 сентября. По итогам обработки 100% протоколов Собянин набрал 70,17%, или 1 582 762 голоса. Кандидат от КПРФ Вадим Кумин набрал 11,38%, Илья Свиридов («Справедливая Россия») – 7,01%, Михаил Дегтярев (ЛДПР) – 6,72%, Михаил Балакин («Союз горожан») — 1,87%.

В 2013 г. выборы мэра Москвы проходили 8 сентября, а церемония инаугурации – 12 сентября в Зале славы в Музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. На инаугурации, в частности, присутствовал президент Владимир Путин.

Как москвичи проголосовали на выборах мэра

Читать ещё
Preloader more
Фото